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24.11.2017 20:05  Выпуск BlackArch 2017.11.24, дистрибутива для тестирования безопасности

Сформированы новые сборки BlackArch Linux, специализированного дистрибутива для исследований в области безопасности и изучения защищённости систем. Дистрибутив построен на пакетной базе Arch Linux и включает более 1900 связанных с безопасностью утилит. Поддерживаемый проектом репозиторий пакетов совместим с Arch Linux и может использоваться в обычных установках Arch Linux.

Сборки подготовлены в виде Live-образа, размером 8 Гб (x86_64), и сокращённого образа для установки по сети (491 Мб). В качестве графических окружений предлагаются на выбор оконные менеджеры dwm, fluxbox, openbox, awesome, wmii, i3 и spectrwm. Дистрибутив может работать в Live-режиме, но также развивает собственный инсталлятор с возможностями сборки из исходного кода. Кроме архитектуры x86_64, пакеты в репозитории также формируются для систем ARMv6, ARMv7 и Aarch64, и могут быть установлены из Arch Linux ARM.

В состав очередного выпуска включено 50 новых утилит, обновлены версии ранее поставляемых приложений и обновлены системные пакеты (в том числе ядро Linux 4.13.12). Задействована новая версия инсталлятора blackarch (0.6). Переработаны меню, используемые в окружениях на базе оконных менеджеров awesome, fluxbox и openbox. Прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры x86, в том числе из репозитория удалены ранее собранные i686-пакеты.



  1. Главная ссылка к новости (https://blackarch.org/blog.htm...)
  2. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  3. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 4.6, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BitKey, Live-дистрибутива для безопасной работы с Bitcoin
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 3.9 с подборкой программ для проверки безопасности
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2017.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blackarch
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  • 1.1, Аноним, 20:20, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Live-образ, размером 8 Гб

    Лол

     
  • 1.2, upyr, 20:27, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Ждем DarkArch!
     
  • 1.3, Аноним, 21:04, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Блэкарч-когда все твои одноклассники уже сидят с кали
     
     
  • 2.7, Аноним, 23:35, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Так если не видно разницы, кому нужен apt если есть pacman.
     
  • 1.4, Аноним, 21:55, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Настоящее, концентрированное рубиноглазие В палату мер и весов, на полку ненуж... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 23:12, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    шкальникэ отакэ
     
  • 1.6, upyr, 23:30, 24/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu для африканцев, BlackArch для афроамериканцев?
     

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