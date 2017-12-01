01.12.2017 11:46  Выпуск дистрибутива Deepin 15.5, развивающего собственное графическое окружение

Доступен релиз дистрибутива Deepin 15.5, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и ряд пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3,4 Гб (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Графическое окружение полностью адаптировано для работы на системах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Интерфейс, шрифты и пиктограммы теперь выглядят гармонично, независимо от характеристик экрана. Уровень масштабирования может меняться в зависимости от предпочтений пользователя через нажатие комбинаций "Ctrl =", "Ctrl +" и "Ctrl -";

В базовый состав включена утилита Deepin Clone, позволяющая клонировать и создавать резервные копии дисков и отдельных разделов, а также сохранять бэкап системных файлов по расписанию. Для восстановления на этапе запуска предложен интерфейс Deepin Recovery, позволяющий восстановить загрузчик, разделы и другие данные;

Добавлен интерфейс для быстрого запуска беспроводной точки доступа для предоставления возможности выхода в Сеть других устройств. В том числе можно задать свой Wi-Fi SSID и защитить подключение паролем. Модернизирован диалог ввода пароля для беспроводной сети;

Добавлена функция аутентификации по отпечатку пальцев, а также интерфейс для сканирования отпечатков. Отпечатки пальцев можно использовать для входа в систему, разблокировки экрана, подтверждения операции через sudo и в диалогах выполнения привилегированных действий;

Расширено число управляющих жестов, распознаваемых для тачпада;

Добавлена функция автоматической корректировки цвета и цветовой температуры для элементов экрана, в зависимости от местоположения и времени суток;

В панель добавлена функция скрытия плагинов и кнопка для обновления списка доступных сетей. В контекстное меню панели добавлена кнопка принудительного закрытия приложений (Force Quit). Проведена оптимизация функция автоматического скрытия и предпросмотра содержимого окон;

В конфигуратор добавлены средства для настройки работы через прокси, модуль для импорта и экспорта настроек VPN, функция очистки кэша с информацией о пакетах, конфигуратор уровня чувствительности тачпада, опция для автоматического выбора доступного интерфейса вывода звука, а также уже диалоги для настройки цветовой температуры, уровня масштабирования экрана, точки доступа и сканирования отпечатков пальцев. Улучшены модули для настройки уведомлений, выбора фона стартового меню, блокировщика экрана, шрифтов и т.д.

Добавлена поддержка самодостаточных пакетов в формате Flatpak;

В меню запуска приложений добавлена опция для выполнения программы с выходом в сеть через прокси;

В состав включено новое приложение Deepin Picker для определения цвета выбранной точки на экране;

Проведена оптимизация и устранены ошибки в приложениях Deepin File Manager, Deepin Image Viewer, Deepin Screenshot, Deepin Screen Recorder, Deepin Terminal и Deepin Movie.



