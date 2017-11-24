24.11.2017 20:05  Выпуск BlackArch 2017.11.24, дистрибутива для тестирования безопасности

Сформированы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает более 1900 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux.

Сборки подготовлены в виде Live-образа, размером 8 Гб (x86_64), и сокращённого образа для установки по сети (491 Мб). В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры dwm, fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.

В состав очередного выпуска включено 50 новых утилит, обновлены версии ранее поставляемых приложений и обновлены системные пакеты (в том числе ядро Linux 4.13.12). Задействована новая версия инсталлятора blackarch (0.6). Переработаны меню, используемые в окружениях на базе оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox. Прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры x86, в том числе из репозитория удалены ранее собранные i686-пакеты.