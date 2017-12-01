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01.12.2017 11:46  Выпуск дистрибутива Deepin 15.5, развивающего собственное графическое окружение

Доступен релиз дистрибутива Deepin 15.5, основанного на пакетной базе Debian, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment и ряд пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект развивается группой разработчиков из Китая, но поддерживает и русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3,4 Гб (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go, но интерфейс формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Графическое окружение полностью адаптировано для работы на системах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Интерфейс, шрифты и пиктограммы теперь выглядят гармонично, независимо от характеристик экрана. Уровень масштабирования может меняться в зависимости от предпочтений пользователя через нажатие комбинаций "Ctrl =", "Ctrl +" и "Ctrl -";
  • В базовый состав включена утилита Deepin Clone, позволяющая клонировать и создавать резервные копии дисков и отдельных разделов, а также сохранять бэкап системных файлов по расписанию. Для восстановления на этапе запуска предложен интерфейс Deepin Recovery, позволяющий восстановить загрузчик, разделы и другие данные;
  • Добавлен интерфейс для быстрого запуска беспроводной точки доступа для предоставления возможности выхода в Сеть других устройств. В том числе можно задать свой Wi-Fi SSID и защитить подключение паролем. Модернизирован диалог ввода пароля для беспроводной сети;
  • Добавлена функция аутентификации по отпечатку пальцев, а также интерфейс для сканирования отпечатков. Отпечатки пальцев можно использовать для входа в систему, разблокировки экрана, подтверждения операции через sudo и в диалогах выполнения привилегированных действий;
  • Расширено число управляющих жестов, распознаваемых для тачпада;
  • Добавлена функция автоматической корректировки цвета и цветовой температуры для элементов экрана, в зависимости от местоположения и времени суток;
  • В панель добавлена функция скрытия плагинов и кнопка для обновления списка доступных сетей. В контекстное меню панели добавлена кнопка принудительного закрытия приложений (Force Quit). Проведена оптимизация функция автоматического скрытия и предпросмотра содержимого окон;
  • В конфигуратор добавлены средства для настройки работы через прокси, модуль для импорта и экспорта настроек VPN, функция очистки кэша с информацией о пакетах, конфигуратор уровня чувствительности тачпада, опция для автоматического выбора доступного интерфейса вывода звука, а также уже диалоги для настройки цветовой температуры, уровня масштабирования экрана, точки доступа и сканирования отпечатков пальцев. Улучшены модули для настройки уведомлений, выбора фона стартового меню, блокировщика экрана, шрифтов и т.д.
  • Добавлена поддержка самодостаточных пакетов в формате Flatpak;
  • В меню запуска приложений добавлена опция для выполнения программы с выходом в сеть через прокси;
  • В состав включено новое приложение Deepin Picker для определения цвета выбранной точки на экране;
  • Проведена оптимизация и устранены ошибки в приложениях Deepin File Manager, Deepin Image Viewer, Deepin Screenshot, Deepin Screen Recorder, Deepin Terminal и Deepin Movie.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2017...)
  2. OpenNews: Выпуск Debian 9.2
  3. OpenNews: Выпуск сборок рабочего стола Budgie 10.4 для Debian и Ubuntu
  4. OpenNews: Началось альфа-тестирование инсталлятора Debian 10 "Buster"
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 15.4 с собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deepin, debian
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  • 1.3, Фуррь, 11:54, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    >формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium
    >развивается группой разработчиков из Китая

    Спешите опробовать двойной комплект зондов!

     
  • 1.4, Аноним, 11:55, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Не знаю, но почему-то настороженно отношусь к китайским дистрам.
     
     
  • 2.7, Параноик, 12:28, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +5 +/
    я Вас понимаю, но, если так подумать, зонды - они везде зонды Вне зависимости о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 13:24, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Однако чем тоталитарнее страна, тем наглее и гнуснее свой анб Из-за неподотче... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним, 13:31, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ёлки палки Да не в АНБ зло, а в коммерсантах, создающих спрос на сбор данных ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.30, Аноним, 13:55, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    На всё общество сразу охотится Комитет трёхсот или как их ещё называют А АНБ,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.41, IRASoldier, 15:24, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как же задолбали конспирологи...
     
     
  • 7.50, Fedora, 16:33, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычно после таких фраз, через некоторое время следует другая: "Вот д...к, и почему же раньше их не слушал. Теперь уже поздно."
     
     
  • 8.51, AfAf, 16:46, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно подумать, что если слушать, что-то изменится.
    Неподотчетны все режимы чуть менее чем полностью.
     
  • 4.22, Аноним, 13:32, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну-ка ну-ка Т е в т н демократических странах власть шпионит за гражданам... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.32, Аноним, 13:56, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, возможно даже и так, просто они об этом не знают А те что знают не хотя... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.42, Аноним, 15:29, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Т е вы не знаете Держите нас и далее в курсе ваших выводов и прочих результато... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.38, Аноним, 14:37, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да А в тоталитарных - вообще по просьбам трудящихся... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.45, ПишуИзВивальди, 15:43, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не просто с согласия и одобрения, а ещё и под их контролем.
     
  • 5.46, Анотоним, 15:50, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты уверен что все знаешь о ГРАЖДАНАХ ?
    =============================================
    София — первый робот, которого официально признали гражданином. Примечательно, что сделала это страна, где женщины получили возможность самостоятельно водить машину всего месяц назад. София не носит абайю, может общаться с мужчинами, и ее вряд ли арестуют за нарушение законов шариата. Прав у нее в некотором смысле больше, чем у женщин Саудовской Аравии.
    в одном из роликов Хэнсон спрашивает у Софии: «Ты хочешь уничтожить человечество? Пожалуйста, скажи „нет“». «Окей, — покорно соглашается София, — я уничтожу людей»
     
  • 4.47, Аноним999, 16:11, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Однако чем тоталитарнее страна, тем наглее и гнуснее "свой анб". Из-за неподотчетности обществу.

    Хочешь сказать, что США самая тоталитарная страна в мире?

     
  • 1.5, Аноним, 12:01, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это как Горшки у нас лепятся и обжигаются с использованием глины, но формируютс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:33, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Вчитайтесь повнимательнее Тут разумеют, всего лишь, что Chromium написан на C C... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.27, Аноним, 13:42, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Форму они делают по всем правилам, с глиной и обжиганием Даже глазурью покрываю... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, Аноним, 12:15, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    А я пользуюсь Kali Linux...
     
     
  • 2.20, анонец, 13:28, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ваш сигнал принят, продолжайте держать нас в курсе.
     
  • 1.8, Нимус, 12:29, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Что, еще один, может хватит? Что за комплексы неполноценности у этих товарищей, то жестко и только в консили, то в гуи, и ни там, ни там до ума не доводится, а бросается и начинается новодел, с Х знает какой логикой и Y знает какой документацией.
     
  • 1.9, Виталий, 12:34, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Очень приятное видео
     
  • 1.10, Аноним, 12:39, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вроде и симпатично на первый взгляд, и даже более-менее юзабельно Но, веет от ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, paulus, 13:11, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium

    Очередной хромОС?

     
  • 1.15, Игорь Арбичев, 13:23, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    На презентации выглядит приятно, и системный шрифт мне понравился.
     
  • 1.24, danonimous, 13:36, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    При установке календаря ошибка в терминале "chown invalid user lost+found". Сырой дистрибутив.
     
  • 1.25, danonimous, 13:37, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    От дизайна и музыки чуть не стошнило. Xfce лучше!
     
  • 1.28, Аноним, 13:44, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Советую Lumina попробовать, вполне уже съедобная штука А в комплекте с TrueOS т... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 13:44, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне понравилось. Внешне смесь гнома с кде. Буду дальше сидеть на десятке =)
     
     
  • 2.35, Аноним, 14:23, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Буду дальше сидеть на десятке

    Ubuntu 10.04? 10.10?
    MacOS X?

     
     
  • 3.36, A.Stahl, 14:33, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну же, ну постарайся. У тебя получится!
    :)
     
     
  • 4.44, Аноним, 15:36, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wirus 10?
     
  • 3.40, trolleybus, 15:10, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А может, GNOME 3.10?
    (P.S. MacOS X тоже разная бывает: не только 10.4 и 10.10, но и даже 10.11)
     
  • 1.31, Аноним, 13:56, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    мыльцо в стиле osx тулзы и вылизанность достойны уважения ставить его, чтобы э... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.49, Аноним, 16:26, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Какая там вылизанность Я за 3 минуты видео заметил несколько серьёзных оплошнос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.33, Анонимокински, 14:09, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзал пол года Manjaro Deepin. Много внимания уделено дизайну. Но баги время от времени всплывают, причём достаточно глупые. Например он со временем переставал копировать файлы или просто их повреждал. Или постоянно выплевывал флешку. Настройки звука весьма поскудны - без pvacontrol не обойтись никак, это с учётом того, что отключишь все лишние звуковые карты и каналы. Особенно это доставляло, когда запускался Jack.
     
  • 1.34, Аноним, 14:21, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давай, до свидания ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.37, inferrna, 14:37, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это как раз то, что хотели сделать гномерасты, но не смогли - быстрый, не текущий ДЕ, написанный на js+CSS.
     
     
  • 2.39, Аноним, 15:00, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Гномерастам важно обмазаться dbus, gobject, autotools, а с чисто веб-десктопом э... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.43, Аноним, 15:33, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пользовался пол года, хороший и удобный дистр, но с каждой обновой какие то очер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.48, Аноним, 16:18, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько оперативки оно потребляет и насколько оно отзывчивое?
     
  • 1.52, sokoloff, 17:27, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Интересное решение, по Alt+F2 открывается выпадающий терминал

    https://i.imgur.com/V6BC9PF.png

     

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