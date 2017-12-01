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01.12.2017 15:22  Выпуск Raspberry Pi Desktop для ПК и Raspbian для Raspberry Pi

Разработчики проекта Raspberry Pi представили выпуск дистрибутива Raspberry Pi Desktop, основанного на пакетной базе Debian 9 и пользовательским окружением PIXEL. Одновременно сформировано обновление дистрибутива Raspbian, предназначенного для использования на платах Raspberry Pi и также поставляемое с рабочим столом PIXEL. Для загрузки подготовлена Live-сборка Raspberry Pi Desktop (2.3 Гб) и две сборки Raspbian - сокращённая (360 Мб) для серверных систем и полная (1.7 Гб). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

PIXEL представляет собой ответвление от LXDE с реализацией идей по обустройству легковесного пользовательского окружения для Raspberry Pi. Например, предложен другой стиль обрамления окон со скруглёнными углами и тонкими рамками, новый набор цветных пиктограмм для панели, меню и файлового менеджера, иное оформление экрана входа в систему. В качестве web-браузера предлагается Chromium с предустановленным плагином Adobe Flash. Сборки для ПК и Raspberry Pi практически идентичны по своему составу и оформлению рабочего стола, за исключением того, что в сборку для ПК не входит несколько приложений , которые поставляются для Raspberry Pi по специальному соглашению (Minecraft и Wolfram Mathematica).

Основные изменения:

  • Представлен упрощённый режим работы файлового менеджера PCManFM, в котором скрыта излишняя функциональность, редко используемая и перегружающая интерфейс. Изменения в основном сводятся к исключению из меню редко изменяемых опций, которые были перенесены в раздел настройки, а также удалению опции для работы со вкладками. При этом такие наиболее востребованные опции, как режим отображения списка файлов и выбор метода сортировки, вынесены на панель и в меню первого уровня.

    В боковой панели оставлен только иерархический режим просмотра содержимого файловой системы. К единому стилю приведены пиктограммы. Добавлена возможность быстрого переименования файлов через клик на имени файла под пиктограммой. В настройки добавлена опция, позволяющая вернуть прежнее оформление файлового менеджера и ранее доступные расширенные возможности.

  • На панель добавлен индикатор заряда аккумулятора, который не имел смысла для Raspberry Pi, но стал необходим при появлении сборок, которые можно использовать на ноутбуках и устройствах Pi-top. Для работы индикатора в настройках должен быть включен доступ к шине I2C;
  • В состав сборки для ПК включено приложение PiServer для организации подключения серии клиентских систем на базе Raspberry Pi, например для создания компьютерных классов с сервером на базе ПК и рабочими местами на основе плат Raspberry Pi. Все системы в таком окружении имеют одинаковую программную начинку и учитель может контролировать то, как устанавливается и используется ПО на системах учеников.
  • В состав сборки для ПК включено приложение, позволяющее упростить использование шины GPIO платы Pi Zero, подключенной к ПК через USB, в среде Scratch или скриптах на языке Python. Подобная возможность позволяет запускать одинаковые аппаратные проекты на ПК и Raspberry Pi.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.org/bl...)
  2. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, основанный на пакетной базе Debian 9
  3. OpenNews: Новый выпуск Raspbian, дистрибутива для Raspberry Pi
  4. OpenNews: Новый выпуск Raspbian c изменениями, направленными на усиление безопасности
  5. OpenNews: Проект Raspberry Pi выпустил пользовательское окружение PIXEL для ПК и ноутбуков
  6. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил пользовательское окружение PIXEL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raspbian
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  • 1.1, Аноним, 16:20, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Pidora уже не в моде?
     
  • 1.3, Сергей, 16:33, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Симпатично. Файловый менеджер кажется очень дружелюбным. Надо Live запустить.
     
     
  • 2.5, eganru, 16:39, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    мне не нравится дерево каталогов. я и так примерно знаю, что где лежит и не хочу видеть устройство этого всего.
    мне нравится когда сбоку живут закладки. нажал - открылось.
    у меня от силы есть папок 8, с которыми я часто работаю.

    в rpi всегда использовал thunar.

     
     
  • 3.9, Петр Ильин, 17:19, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мало кого интересуют личные предпочтения отдельных пользователей типа тебя.
    Если хочешь делится опытом работы в файловых менеджерах, заведи бложек.
     
  • 1.4, Аноним, 16:38, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Узнал сегодня о существовании пользователя этого добра, который к нему подключае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 16:50, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Держи нас в курсе.
     
     
  • 3.8, Аноним, 16:58, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    В курсе чего, дурак Описанная история законченна Какое продолжение ты ожидаешь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.11, Петр Ильин, 17:21, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В курсе чего, дурак? Описанная история законченна. Какое продолжение ты ожидаешь?

    Нашел что девченке показывать. ты вы еще перед ней штаны снял. Поржали бы втройне

     
  • 1.10, Анонимомус, 17:21, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > PCManFM ... а также удалению опции для работы со вкладками.

    Авторы знаю как сделать из нормального файлового менеджера Windows Explorer.

     
     
  • 2.12, Аноним, 17:27, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я подумал так же. :(

    Зря это они с деревом.

     

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