01.12.2017 15:22  Выпуск Raspberry Pi Desktop для ПК и Raspbian для Raspberry Pi

Разработчики проекта Raspberry Pi представили выпуск дистрибутива Raspberry Pi Desktop, основанного на пакетной базе Debian 9 и пользовательским окружением PIXEL. Одновременно сформировано обновление дистрибутива Raspbian, предназначенного для использования на платах Raspberry Pi и также поставляемое с рабочим столом PIXEL. Для загрузки подготовлена Live-сборка Raspberry Pi Desktop (2.3 Гб) и две сборки Raspbian - сокращённая (360 Мб) для серверных систем и полная (1.7 Гб). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов. PIXEL представляет собой ответвление от LXDE с реализацией идей по обустройству легковесного пользовательского окружения для Raspberry Pi. Например, предложен другой стиль обрамления окон со скруглёнными углами и тонкими рамками, новый набор цветных пиктограмм для панели, меню и файлового менеджера, иное оформление экрана входа в систему. В качестве web-браузера предлагается Chromium с предустановленным плагином Adobe Flash. Сборки для ПК и Raspberry Pi практически идентичны по своему составу и оформлению рабочего стола, за исключением того, что в сборку для ПК не входит несколько приложений , которые поставляются для Raspberry Pi по специальному соглашению (Minecraft и Wolfram Mathematica). Основные изменения: Представлен упрощённый режим работы файлового менеджера PCManFM, в котором скрыта излишняя функциональность, редко используемая и перегружающая интерфейс. Изменения в основном сводятся к исключению из меню редко изменяемых опций, которые были перенесены в раздел настройки, а также удалению опции для работы со вкладками. При этом такие наиболее востребованные опции, как режим отображения списка файлов и выбор метода сортировки, вынесены на панель и в меню первого уровня. В боковой панели оставлен только иерархический режим просмотра содержимого файловой системы. К единому стилю приведены пиктограммы. Добавлена возможность быстрого переименования файлов через клик на имени файла под пиктограммой. В настройки добавлена опция, позволяющая вернуть прежнее оформление файлового менеджера и ранее доступные расширенные возможности.

На панель добавлен индикатор заряда аккумулятора, который не имел смысла для Raspberry Pi, но стал необходим при появлении сборок, которые можно использовать на ноутбуках и устройствах Pi-top. Для работы индикатора в настройках должен быть включен доступ к шине I2C;

В состав сборки для ПК включено приложение PiServer для организации подключения серии клиентских систем на базе Raspberry Pi, например для создания компьютерных классов с сервером на базе ПК и рабочими местами на основе плат Raspberry Pi. Все системы в таком окружении имеют одинаковую программную начинку и учитель может контролировать то, как устанавливается и используется ПО на системах учеников.

В состав сборки для ПК включено приложение, позволяющее упростить использование шины GPIO платы Pi Zero, подключенной к ПК через USB, в среде Scratch или скриптах на языке Python. Подобная возможность позволяет запускать одинаковые аппаратные проекты на ПК и Raspberry Pi.



