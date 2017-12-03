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03.12.2017 11:06  Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS и решение отключить Intel ME в ноутбуках System76

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, опубликовала обновление дистрибутива Pop!_OS, развиваемого для поставки на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. Pop!_OS основан на пакетной базе Ubuntu 17.10 и отличается переработанным окружением рабочего стола, основанным на модифицированной оболочке GNOME Shell. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3. ISO-образы сформированы для архитектуры x86_64 в вариантах для графических чипов NVIDIA (1.91 Гб) и Intel/AMD (1.75 Гб).

Pop!_OS поставляется с оригинальной темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и модифицированной оболочкой GNOME Shell. Проектом развиваются три расширения к GNOME Shell: Suspend button для изменения кнопки выключения/перехода в спящий режим, Always show workspaces для постоянного отображения эскизов виртуальных рабочих столов в обзорном режиме и Right-click для просмотра детальной информации о программе при клике на пиктограмме правой кнопкой мыши.

В новой версии проведена работа по оттачиванию деталей в реализации темы оформления и обеспечению идентичного отображения приложений на базе GTK2 и GTK3. В том числе переработаны кнопки опций и переключателей, изменены кнопки закрытия и реализация теней для панели. Началась работа по модернизации процесса установки и первого запуска. Отмечено приближение к завершению работы по улучшению поддержки экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Ранее компания System76 выступила с инициативой по приведению в порядок поддержки HiDPI в Ubuntu, в том числе обеспечения автоматического масштабирования, корректной работы систем с несколькими мониторами с разных разрешением и распознавания подключения экранов HiDPI с применением для них оптимальных настроек.

Кроме того, можно отметить инициативу компании System76 по поставке всех своих ноутбуков с отключенной подсистемой Intel Management Engine (ME) из-за сомнений в безопасности данной подсистемы и выявлении уязвимостей. Отключение будет произведено через задействование ранее выявленной скрытой опции HAP для деактивации основного контроллера Intel ME и удаления большей части прошивки Intel ME.

Примечательно, что Intel ME будет отключен не только в новых ноутбуках System76, но и в уже проданных устройствах на базе 6, 7 и 8 поколения процессоров Intel, для которых будет подготовлено специальное обновление, предлагающее пользователю отключить Intel ME. Обновление прошивки будет доставлено пользователям Ubuntu 16.04 LTS, Ubuntu 17.04, Ubuntu 17.10 и Pop!_OS 17.10 при наличии в системе пакета system76-driver (ppa:system76-dev/stable) с интерфейсом установки драйверов. Пользователям других систем будет предоставлена утилита командной строки для установки обновлений прошивки.

Для воплощения идеи в жизнь компания System76 разработала инструментарий для автоматизации обновления прошивок (обновление применяется не автоматически, а только после явного согласия пользователя). Применяемый для обновления прошивки и отключения Intel ME инструментарий опубликован в исходных текстах под лицензией MIT и может быть адаптирован для применения с другим оборудованием.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.system76.com/post/...)
  2. OpenNews: Компания System76 подготовила первый выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS
  3. OpenNews: Компания System76 анонсировала новый Linux-дистрибутив Pop!_OS
  4. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
  5. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  6. OpenNews: Серия критических уязвимостей в Intel Management Engine
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: system76, popos, intel, me, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, noize, 11:26, 03/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    >> Применяемый для обновления прошивки и отключения Intel ME инструментарий опубликован в исходных текстах под лицензией MIT

    фигасе, он на расте написан

     
     
  • 2.26, Аноним, 14:39, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +2 +/
    А написан он на Rust разработчиком jackpot51, или Jeremy Soller - это ведущий ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.36, Аноним84701, 15:45, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>> Применяемый для обновления прошивки и отключения Intel ME инструментарий опубликован в исходных текстах под лицензией MIT
    > фигасе, он на расте написан

    Ну дык, дело житейское -- на опеннете обычно видно  только балаб^W "апологетов и хейтеров", которые готовы с жаром,  cверкая очами и потрясая кулачками, ночами на пролет, в километровых дискуссиях доказывать на форумах (не)нужность и (не)состоятельность раста.
    Однако, это совсем не значит, что не найдется того, кто просто возьмет и напишет на нем полезную софтину, даже не справшивая разрешения (или насчет правильности и труЪшности ЯП) у местных экспертов-всего-и-вся ;)


     
  • 1.2, Drevo, 11:32, 03/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Внешний вид - ужас Неужели такое кто-нибудь купит https system76 com lapto... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:39, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    А что с ним не так?
     
     
  • 3.4, Анонимный Аноним, 11:43, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я вот тоже понять не могу, что с ним не так.
     
  • 3.10, Аноним, 12:09, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Плоская клавиатура, нет трекпоинта.
     
     
  • 4.24, Константавр, 14:07, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне не нравится современная мода делать ноутбуки "домиком". не хватает только мигающих неонок и бегущей строки на крышке "я риальный пацанчик"
     
  • 4.37, Аноним, 15:50, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    трекпоинта - это хорошо что нет Единственный работающий - запатентован ibm, а п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 11:47, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну... не макбук конечно, но вполне обычный ноут.
     
     
  • 3.6, Drevo, 11:49, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    К макбуку привык. Librem 16 - вполне себе https://puri.sm/products/librem-15/
     
     
  • 4.8, Аноним, 12:06, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Просто макбук всегда как эталон ноутбуков в качестве дизайна https www apple c... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, Фуррь, 12:39, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уйди, бледно-синий.
     
  • 5.13, Ordu, 12:50, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    > макбук всегда как эталон ноутбуков в качестве дизайна

    Для фанов эппла, конечно. Но ноутбуки делают не только для них.

     
  • 5.40, Аноним84701, 16:21, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Просто макбук всегда как эталон ноутбуков в качестве дизайна
    > https://www.apple.com/ru/macbook-pro/

    Максимальная непрактичность как "эталон" – это сильно!
    В то время как мелкая, дабы дотянуться  до нужной полки, может забраться с коленками-пятками на забытый в кресле Т410 (а с Z60 такое вполне мог проделать и взрослый), ваш брат свой мак только в чехле и отдельной сумке носит - а то ж погнется!
    Нормальная (и заменяемая) клава, заменяемый аккум (да еще и разной емкости), куча разъемов, возможность воткнуть вместо привода ssd или дополнительный аккум, подоткнуть оперативку, заменить карточку вайфая?
    Да ну, это же портит вид и выглядит не гламу^W эстетично!


     
  • 4.17, ., 13:23, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    ну этот чуть получше, конечно за подсветку внутри клавиатуры ничего по сути не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, AlexYeCu_not_logged, 13:43, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >с перекрашиванием win-key вместо удаления ее с клавиатуры

    Ты, я смотрю, в каждом посте чушь несёшь. Однако, помимо обычных школьных комплексов вида «я крутой, а вам мамка денег не даёт», ты выдаёшь ещё и перлы вроде цитируемого. Зачем удалять полезные клавиши? Аж два модификатора? Только лишь потому, что ты не умеешь пользоваться клавиатурным ввод за рамками задачи «нагадить на opennet-е»?

     
     
  • 6.22, Фуррь, 13:55, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Эко у вас бабахнуло, товарищ :)
     
     
  • 7.38, ., 15:56, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Эко у вас бабахнуло, товарищ :)

    да, спалилсо товарищ - знаем мы, в какой операционке она сверхполезная ;-)
    Я в свою потыкал - так и есть, никакой пользы.

    Авторы чудо-ноутбука тоже не придумали, что бы с ней такое сделать, и повесили на нее, вы будете смеяться, какой-то там "поиск".

     
  • 6.32, Аноним, 15:07, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С языка снял.
     
  • 2.9, ., 12:07, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    у людей покупающих чудо-ноуты за $850 (реальная минимально-разумная конфигурация, без диска - его лучше купить у кого-то не накручивающего +100%) вообще странные вкусы.

    выглядит это как "в 3d билдере мы нарисовали как должна была бы выглядеть ленова, если бы ее до сих пор делала ibm, но, поскольку для производства матрицы был только 3d-принтер, получилось вот это, еще и с адской щелью между верхней и нижней частями клавиатуры"

    зато vga-разъем. Какое милые у вас тысячелетье-то на дворе?

     
     
  • 3.14, Ordu, 12:53, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > зато vga-разъем. Какое милые у вас тысячелетье-то на дворе?

    Какая разница, какое тысячелетие, если до сих пор на конференциях приходится сталкиваться с VGA кабелем до проектора? Ну и, естественно, с вендой на штатном ноуте, то есть прокидывать туда презентацию флешкой -- не вариант, кривой MSO никогда не умел нормально показывать презентации из OO/LO.

     
     
  • 4.15, ., 13:12, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    я последний раз такой проектор, у которого эта дырка была не дополнительной, а е... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.21, AlexYeCu_not_logged, 13:47, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >если конференция в стране пятого мира

    А РФ что, первого?
    Судя по количеству VGA-шных проекторов, которые мне попадались — даже не десятого, если твою шкалу использовать.
    А так поговаривают, что и японцев при всей их гаджетомании и техноманьячности  полно старья в «солидных фирмах с репутацией». И в США сплошь и рядом не точ то ламповые проектора, а динозавры с ДОС-ом, а то и вовсе релейные махины.
    Эти страны к какому миру относишь?

     
     
  • 6.39, ., 16:04, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>если конференция в стране пятого мира
    > А РФ что, первого?

    а я про какую, по-твоему? ;-) Но и в ней кабеля, обычно, достаточно - порт есть. Хотя привозить презентацию в формате, не читаемом идеально msoffice, чем ты там бы не предпочилал пользоваться дома за чаем, можно только на тусовки фриков, не только по этой причине.

    >  полно старья в «солидных фирмах с репутацией». И в США
    > сплошь и рядом не точ то ламповые проектора, а динозавры с ДОС-ом, а то и вовсе релейные махины.

    и все это конечно же нужно тебе, с чудо-ноутбуком со "свободной" начникой, непременнейше, подключать к видеокарте.

    Мне вот гораздо нужнее нормальный rs-232, без лишних сопливых usb-удлиннителей, в том самом 2009м тошиба еще такие ноуты делала, для категории потребителей, отличающихся от "менеджер среднего звена". Но производителю "открытого" ноута они не нужны, им важнее ездить по конференциям в интересные страны.

     
  • 5.25, Ordu, 14:28, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я рад за тебя Как часто тебе приходится выступать с презентациями за пределами ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.29, kk, 14:49, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Был я на конференции в офисе (здании) A+ класса, целиком принадлежащего одной известной европейской компании, здание в 2008 году построено, огромное кол-во переговорок и конференцзалов, везде VGA выходы на проекторы... или надо в 2017 году делать капремонт здания чтобы правильные провода к проекторам проложить?
     
  • 5.30, Ordu, 14:58, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, если тебе всё же хочется ноут от System76, но vga-разъём недопустим, то у них есть модели и без vga разъёма: https://system76.com/laptops/galago
     
  • 4.18, Аноним, 13:35, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всегда решал этот вопрос перекидыванием PDF ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.28, Ordu, 14:42, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> прокидывать туда презентацию флешкой -- не вариант, кривой MSO никогда не умел нормально показывать презентации из OO/LO
    > Всегда решал этот вопрос перекидыванием PDF.

    Ну, это смотря какая презентация. Если там куча интерактива, например, список, где элементы появляются, потом вычёркиваются, подсвечиваются жирным, или ещё как, то с pdf это не удаётся сделать. А такой интерактив может реально помочь в сложных случаях, когда долго размахиваешь руками, рассуждаешь, получаешь какой-то результат, а потом хочешь сделать шаг в сторону и обозреть весь пройденный путь в целом, чтобы аудитория не потеряла бы за деревьями лес.

     
     
  • 6.31, Andrey Mitrofanov, 15:04, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну, это смотря какая презентация. Если там куча интерактива, например, список, где
    > элементы появляются, потом вычёркиваются, подсвечиваются жирным, или ещё как, то с
    > pdf это не удаётся сделать.

    Это на латеховском бимере именно в pdf делают чуть не в examplax в мануале.  Может, и забыл чего, но пункты светит по pgdn каждый первый??!

     
  • 2.11, werwolf, 12:28, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Дело вкуса, помоему system76 отличные ноутбуки и внешне и по начинке..
     
     
  • 3.16, ., 13:13, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    только денег тебе на такой мама почему-то не дает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Нескучные обои, 11:53, 03/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Popov!_OS
     
     
  • 2.19, Аноним, 13:36, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Popov!_OS

    А у баяниста песня льётся чисто…

     
  • 1.23, EHLO, 13:59, 03/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Майкрософтовским нищим троллям конечно не угдишь. =)
    В одном топике они доказывают что на опенсорсе не заработаешь людям которые именно зарабатывают.
    В соседней теме жалуются что за готовый из коробки Линукс с гарантированно работающими драйверами, гарантией и поддержкой, установленный на китайский или тайваньский OEM добавили +100% к цене за этот OEM. То есть производитель нормально зарабатывает на опенсорсе, да.

     
  • 1.27, iPony, 14:40, 03/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Жаль, что в Этой Стране не доступны. Приходится макбуками пользоваться.
     
     
  • 2.33, Аноним, 15:27, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебе лишь бы поныть и посетовать Йолла прошивку для Икспирии не продаёт в РФ, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, iPony, 15:31, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как есть...
     
  • 1.34, Аноним, 15:31, 03/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Случайно найденная возможность отключить зонд - это ни о чём Во-первых, нельзя ... весь текст скрыт [показать]
     

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