03.12.2017 11:06  Обновление Linux-дистрибутива Pop!_OS и решение отключить Intel ME в ноутбуках System76

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|1.1, noize, 11:26, 03/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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>> Применяемый для обновления прошивки и отключения Intel ME инструментарий опубликован в исходных текстах под лицензией MIT
фигасе, он на расте написан
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|2.36, Аноним84701, 15:45, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>>> Применяемый для обновления прошивки и отключения Intel ME инструментарий опубликован в исходных текстах под лицензией MIT
> фигасе, он на расте написан
Ну дык, дело житейское -- на опеннете обычно видно только балаб^W "апологетов и хейтеров", которые готовы с жаром, cверкая очами и потрясая кулачками, ночами на пролет, в километровых дискуссиях доказывать на форумах (не)нужность и (не)состоятельность раста.
Однако, это совсем не значит, что не найдется того, кто просто возьмет и напишет на нем полезную софтину, даже не справшивая разрешения (или насчет правильности и труЪшности ЯП) у местных экспертов-всего-и-вся ;)
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|5.40, Аноним84701, 16:21, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Просто макбук всегда как эталон ноутбуков в качестве дизайна
> https://www.apple.com/ru/macbook-pro/
Максимальная непрактичность как "эталон" – это сильно!
В то время как мелкая, дабы дотянуться до нужной полки, может забраться с коленками-пятками на забытый в кресле Т410 (а с Z60 такое вполне мог проделать и взрослый), ваш брат свой мак только в чехле и отдельной сумке носит - а то ж погнется!
Нормальная (и заменяемая) клава, заменяемый аккум (да еще и разной емкости), куча разъемов, возможность воткнуть вместо привода ssd или дополнительный аккум, подоткнуть оперативку, заменить карточку вайфая?
Да ну, это же портит вид и выглядит не гламу^W эстетично!
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|5.20, AlexYeCu_not_logged, 13:43, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>с перекрашиванием win-key вместо удаления ее с клавиатуры
Ты, я смотрю, в каждом посте чушь несёшь. Однако, помимо обычных школьных комплексов вида «я крутой, а вам мамка денег не даёт», ты выдаёшь ещё и перлы вроде цитируемого. Зачем удалять полезные клавиши? Аж два модификатора? Только лишь потому, что ты не умеешь пользоваться клавиатурным ввод за рамками задачи «нагадить на opennet-е»?
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|7.38, ., 15:56, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Эко у вас бабахнуло, товарищ :)
да, спалилсо товарищ - знаем мы, в какой операционке она сверхполезная ;-)
Я в свою потыкал - так и есть, никакой пользы.
Авторы чудо-ноутбука тоже не придумали, что бы с ней такое сделать, и повесили на нее, вы будете смеяться, какой-то там "поиск".
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|2.9, ., 12:07, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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у людей покупающих чудо-ноуты за $850 (реальная минимально-разумная конфигурация, без диска - его лучше купить у кого-то не накручивающего +100%) вообще странные вкусы.
выглядит это как "в 3d билдере мы нарисовали как должна была бы выглядеть ленова, если бы ее до сих пор делала ibm, но, поскольку для производства матрицы был только 3d-принтер, получилось вот это, еще и с адской щелью между верхней и нижней частями клавиатуры"
зато vga-разъем. Какое милые у вас тысячелетье-то на дворе?
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|3.14, Ordu, 12:53, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> зато vga-разъем. Какое милые у вас тысячелетье-то на дворе?
Какая разница, какое тысячелетие, если до сих пор на конференциях приходится сталкиваться с VGA кабелем до проектора? Ну и, естественно, с вендой на штатном ноуте, то есть прокидывать туда презентацию флешкой -- не вариант, кривой MSO никогда не умел нормально показывать презентации из OO/LO.
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|5.21, AlexYeCu_not_logged, 13:47, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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>если конференция в стране пятого мира
А РФ что, первого?
Судя по количеству VGA-шных проекторов, которые мне попадались — даже не десятого, если твою шкалу использовать.
А так поговаривают, что и японцев при всей их гаджетомании и техноманьячности полно старья в «солидных фирмах с репутацией». И в США сплошь и рядом не точ то ламповые проектора, а динозавры с ДОС-ом, а то и вовсе релейные махины.
Эти страны к какому миру относишь?
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|6.39, ., 16:04, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>если конференция в стране пятого мира
> А РФ что, первого?
а я про какую, по-твоему? ;-) Но и в ней кабеля, обычно, достаточно - порт есть. Хотя привозить презентацию в формате, не читаемом идеально msoffice, чем ты там бы не предпочилал пользоваться дома за чаем, можно только на тусовки фриков, не только по этой причине.
> полно старья в «солидных фирмах с репутацией». И в США
> сплошь и рядом не точ то ламповые проектора, а динозавры с ДОС-ом, а то и вовсе релейные махины.
и все это конечно же нужно тебе, с чудо-ноутбуком со "свободной" начникой, непременнейше, подключать к видеокарте.
Мне вот гораздо нужнее нормальный rs-232, без лишних сопливых usb-удлиннителей, в том самом 2009м тошиба еще такие ноуты делала, для категории потребителей, отличающихся от "менеджер среднего звена". Но производителю "открытого" ноута они не нужны, им важнее ездить по конференциям в интересные страны.
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|5.29, kk, 14:49, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Был я на конференции в офисе (здании) A+ класса, целиком принадлежащего одной известной европейской компании, здание в 2008 году построено, огромное кол-во переговорок и конференцзалов, везде VGA выходы на проекторы... или надо в 2017 году делать капремонт здания чтобы правильные провода к проекторам проложить?
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|5.28, Ordu, 14:42, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> прокидывать туда презентацию флешкой -- не вариант, кривой MSO никогда не умел нормально показывать презентации из OO/LO
> Всегда решал этот вопрос перекидыванием PDF.
Ну, это смотря какая презентация. Если там куча интерактива, например, список, где элементы появляются, потом вычёркиваются, подсвечиваются жирным, или ещё как, то с pdf это не удаётся сделать. А такой интерактив может реально помочь в сложных случаях, когда долго размахиваешь руками, рассуждаешь, получаешь какой-то результат, а потом хочешь сделать шаг в сторону и обозреть весь пройденный путь в целом, чтобы аудитория не потеряла бы за деревьями лес.
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|6.31, Andrey Mitrofanov, 15:04, 03/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну, это смотря какая презентация. Если там куча интерактива, например, список, где
> элементы появляются, потом вычёркиваются, подсвечиваются жирным, или ещё как, то с
> pdf это не удаётся сделать.
Это на латеховском бимере именно в pdf делают чуть не в examplax в мануале. Может, и забыл чего, но пункты светит по pgdn каждый первый??!
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|1.23, EHLO, 13:59, 03/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Майкрософтовским нищим троллям конечно не угдишь. =)
В одном топике они доказывают что на опенсорсе не заработаешь людям которые именно зарабатывают.
В соседней теме жалуются что за готовый из коробки Линукс с гарантированно работающими драйверами, гарантией и поддержкой, установленный на китайский или тайваньский OEM добавили +100% к цене за этот OEM. То есть производитель нормально зарабатывает на опенсорсе, да.
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