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24.11.2017 23:45  Выпуск Wine 2.22

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.22. С момента выпуска версии 2.21 было закрыто 14 отчётов об ошибках и внесено 117 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлен диалог выбора источника для сканеров;
  • Улучшена поддержка ARM64;
  • В XAudio реализована поддержка звуковых форматов с плавающей запятой с числом каналов более двух;
  • Устранены проблемы безопасности, связанные с возможностью подстановки DLL;
  • Улучшена поддержка методов ввода;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: IE6, The Witcher 3, Bedlam, Winamp, Skyrim, HeTeMuLu Creator, Bricscad v17.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.21
  3. OpenNews: Выпуск Wine 2.20
  4. OpenNews: Выпуск Wine 2.19
  5. OpenNews: Выпуск Wine 2.18
  6. OpenNews: Выпуск Wine 2.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1, Аноним, 00:49, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Ждёшь-ждёшь staging для предыдущей версии, он выходит наконец-то, и тут вскоре у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Ilya Indigo, 00:53, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > The Witcher 3

    Пилят и прекрасно.

     
     
  • 3, dfhgfh, 01:28, 25/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Откуда вы вообще вылазите? Такое чувство что опеннет это центр белой школотронской дыры. На других подобных ресурсах я такого не встречал
     

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