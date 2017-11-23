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23.11.2017 22:31  Выпуск blists 2.0, web-интерфейса для просмотра списков рассылки

Спустя шесть лет с момента прошлого выпуска проект Openwall анонсировал релиз blists 2.0, компактного web-интерфейса для организации доступа к архивам почтовых рассылок, хранимых в проиндексированном mbox-файле. В поставку входит два приложения: bindex - утилита для генерации и обновления индекса для mbox-файлов, и bit - CGI-скрипт для генерации страниц на лету. Утилиты написаны на языке Си, распространяются под лицензией BSD и отличаются низким потреблением ресурсов и высокой производительностью. Например, очень старый сервер не испытывает проблем с обработкой архива со списком рассылки разработчиков ядра Linux, размер mbox-файла с которым превысил 15 Гб.

В новой версии:

  • Добавлена возможность загрузки прикреплённых к письмам вложений (ранее отображались только вложения с MIME-типом text/*, а остальные игнорировались);
  • Обеспечено перекодирование в UTF-8 писем в национальных кодировках;
  • Реализовано отображение списка недавних сообщений на главных страницах рассылок;
  • Добавлена возможность отображения разбивки сообщений в рассылке по дням в форме наглядного календаря, оформление которого можно адаптировать к оформлению сайта при помощи CSS.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.openwall.com/lists/...)
  2. OpenNews: Проект Openwall представил blists, web-интерфейс к спискам рассылки
  3. OpenNews: Обновление сборки Openwall GNU/*/Linux 3.1-stable
  4. OpenNews: Увидела свет система управления списками рассылки GNU Mailman 3.0
  5. OpenNews: Релиз системы управления списками рассылки GNU Mailman 3.1
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Majordomo
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: blists, maillist, mbox, mail
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  • 1, Аноним, 22:39, 23/11/2017 [ответить] [смотреть все]
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    Наконец-то в oss-security увеличили лимит на число сообщений для одного дня при ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, solardiz, 00:30, 24/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Интересно, как такое небольшое изменение одного параметра оказывается важнее(?) дополнительной функциональности, потребовавшей написания кода. Если есть еще какие-нибудь пожелания - как по настройкам, так и по функциональности - будем рады о них узнать. Спасибо!
     

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