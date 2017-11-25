24.11.2017 23:45  Выпуск Wine 2.22

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.22. С момента выпуска версии 2.21 было закрыто 14 отчётов об ошибках и внесено 117 изменений.
Наиболее важные изменения:
- Добавлен диалог выбора источника для сканеров;
- Улучшена поддержка ARM64;
- В XAudio реализована поддержка звуковых форматов с плавающей запятой с числом каналов более двух;
- Устранены проблемы безопасности, связанные с возможностью подстановки DLL;
- Улучшена поддержка методов ввода;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: IE6, The Witcher 3, Bedlam, Winamp, Skyrim, HeTeMuLu Creator, Bricscad v17.