22.11.2017 11:31  Uber раскрыл сведения об утечке персональных данных 57 млн пассажиров

Компания Uber раскрыла информацию о произошедшем в октябре 2016 года инциденте, в результате которого злоумышленники получили доступ к данным в облаке Amazon AWS и смогли загрузить сведения о 600 тысячах водителей и 57 млн пассажиров сервиса.

Взлом был произведён путём перехвата параметров входа в приватную секцию GitHub, в которой разрабатывалось программное обеспечения для работы сервиса. В составе кода атакующие нашли параметры аутентификации для Amazon AWS S3 и подключившись к ним смогли загрузить актуальные данные о пользователях и водителях. В загруженных данных фигурировали ФИО, номера водительских удостоверений (для водителей), email и номера телефонов. По заверению представителей Uber сведения о местоположении, история передвижения, параметры счетов, коды кредитных карт и номера социального страхования не пострадали.

Особенностью инцидента стало то, что Uber пошёл на поводу у атаковавших и выплатил им 100 тысяч долларов в обмен на обещание удалить полученную информацию и не сообщать о произошедшем. Гарантией исполнения обещания стало то, что удалось выяснить личности атаковавших и в случае неисполнения обязательства им грозил серьёзный срок заключения. Передача денег была оформлена как выплата вознаграждения за участие в программе по выявлению уязвимостей (Uber Engineering Bug Bounty), подразумевающей подписание соглашения о неразглашении.

Информация о взломе раскрыта после вступления на пост нового руководителя компании, который считает недопустимым сокрытие подобных инцидентов. Новый CEO также уволил курирующего оформление сделки юриста и попросил покинуть свой пост руководителя службы безопасности. Сведения о выплате и увольнениях получены изданием Bloomberg из своих источников.



