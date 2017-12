03.12.2017 11:06  Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS и решение отключить Intel ME в ноутбуках System76

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала обновление дистрибутива Pop!_OS, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 17.10 и отличается переработанным окружением рабочего стола, основанным на модифицированной оболочке GNOME Shell. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (1.91 Гб) и Intel/AMD (1.75 Гб). Pop!_OS поставляется с оригинальной темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и модифицированной оболочкой GNOME Shell. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши. В новой версии проведена работа по оттачиванию деталей в реализации темы оформления и обеспечению идентичного отображения приложений на базе GTK2 и GTK3. В том числе переработаны кнопки опций и переключателей, изменены кнопки закрытия и реализация теней для панели. Началась работа по модернизации процесса установки и первого запуска. Отмечено приближение к завершению работы по улучшению поддержки экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Ранее компания System76 выступила с инициативой по приведению в порядок поддержки HiDPI в Ubuntu, в том числе обеспечения автоматического масштабирования, корректной работы систем с несколькими мониторами с разных разрешением и распознавания подключения экранов HiDPI с применением для них оптимальных настроек. Кроме того, можно отметить инициативу компании System76 по поставке всех своих ноутбуков с отключенной подсистемой Intel Management Engine (ME) из-за сомнений в безопасности данной подсистемы и выявлении уязвимостей. Отключение будет произведено через задействование ранее выявленной скрытой опции HAP для деактивации основного контроллера Intel ME и удаления большей части прошивки Intel ME. Примечательно, что Intel ME будет отключен не только в новых ноутбуках System76, но и в уже проданных устройствах на базе 6, 7 и 8 поколения процессоров Intel, для которых будет подготовлено специальное обновление, предлагающее пользователю отключить Intel ME. Обновление прошивки будет доставлено пользователям Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 17.04, Ubuntu 17.10 и Pop!_OS 17.10 при наличии в системе пакета system76-driver (ppa:system76-dev/stable) с интерфейсом установки драйверов. Пользователям других систем будет предоставлена утилита командной строки для установки обновлений прошивки. Для воплощения идеи в жизнь компания System76 разработала инструментарий для автоматизации обновления прошивок (обновление применяется не автоматически, а только после явного согласия пользователя). Применяемый для обновления прошивки и отключения Intel ME инструментарий опубликован в исходных текстах под лицензией MIT и может быть адаптирован для применения с другим оборудованием.