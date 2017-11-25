24.11.2017 23:45  Выпуск Wine 2.22

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.22. С момента выпуска версии 2.21 было закрыто 14 отчётов об ошибках и внесено 117 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлен диалог выбора источника для сканеров;

Улучшена поддержка ARM64;

В XAudio реализована поддержка звуковых форматов с плавающей запятой с числом каналов более двух;

Устранены проблемы безопасности, связанные с возможностью подстановки DLL;

Улучшена поддержка методов ввода;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: IE6, The Witcher 3, Bedlam, Winamp, Skyrim, HeTeMuLu Creator, Bricscad v17.



