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24.11.2017 22:17  Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.10.1

Доступен релиз инструментария Flatpak 0.10.1, в рамках которого развивается система для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

Ключевое отличие Flatpak от Snap заключается в том, что Snap использует компоненты окружения основной системы и изоляцию на основе фильтрации системных вызовов, в то время как Flatpak создаёт отдельный от системы контейнер и оперирует крупными runtime-наборами, предоставляя в качестве зависимостей не пакеты, а типовые системные окружения (например, все библиотеки, необходимые для работы программ GNOME или KDE). С особенностями Flatpak можно познакомиться в тексте анонса первого выпуска.

В новом выпуске:

  • Новая команда "flatpak remote-info", отображающая информацию о приложениях или runtime-наборах во внешнем репозитории. Указанная вместе с командой опция "--log" позволяет просмотреть историю изменений, а также в комбинации с "flatpak upate --commit=XYZ" может применяться для отката на прошлую версию;
  • Новая команда "flatpak search", предназначенная для поиска в метаданных Appstream, собранных со всех подключенных репозиториев;
  • Команда "flatpak update" теперь обновляет метаданные Appstream для всех внешних репозиториев;
  • Разрешена автоматическая установка GTK-тем, соответствующих активной теме оформления;
  • Добавлена поддержка систем, в которых /etc/resolv.conf является символической ссылкой на файл внутри /usr;
  • Обеспечена работа команды "flatpak remote-add" под непривилегированным пользователем при пустом каталоге /var/lib/flatpak , что позволяет использовать flatpak в окружениях не сохраняющих своё состояния между перезапусками;
  • Добавлена опция "flatpak build --log-session/system-bus", аналогичная похожей операции во "flatpak run";
  • Добавлена опция "flatpak build --readonly", позволяющая использовать целевой каталог (/app) в режиме только для чтения;
  • Добавлена, но пока не включена по умолчанию, поддержка репозиториев OCI (Open Container Initiative).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/flatpak/fla...)
  2. OpenNews: Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.9.8 с поддержкой режима P2P
  3. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  4. OpenNews: Обновление системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.5
  5. OpenNews: Сформирована стабильная ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.0
  6. OpenNews: Первый выпуск Flatpak, самодостаточных пакетов для распространения графических приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flatpak
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  • 1.1, Аноним, 23:01, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Пробовал на gentoo стим в из него поднять -- не поднялось Наверное ему systemг ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, AntonAlekseevich, 23:05, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я бы сказал OpenRC и отсутствие JACK/PA/PW ему мешает.

    Я ничего против OpenRC не имею, по части иногда его даже поддерживаю.

     
  • 2.4, Аноним, 23:51, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Depends on docbook-xsl gnupg json-glib libseccomp ostree xorg-libxau config... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 01:23, 25/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ой, новые зависимости добавились Depends on appstream-glib docbook-xsl gnupg... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 23:17, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Wine поставить возможно? Не нашел.
     
  • 1.5, Аноним, 00:21, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Appimage уже захватил это поприще. И это хорошо. Добро победило.
     
     
  • 2.7, Аноним, 01:24, 25/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Appimage не умеет в монтирование окромя /tmp, а оно обычно в tmpfs.
     
     
  • 3.9, Аноним, 01:37, 25/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/AppImage/AppImageKit/wiki/Similar-projects
     
  • 1.8, Аноним, 01:35, 25/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Недавно запустили AppImageHub наподобие Repology, но для AppImage - https ap... весь текст скрыт [показать]
     

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