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29.11.2017 16:26  Доступен движок для создания блогов Lenin.Blog 0.1

Увидела свет первая версия простого легковесного движка для создания блогов Lenin.Blog, поддерживающего обмен сообщениями сервер-сервер и сервер-пользователь. Проект написан на языке Python 2.7 и представляет собой запускаемое приложение, которое можно использовать даже без выделенного веб-сервера (например, в локальной сети). СУБД не требуется. Код проекта распространяется как общественное достояние. Лицензии используемых модулей указаны отдельно. Демонстрация блога.

Поддерживается базовая функциональность блога: сообщения, комментарии, тэги, карбонки, rss, отображение картинок. Блог может меняться трафиком с совместимыми с gk11.ru проектами, будь то другой блог, форум, эха или другое представление. Пользователи могут подключаться, загружать и писать сообщения с помощью совместимых офлайн-клиентов.

  1. Главная ссылка к новости (http://lenin.51t.ru...)
  2. OpenNews: Проект ZeroNet развивает технологию децентрализованных сайтов, которые невозможно закрыть
  3. OpenNews: Выпуск распределённой системы обмена сообщениями ii 0.3
  4. OpenNews: Выпуск ii 0.1, похожей на Фидонет системы обмена сообщениями
Автор новости: бедный буратино
Тип: К сведению
Ключевые слова: blog
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.2, Аноним, 16:43, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    второй коммит пару часов назад сделали автор решил сам прорекламировать свое тв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, бедный буратино, 16:48, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Через 14 минут будет два месяца. Просто если на гитхаб не выложить, спросят *А где Гитхаб?*. :)

    А когда надо новость писать, через сколько часов/дней/месяцев после коммита?

     
     
  • 3.17, Аноним, 17:10, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новый проект, нафига на Python 2 ? После 2020-го на третий переводить.
     
     
  • 4.23, бедный буратино, 17:14, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новый проект, нафига на Python 2 ? После 2020-го на третий переводить.

    В RHEL/Centos до сих пор нет python 3. Python 2 есть везде. Я запускал ноду под haiku в 2014.

    Какой же он новый, если прямо под новостью висит ссылка на 2014 год?

     
  • 1.4, Фуррь, 16:46, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Б-же, кому в наше время нужны блоги?
     
     
  • 2.8, бедный буратино, 16:52, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Б-же, кому в наше время нужны блоги?

    Ну, вообще это не только блог, просто блог это реализация для новичков.

    А вообще, функциональность там позволит воспроизвести всю новостную часть опеннета. Только с уникодом и нормальными карбонками. Вы же не будете спрашивать, зачем нужен опеннет.

    Ну и главное - распределённость. Был бы лор и опеннет на такой технологии, ты бы написал коммент на лоре, а увидели бы его все на опеннете.

     
     
  • 3.10, Фуррь, 16:59, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >просто блог это реализация для новичков.

    Тогда нужен подробный мануал или курсы для обучения. Когда планируете съезд Конгресса программистов на Ленин.Блоге?

    > Был бы лор и опеннет на такой технологии

    Простите, но (я так понимаю, Вы - аффтар) пачка файлов с исходниками по десять строк - это ни разу не "технология".

    >Ну и главное - распределённость.

    Воу.

    >ты бы написал коммент на лоре, а увидели бы его все на опеннете.

    Жесть.

     
     
  • 4.14, бедный буратино, 17:08, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Есть глубокий мануал по технологии Есть мануал по моей версии А это ответвлени... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Фуррь, 17:10, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Здорово :)
    Любители минимализма и ностальгирующие по Веб 1.0 (как я) оценят по достоинству, остальные 99,9%, я думаю, со скептицизмом. А ещё пользователям links/lynx понравится :)
     
     
  • 6.21, бедный буратино, 17:13, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Здорово :)
    > Любители минимализма и ностальгирующие по Веб 1.0 (как я) оценят по достоинству,
    > остальные 99,9%, я думаю, со скептицизмом. А ещё пользователям links/lynx понравится
    > :)

    Тестировать свои сайты на совместимость с lynx я начал ещё в 2004 году :)

    А этот блог у меня сейчас крутится для проверки, в том числе и на p700/128. Я потом ссылку на него дам, чтобы можно было оценить, как оно работает на таком железе.


     
     
  • 7.26, Фуррь, 17:17, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я в Пистоне не эксперт, но если сия платформа написана на нём, то всё упирается в производительность генерируемого питоновским компилятором кода.
     
     
  • 8.28, бедный буратино, 17:19, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я в Пистоне не эксперт, но если сия платформа написана на нём,
    > то всё упирается в производительность генерируемого питоновским компилятором кода.

    меня вполне устраивает показанная скорость (замеры опять же есть в газете по ссылке)

     
  • 2.12, пох, 17:04, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    пачаму ниасилили - вон, вместо картинок в качестве навигационных элементов - динамически подгружаемый (с системы, не умеющей http/2 в принципе, очень удобно) самопальный (?) шрифт. Йа у мамы вполне себе модный дизайнер!

     
     
  • 3.19, бедный буратино, 17:11, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > пачаму ниасилили - вон, вместо картинок в качестве навигационных элементов - динамически
    > подгружаемый (с системы, не умеющей http/2 в принципе, очень удобно) самопальный
    > (?) шрифт. Йа у мамы вполне себе модный дизайнер!

    Там всё отдаётся легко одним keep-alive запросом, а затем кэшируется. По сравнению с большинством современных сайтов, на старом железе оно работает быстро.

     
     
  • 4.22, Crazy Alex, 17:14, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну и сделали бы уже client-side formatting, раз один хрен своё приложение гоняете.
     
     
  • 5.25, бедный буратино, 17:17, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну и сделали бы уже client-side formatting, раз один хрен своё приложение
    > гоняете.

    Для этого блога я взял свою переделку шаблона из 2013 года. Мне кажется, она будет просто воспринята новичками. Это просто законченная *вещь-в-себе*, взял-запустил-попробовал-понравилось-втянулся, не требуя особых навыков. Или не понравилось и не втянулся. Это не основной проект, это его ответвление для новичков и локальных сетей. Там в газете всё написано :)

     
  • 4.29, пох, 17:23, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Там всё отдаётся легко одним keep-alive запросом,

    но поскольку это шрифт, а не картинка с predefined size, браузер ничегошеньки нам нарисовать не сможет, пока не выполнит второй в очереди запрос. А http/2, в котором нам не надо дожидаться скачивания многобуков чтобы следом запросить шрифтец, у вас нет, и не будет, потому что вы выбрали неудачную технологию, завязанную на питоновский встроенный недовебсервер, ага.

    Стесняюсь спросить - а что мешало оставить картинки - картинками?  (дайте угадаю - в этом "шрифте" ведь нет ни одной настоящей буквы) "старое железо" cказало бы вам спасибо. Если все картинки одного размера - разумеется, еще правильней собрать их в одну, и лазить окном в css, один запрос вместо кучи. Правда, совершенно не стильно, не модно, и не молодежно, да.

     
     
  • 5.33, бедный буратино, 17:31, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Это надуманная проблема и никаких огорчений со старым ж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Константавр, 17:07, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Здо́рово. По крайней мере мне интересно. А дальнейшее развитие и поддержка планируется? И вот насчёт офлайн клиентов, Blogilo поддерживается?
     
     
  • 2.16, бедный буратино, 17:10, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Здо́рово. По крайней мере мне интересно. А дальнейшее развитие и поддержка планируется?
    > И вот насчёт офлайн клиентов, Blogilo поддерживается?

    У нас свои клиенты:

    http://doc.gk11.ru/#_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0

    Развитие и поддержка планируются. Блог для новичков, а серьёзный проект - уже для суровых нодов.

     
  • 1.15, anonymous, 17:10, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    реальное дно
     
  • 1.20, Crazy Alex, 17:12, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Глупости это. Ленин, как известно, не блог. Ленин - гриб.
     
     
  • 2.31, пох, 17:25, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Глупости это. Ленин, как известно, не блог. Ленин - гриб.

    да чучело он - я его видел, в ящике таком стеклянном лежит.

     
     
  • 3.35, Crazy Alex, 17:31, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сойдёмся на чучеле гриба?
     
  • 2.32, марш мендельсона, 17:25, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ленин-в Разливе. Вот зря ерничаешь.Придут времена, еще побежишь на фидопойку к Буратине пойнтом проситься.
     
     
  • 3.36, бедный буратино, 17:32, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ленин-в Разливе. Вот зря ерничаешь.Придут времена, еще побежишь на фидопойку к Буратине пойнтом проситься.

    Когда я был фидошным нодом, у меня были исключительно вежливые и приличные пойнты. :)

    Даже одна барышня была, правда не такая вежливая...

     
  • 1.24, anonymous, 17:15, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вася сегодня hello world написал, требую новости об этом!
     
     
  • 2.27, бедный буратино, 17:18, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вася сегодня hello world написал, требую новости об этом!

    но только обязательно распределённый! и задействующий кластер не менее из 168 машин

     
     
  • 3.30, Аноним, 17:25, 29/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    бедный, бедный буратино
     
  • 1.34, Аноним, 17:31, 29/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Имена переменных - ужасны, стиль кода - ужасен Про pep8 судя по всему не слышал... весь текст скрыт [показать]
     

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