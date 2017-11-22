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22.11.2017 11:31  Uber раскрыл сведения об утечке персональных данных 57 млн пассажиров

Компания Uber раскрыла информацию о произошедшем в октябре 2016 года инциденте, в результате которого злоумышленники получили доступ к данным в облаке Amazon AWS и смогли загрузить сведения о 600 тысячах водителей и 57 млн пассажиров сервиса.

Взлом был произведён путём перехвата параметров входа в приватную секцию GitHub, в которой разрабатывалось программное обеспечения для работы сервиса. В составе кода атакующие нашли параметры аутентификации для Amazon AWS S3 и подключившись к ним смогли загрузить актуальные данные о пользователях и водителях. В загруженных данных фигурировали ФИО, номера водительских удостоверений (для водителей), email и номера телефонов. По заверению представителей Uber сведения о местоположении, история передвижения, параметры счетов, коды кредитных карт и номера социального страхования не пострадали.

Особенностью инцидента стало то, что Uber пошёл на поводу у атаковавших и выплатил им 100 тысяч долларов в обмен на обещание удалить полученную информацию и не сообщать о произошедшем. Гарантией исполнения обещания стало то, что удалось выяснить личности атаковавших и в случае неисполнения обязательства им грозил серьёзный срок заключения. Передача денег была оформлена как выплата вознаграждения за участие в программе по выявлению уязвимостей (Uber Engineering Bug Bounty), подразумевающей подписание соглашения о неразглашении.

Информация о взломе раскрыта после вступления на пост нового руководителя компании, который считает недопустимым сокрытие подобных инцидентов. Новый CEO также уволил курирующего оформление сделки юриста и попросил покинуть свой пост руководителя службы безопасности. Сведения о выплате и увольнениях получены изданием Bloomberg из своих источников.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/news...)
  2. OpenNews: Взлом 2013 года привёл к утечке учётных записей 3 миллиардов пользователей Yahoo
  3. OpenNews: Equifax подтвердил, что взлом произошёл из-за игнорирования обновления Apache Struts
  4. OpenNews: Второй взлом инфраструктуры BitTorrent-клиента Transmission
  5. OpenNews: Уязвимость в Apache Struts стала причиной утечки персональных данных 143 млн американцев
  6. OpenNews: Фонд СПО сообщил об утечке данных пользователей из-за забытой резервной копии
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: uber
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  • 1.1, aarghm, 12:18, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    облакаааа белогривые лошаадки...
    Кто там больше всех топит за певод всего ився в облака..ну ну
     
     
  • 2.3, ryoken, 12:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    > Кто там больше всех топит за певод всего ився в облака..ну ну

    Моей личной паранойе более чем очевидно, что храня данные  в "облаках", вы подставляете ..мнээ.. ну сами знаете что, минимум 2-м конторам - инет-провайдеру и организатору облака.

     
     
  • 3.8, Нониус, 12:39, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –12 +/
    Кому ты нужен со своим уютным бложиком?
     
  • 3.26, Аноним, 16:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    ну, для бекапов котиков в каком нибудь криптоконтейнере с сохраненной где нибудь... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.37, Аноним, 17:45, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вы уже стали жертвой выполнения плана?
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov, 12:24, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > облакаааа белогривые лошаадки...
    > Кто там больше всех топит за певод всего ився в облака..ну ну

    https://www.urbandictionary.com/define.php?term=follow%20the%20white

     
  • 2.6, brak, 12:36, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +8 +/
    Ага, дело то именно в облаке. А хранить пароли надо на github
     
  • 2.11, samm, 13:04, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    о да, они должны были делать сервис на своем домашнем компутере  )))
     
     
  • 3.13, пох, 13:09, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > о да, они должны были делать сервис на своем домашнем компутере  )))

    нанять инженеров, арендовать датацентры, построить собственную инфраструктуру (дорого? AWS в больших масштабах тоже нифига не дешев, скорее - безумно дорог, потому что ты платишь за все то же самое - плюс дяде на карман) - не-е-е-е, это не по модному-современному, инвесторы не поймут.

    Мы лучше еще раз дизайн приложения обновим.

    И да, купить гитхаб/взять бесплатный(один хрен модный хипстадев ничего кроме гит не умеет) гитлаб и поставить да хоть на свой aws - не, не по нашему - мы будем закрытый корпоративный код держать в общественной помойке.

    Но новый CEO, походу, молодец, так держать.

     
     
  • 4.29, Аноним, 16:36, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    новый CEO использует инцидент в каких то своих внутренне-корпоративных целях, су... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.33, Рыба ест людей, 17:13, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Инфа сотка?
     
  • 5.34, пох, 17:26, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    по-моему нет смысла искать черную кошку в темной комнате, когда держишь ее уже за шкирман.
    Очевидно, "во внутрикорпоративных целях" и "кого-то убрать" - уволил автора договорняка и ответственного за секьюрити, прошляпившего эпик-фейл (второе должен был сделать предыдущий CEO, но он, вероятно, не мог - был чем-то этому секьюрити обязан). И скажи еще, что это НЕ соответствует корпоративным целям.

     
  • 2.41, Denis, 18:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чукча, не читатель, чукча писатель? Облака то тут при чем? Украли логины и пароли. Имея их не важно где данные хранятся, хоть на localhost. И если нет мозга включить MFA, то это не проблема облаков.
     
  • 1.2, ryoken, 12:22, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    > Информация о взломе раскрыта после вступления на пост нового руководителя компании, который
    > считает недопустимым сокрытие подобных инцидентов. Новый CEO также  уволил курирующего
    > оформление сделки юриста и попросил покинуть свой пост руководителя службы безопасности.

    Ай малаццаа.

     
  • 1.5, Аноним, 12:33, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Теперь для финального clean-up'а Уберу надо найти и уволить источник Блумберга.
     
     
  • 2.25, Michael Shigorin, 16:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Теперь для финального clean-up'а Уберу надо найти и уволить

    uber'ать?

     
  • 2.27, EHLO, 16:31, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >Теперь для финального clean-up'а Уберу надо найти и уволить источник Блумберга.

    вероятно уже

    >курирующего оформление сделки юриста и попросил покинуть свой пост руководителя службы безопасности

     

     
  • 1.7, ЫКУ, 12:39, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А люди невинные пострадали ни за что.
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:52, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Как ни за что, они пострадали ради высшего блага, заработка мошенников.
     
     
  • 3.12, Obiron, 13:06, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Они пострадали из-за головотяпства сотрудников. Kацкерам не пришлось что-то напрягать что бы получить доступ туда, куда они и получили.

    >> разрабатывалось программное обеспечения для работы сервиса. В составе кода атакующие нашли параметры аутентификации для Amazon AWS S3

     
  • 2.10, Bourne Again Supremacy, 12:59, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > А люди невинные пострадали ни за что.

    There's a sucker born every minute.

     
  • 1.14, Аноним, 13:18, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    уж сколько раз твердили миру не храните аутентификационные данные в репозитории... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 13:39, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +9 +/
    Уволили директора и лоера, а виноват небось андрей с бородой, который ездит по конференциям и рассказывает про крутость девопса и докера
     
     
  • 2.35, пох, 17:29, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Уволили директора и лоера, а виноват небось андрей с бородой, который ездит
    > по конференциям и рассказывает про крутость девопса и докера

    в смысле - мало ездил, скушно рассказывал? Тут ни девопса, ни докера (точнее, все заемное, у амазона) - как раз на чем, по сути, и облажались - вовремя дать по рукам девелоперам оказалось некому.

     
     
  • 3.38, _, 18:13, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотя я и понимаю твою боль, но это уже пох (каламбурчик'с! :)

    Они уже в облаках. Облака им нравятся. Они хотят больше облаков.
    И им только в виде кошмара снится что они владеют HW infrastructure :(
    Ну не хочешь же ты чтобы каждая компания себе ГЭС соорудила и ЛЭП до коробочек провела? Вот и они хотят IT из розетки ...

    А то что данные утекли ... хня! От слова - НАПРОЧЬ! У всех крупных игроков утекало, на всех нас, на каждого на шарике многократно!
    И ___ЧТО?!?!?!___  
    Кто то сел? Да хрен с ним - кто то хотя бы стал иметь меньше бабала? Нет!
    А значит - забудь. Забей. HW\Net\Infra - спецы теперь нужны только в пяток компаний кто облака делает :( Переквалифицируйся или умри. ТЧК.

    Я лично - уже :-) Хоть и не нравится мне это овно, а куда денешься?


    PS: вспомни как на нас - йунных пиcишников смотрели мужики с мэйнфреймов ... спираль истории, мать еЯ :-))

     
  • 1.16, vz, 14:04, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так и надо халявщикам
     
  • 1.17, Аноним, 14:07, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Нечего было слазить с PostgreSQL вот и безопасность упала.
     
  • 1.18, Аноним, 14:21, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Каким образом удалось узнать личности Очень сомневаюсь что атаковавшие доверели... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Анонимно, 14:50, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Вы не рассматриваете вариант "Блумберг врёт"?
     
  • 2.21, пох, 15:04, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > Каким образом удалось узнать личности?

    когда в конце-концов приходишь за невиртуальными деньгами - с тобой приходит невиртуальная жопа, за нее вполне могут взять.

    скорее всего где-то лоханулись именно на этом этапе.
    К тому же они были, вероятно, скорее gray hat, убер готов заплатить деньгами - отлично, берем деньги. Ну хочет он знать кто мы - ок, под ответный nda и отказ от претензий - предъявимся. Так что может и не лоханулись.

    > Ну а если и доверили то их можно теперь и под суд отправить и таким образом вернуть денежки.

    нет, уже нельзя - заплатил, значит, эти люди тобой наняты.
    При том что и раньше шанс был мизерный - они ничего не взламывали, доказать факт вымогательства а не добровольного сотрудничества, скорее всего, не вышло бы.

     
     
  • 3.39, _, 18:21, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >нет, уже нельзя - заплатил, значит, эти люди тобой наняты.

    Именно так. В контракте будет изучение возможности взлома. В результатах - взлом, ценник, итого. Всё на бумажках и с подписями имеющими юр. силу.
    Это вообще то сплошь и рядом происходит, просто кто по умнее и давно в теме - заранее сообщают - мол мы купим наши дыры, а этим на ходу пришлось скакать.
    За это и уволили :)
    Ну и новый СЕО - новая команда, кто бы сомневался :) За что спихнуть - найдут полюбэ.

     
     
  • 4.40, _, 18:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >мы купим наши дыры

    копрорация добра к примеру :-)

     
  • 2.23, Аноним, 15:55, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Номер телефона 8212 тоже персональные данные ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 14:49, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Пост нового СЕО обошелся в 100 килобаксов полагаю.
    В целом - мутная история.
     
  • 1.22, ввв, 15:37, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Странно, что этого (нового) дыректора сразу же не убрали.
     
  • 1.24, th3m3, 15:58, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >номера социального страхования

    Это им ещё зачем? Бюрократия на ровном месте?

     
  • 1.28, Аноним, 16:32, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    я наверное ничего ни в чем не понимаю, но во обьясните мне -- за что уволили юри... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, EHLO, 16:37, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    сделала все что было в их силах чтобы защитить интересы пользователей, дипломатически все разрешили. Или я неправ?
    В интересах пользователей было узнать что их данные утекли.
     
     
  • 3.31, Аноним, 16:48, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    утекли, но потом удалились, как я понял, и не использовались во вред пользовател... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, EHLO, 16:59, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > утекли, но потом удалились, как я понял, и не использовались во вред
    > пользователям

    их пообещали удалить. Ты бы поверил, если бы данные твоей карты утекли, или заблокировал бы ее?

     
     
  • 5.42, _, 18:25, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты д***л?
    Те кто данный угнал - коминг-аутнулись. Если данные всплываут - они сядут. На остовании подписанного ими контракта.
    Да чё вы возбудились то? Обычная история, каждый день - пучок ...
     
  • 2.36, пох, 17:38, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > -- за что уволили юриста? Компания вроде бы сделала все что

    за излишнюю ревность в спасении репутации. Которая от этого хода не улучшилась, и вполне могла резко ухудшиться, когда, рано или поздно, кто-нибудь все же проболтается, или внезапно выяснится, что скопировать репу успели и еще какие-то ребята, не только те что заявили, а вот от нынешнего - вполне.

    > было в их силах чтобы защитить интересы пользователей, дипломатически все разрешили.

    нет, интересы компании. Интерес пользователя - узнать что его данные сперли, и чем быстрее, тем лучше.

     
     
  • 3.43, _, 18:48, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> -- за что уволили юриста? Компания вроде бы сделала все что
    >за излишнюю ревность в спасении репутации.

    Да брось. Банальная зачистка. Когда угонят уже у нового СЕО - будет всё то же самое :-\
    И главное - ни пол бакса они на этом не потеряли. Всё остальное - пена. Репутация-шмапутация ... Бог един и это - бАблос!(С)Пелевин :)

     
  • 1.44, Аноним, 18:51, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    пешком ходить надо
     

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