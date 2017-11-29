29.11.2017 16:26  Доступен движок для создания блогов Lenin.Blog 0.1

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|4.23, бедный буратино, 17:14, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Новый проект, нафига на Python 2 ? После 2020-го на третий переводить.
В RHEL/Centos до сих пор нет python 3. Python 2 есть везде. Я запускал ноду под haiku в 2014.
Какой же он новый, если прямо под новостью висит ссылка на 2014 год?
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|2.8, бедный буратино, 16:52, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Б-же, кому в наше время нужны блоги?
Ну, вообще это не только блог, просто блог это реализация для новичков.
А вообще, функциональность там позволит воспроизвести всю новостную часть опеннета. Только с уникодом и нормальными карбонками. Вы же не будете спрашивать, зачем нужен опеннет.
Ну и главное - распределённость. Был бы лор и опеннет на такой технологии, ты бы написал коммент на лоре, а увидели бы его все на опеннете.
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|3.10, Фуррь, 16:59, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>просто блог это реализация для новичков.
Тогда нужен подробный мануал или курсы для обучения. Когда планируете съезд Конгресса программистов на Ленин.Блоге?
> Был бы лор и опеннет на такой технологии
Простите, но (я так понимаю, Вы - аффтар) пачка файлов с исходниками по десять строк - это ни разу не "технология".
>Ну и главное - распределённость.
Воу.
>ты бы написал коммент на лоре, а увидели бы его все на опеннете.
Жесть.
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|5.18, Фуррь, 17:10, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Здорово :)
Любители минимализма и ностальгирующие по Веб 1.0 (как я) оценят по достоинству, остальные 99,9%, я думаю, со скептицизмом. А ещё пользователям links/lynx понравится :)
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|6.21, бедный буратино, 17:13, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Здорово :)
> Любители минимализма и ностальгирующие по Веб 1.0 (как я) оценят по достоинству,
> остальные 99,9%, я думаю, со скептицизмом. А ещё пользователям links/lynx понравится
> :)
Тестировать свои сайты на совместимость с lynx я начал ещё в 2004 году :)
А этот блог у меня сейчас крутится для проверки, в том числе и на p700/128. Я потом ссылку на него дам, чтобы можно было оценить, как оно работает на таком железе.
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|7.26, Фуррь, 17:17, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Я в Пистоне не эксперт, но если сия платформа написана на нём, то всё упирается в производительность генерируемого питоновским компилятором кода.
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|8.28, бедный буратино, 17:19, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Я в Пистоне не эксперт, но если сия платформа написана на нём,
> то всё упирается в производительность генерируемого питоновским компилятором кода.
меня вполне устраивает показанная скорость (замеры опять же есть в газете по ссылке)
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|2.12, пох, 17:04, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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пачаму ниасилили - вон, вместо картинок в качестве навигационных элементов - динамически подгружаемый (с системы, не умеющей http/2 в принципе, очень удобно) самопальный (?) шрифт. Йа у мамы вполне себе модный дизайнер!
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|3.19, бедный буратино, 17:11, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> пачаму ниасилили - вон, вместо картинок в качестве навигационных элементов - динамически
> подгружаемый (с системы, не умеющей http/2 в принципе, очень удобно) самопальный
> (?) шрифт. Йа у мамы вполне себе модный дизайнер!
Там всё отдаётся легко одним keep-alive запросом, а затем кэшируется. По сравнению с большинством современных сайтов, на старом железе оно работает быстро.
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|5.25, бедный буратино, 17:17, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну и сделали бы уже client-side formatting, раз один хрен своё приложение
> гоняете.
Для этого блога я взял свою переделку шаблона из 2013 года. Мне кажется, она будет просто воспринята новичками. Это просто законченная *вещь-в-себе*, взял-запустил-попробовал-понравилось-втянулся, не требуя особых навыков. Или не понравилось и не втянулся. Это не основной проект, это его ответвление для новичков и локальных сетей. Там в газете всё написано :)
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|4.29, пох, 17:23, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Там всё отдаётся легко одним keep-alive запросом,
но поскольку это шрифт, а не картинка с predefined size, браузер ничегошеньки нам нарисовать не сможет, пока не выполнит второй в очереди запрос. А http/2, в котором нам не надо дожидаться скачивания многобуков чтобы следом запросить шрифтец, у вас нет, и не будет, потому что вы выбрали неудачную технологию, завязанную на питоновский встроенный недовебсервер, ага.
Стесняюсь спросить - а что мешало оставить картинки - картинками? (дайте угадаю - в этом "шрифте" ведь нет ни одной настоящей буквы) "старое железо" cказало бы вам спасибо. Если все картинки одного размера - разумеется, еще правильней собрать их в одну, и лазить окном в css, один запрос вместо кучи. Правда, совершенно не стильно, не модно, и не молодежно, да.
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|3.36, бедный буратино, 17:32, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ленин-в Разливе. Вот зря ерничаешь.Придут времена, еще побежишь на фидопойку к Буратине пойнтом проситься.
Когда я был фидошным нодом, у меня были исключительно вежливые и приличные пойнты. :)
Даже одна барышня была, правда не такая вежливая...
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