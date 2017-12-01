01.12.2017 11:46  Выпуск дистрибутива Deepin 15.5, развивающего собственное графическое окружение

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|1.3, Фуррь, 11:54, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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>формируется при помощи технологий HTML5 с использованием web-движка Chromium
>развивается группой разработчиков из Китая
Спешите опробовать двойной комплект зондов!
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|5.46, Анотоним, 15:50, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А ты уверен что все знаешь о ГРАЖДАНАХ ?
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София — первый робот, которого официально признали гражданином. Примечательно, что сделала это страна, где женщины получили возможность самостоятельно водить машину всего месяц назад. София не носит абайю, может общаться с мужчинами, и ее вряд ли арестуют за нарушение законов шариата. Прав у нее в некотором смысле больше, чем у женщин Саудовской Аравии.
в одном из роликов Хэнсон спрашивает у Софии: «Ты хочешь уничтожить человечество? Пожалуйста, скажи „нет“». «Окей, — покорно соглашается София, — я уничтожу людей»
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|4.47, Аноним999, 16:11, 01/12/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Однако чем тоталитарнее страна, тем наглее и гнуснее "свой анб". Из-за неподотчетности обществу.
Хочешь сказать, что США самая тоталитарная страна в мире?
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|1.8, Нимус, 12:29, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Что, еще один, может хватит? Что за комплексы неполноценности у этих товарищей, то жестко и только в консили, то в гуи, и ни там, ни там до ума не доводится, а бросается и начинается новодел, с Х знает какой логикой и Y знает какой документацией.
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|1.33, Анонимокински, 14:09, 01/12/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Юзал пол года Manjaro Deepin. Много внимания уделено дизайну. Но баги время от времени всплывают, причём достаточно глупые. Например он со временем переставал копировать файлы или просто их повреждал. Или постоянно выплевывал флешку. Настройки звука весьма поскудны - без pvacontrol не обойтись никак, это с учётом того, что отключишь все лишние звуковые карты и каналы. Особенно это доставляло, когда запускался Jack.
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