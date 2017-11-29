29.11.2017 16:26  Доступен движок для создания блогов Lenin.Blog 0.1

Увидела свет первая версия простого легковесного движка для создания блогов Lenin.Blog, поддерживающего обмен сообщениями сервер-сервер и сервер-пользователь. Проект написан на языке Python 2.7 и представляет собой запускаемое приложение, которое можно использовать даже без выделенного веб-сервера (например, в локальной сети). СУБД не требуется. Код проекта распространяется как общественное достояние. Лицензии используемых модулей указаны отдельно. Демонстрация блога.

Поддерживается базовая функциональность блога: сообщения, комментарии, тэги, карбонки, rss, отображение картинок. Блог может меняться трафиком с совместимыми с gk11.ru проектами, будь то другой блог, форум, эха или другое представление. Пользователи могут подключаться, загружать и писать сообщения с помощью совместимых офлайн-клиентов.



