23.11.2017 22:31  Выпуск blists 2.0, web-интерфейса для просмотра списков рассылки

Спустя шесть лет с момента прошлого выпуска проект Openwall анонсировал релиз blists 2.0, компактного web-интерфейса для организации доступа к архивам почтовых рассылок, хранимых в проиндексированном mbox-файле. В поставку входит два приложения: bindex - утилита для генерации и обновления индекса для mbox-файлов, и bit - CGI-скрипт для генерации страниц на лету. Утилиты написаны на языке Си, распространяются под лицензией BSD и отличаются низким потреблением ресурсов и высокой производительностью. Например, очень старый сервер не испытывает проблем с обработкой архива со списком рассылки разработчиков ядра Linux, размер mbox-файла с которым превысил 15 Гб. В новой версии: Добавлена возможность загрузки прикреплённых к письмам вложений (ранее отображались только вложения с MIME-типом text/*, а остальные игнорировались);

Обеспечено перекодирование в UTF-8 писем в национальных кодировках;

Реализовано отображение списка недавних сообщений на главных страницах рассылок;

Добавлена возможность отображения разбивки сообщений в рассылке по дням в форме наглядного календаря, оформление которого можно адаптировать к оформлению сайта при помощи CSS.



