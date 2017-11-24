24.11.2017 22:17  Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.10.1

Доступен релиз инструментария Flatpak 0.10.1, в рамках которого развивается система для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME. Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE). С особенностями Flatpak можно познакомиться в тексте анонса первого выпуска. В новом выпуске: Новая команда "flatpak remote-info", отображающая информацию о приложениях или runtime-наборах во внешнем репозитории. Указанная вместе с командой опция "--log" позволяет просмотреть историю изменений, а также в комбинации с "flatpak upate --commit=XYZ" может применяться для отката на прошлую версию;

Новая команда "flatpak search", предназначенная для поиска в метаданных Appstream, собранных со всех подключенных репозиториев;

Команда "flatpak update" теперь обновляет метаданные Appstream для всех внешних репозиториев;

Разрешена автоматическая установка GTK-тем, соответствующих активной теме оформления;

Добавлена поддержка систем, в которых /etc/resolv.conf является символической ссылкой на файл внутри /usr;

Обеспечена работа команды "flatpak remote-add" под непривилегированным пользователем при пустом каталоге /var/lib/flatpak , что позволяет использовать flatpak в окружениях не сохраняющих своё состояния между перезапусками;

Добавлена опция "flatpak build --log-session/system-bus", аналогичная похожей операции во "flatpak run";

Добавлена опция "flatpak build --readonly", позволяющая использовать целевой каталог (/app) в режиме только для чтения;

Добавлена, но пока не включена по умолчанию, поддержка репозиториев OCI (Open Container Initiative).



