22.11.2017 11:31  Uber раскрыл сведения об утечке персональных данных 57 млн пассажиров

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|1.1, aarghm, 12:18, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+12 +/–
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облакаааа белогривые лошаадки...
Кто там больше всех топит за певод всего ився в облака..ну ну
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|2.3, ryoken, 12:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+4 +/–
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> Кто там больше всех топит за певод всего ився в облака..ну ну
Моей личной паранойе более чем очевидно, что храня данные в "облаках", вы подставляете ..мнээ.. ну сами знаете что, минимум 2-м конторам - инет-провайдеру и организатору облака.
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|3.13, пох, 13:09, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> о да, они должны были делать сервис на своем домашнем компутере )))
нанять инженеров, арендовать датацентры, построить собственную инфраструктуру (дорого? AWS в больших масштабах тоже нифига не дешев, скорее - безумно дорог, потому что ты платишь за все то же самое - плюс дяде на карман) - не-е-е-е, это не по модному-современному, инвесторы не поймут.
Мы лучше еще раз дизайн приложения обновим.
И да, купить гитхаб/взять бесплатный(один хрен модный хипстадев ничего кроме гит не умеет) гитлаб и поставить да хоть на свой aws - не, не по нашему - мы будем закрытый корпоративный код держать в общественной помойке.
Но новый CEO, походу, молодец, так держать.
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|5.34, пох, 17:26, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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по-моему нет смысла искать черную кошку в темной комнате, когда держишь ее уже за шкирман.
Очевидно, "во внутрикорпоративных целях" и "кого-то убрать" - уволил автора договорняка и ответственного за секьюрити, прошляпившего эпик-фейл (второе должен был сделать предыдущий CEO, но он, вероятно, не мог - был чем-то этому секьюрити обязан). И скажи еще, что это НЕ соответствует корпоративным целям.
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|2.41, Denis, 18:23, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Чукча, не читатель, чукча писатель? Облака то тут при чем? Украли логины и пароли. Имея их не важно где данные хранятся, хоть на localhost. И если нет мозга включить MFA, то это не проблема облаков.
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|1.2, ryoken, 12:22, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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> Информация о взломе раскрыта после вступления на пост нового руководителя компании, который
> считает недопустимым сокрытие подобных инцидентов. Новый CEO также уволил курирующего
> оформление сделки юриста и попросил покинуть свой пост руководителя службы безопасности.
Ай малаццаа.
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|2.27, EHLO, 16:31, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>Теперь для финального clean-up'а Уберу надо найти и уволить источник Блумберга.
вероятно уже
>курирующего оформление сделки юриста и попросил покинуть свой пост руководителя службы безопасности
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|3.12, Obiron, 13:06, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Они пострадали из-за головотяпства сотрудников. Kацкерам не пришлось что-то напрягать что бы получить доступ туда, куда они и получили.
>> разрабатывалось программное обеспечения для работы сервиса. В составе кода атакующие нашли параметры аутентификации для Amazon AWS S3
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|1.15, Аноним, 13:39, 22/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+9 +/–
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Уволили директора и лоера, а виноват небось андрей с бородой, который ездит по конференциям и рассказывает про крутость девопса и докера
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|2.35, пох, 17:29, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> Уволили директора и лоера, а виноват небось андрей с бородой, который ездит
> по конференциям и рассказывает про крутость девопса и докера
в смысле - мало ездил, скушно рассказывал? Тут ни девопса, ни докера (точнее, все заемное, у амазона) - как раз на чем, по сути, и облажались - вовремя дать по рукам девелоперам оказалось некому.
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|3.38, _, 18:13, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хотя я и понимаю твою боль, но это уже пох (каламбурчик'с! :)
Они уже в облаках. Облака им нравятся. Они хотят больше облаков.
И им только в виде кошмара снится что они владеют HW infrastructure :(
Ну не хочешь же ты чтобы каждая компания себе ГЭС соорудила и ЛЭП до коробочек провела? Вот и они хотят IT из розетки ...
А то что данные утекли ... хня! От слова - НАПРОЧЬ! У всех крупных игроков утекало, на всех нас, на каждого на шарике многократно!
И ___ЧТО?!?!?!___
Кто то сел? Да хрен с ним - кто то хотя бы стал иметь меньше бабала? Нет!
А значит - забудь. Забей. HW\Net\Infra - спецы теперь нужны только в пяток компаний кто облака делает :( Переквалифицируйся или умри. ТЧК.
Я лично - уже :-) Хоть и не нравится мне это овно, а куда денешься?
PS: вспомни как на нас - йунных пиcишников смотрели мужики с мэйнфреймов ... спираль истории, мать еЯ :-))
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|2.21, пох, 15:04, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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> Каким образом удалось узнать личности?
когда в конце-концов приходишь за невиртуальными деньгами - с тобой приходит невиртуальная жопа, за нее вполне могут взять.
скорее всего где-то лоханулись именно на этом этапе.
К тому же они были, вероятно, скорее gray hat, убер готов заплатить деньгами - отлично, берем деньги. Ну хочет он знать кто мы - ок, под ответный nda и отказ от претензий - предъявимся. Так что может и не лоханулись.
> Ну а если и доверили то их можно теперь и под суд отправить и таким образом вернуть денежки.
нет, уже нельзя - заплатил, значит, эти люди тобой наняты.
При том что и раньше шанс был мизерный - они ничего не взламывали, доказать факт вымогательства а не добровольного сотрудничества, скорее всего, не вышло бы.
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|3.39, _, 18:21, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>нет, уже нельзя - заплатил, значит, эти люди тобой наняты.
Именно так. В контракте будет изучение возможности взлома. В результатах - взлом, ценник, итого. Всё на бумажках и с подписями имеющими юр. силу.
Это вообще то сплошь и рядом происходит, просто кто по умнее и давно в теме - заранее сообщают - мол мы купим наши дыры, а этим на ходу пришлось скакать.
За это и уволили :)
Ну и новый СЕО - новая команда, кто бы сомневался :) За что спихнуть - найдут полюбэ.
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|2.30, EHLO, 16:37, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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сделала все что было в их силах чтобы защитить интересы пользователей, дипломатически все разрешили. Или я неправ?
В интересах пользователей было узнать что их данные утекли.
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|4.32, EHLO, 16:59, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> утекли, но потом удалились, как я понял, и не использовались во вред
> пользователям
их пообещали удалить. Ты бы поверил, если бы данные твоей карты утекли, или заблокировал бы ее?
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|5.42, _, 18:25, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ты д***л?
Те кто данный угнал - коминг-аутнулись. Если данные всплываут - они сядут. На остовании подписанного ими контракта.
Да чё вы возбудились то? Обычная история, каждый день - пучок ...
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|2.36, пох, 17:38, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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> -- за что уволили юриста? Компания вроде бы сделала все что
за излишнюю ревность в спасении репутации. Которая от этого хода не улучшилась, и вполне могла резко ухудшиться, когда, рано или поздно, кто-нибудь все же проболтается, или внезапно выяснится, что скопировать репу успели и еще какие-то ребята, не только те что заявили, а вот от нынешнего - вполне.
> было в их силах чтобы защитить интересы пользователей, дипломатически все разрешили.
нет, интересы компании. Интерес пользователя - узнать что его данные сперли, и чем быстрее, тем лучше.
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|3.43, _, 18:48, 22/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> -- за что уволили юриста? Компания вроде бы сделала все что
>за излишнюю ревность в спасении репутации.
Да брось. Банальная зачистка. Когда угонят уже у нового СЕО - будет всё то же самое :-\
И главное - ни пол бакса они на этом не потеряли. Всё остальное - пена. Репутация-шмапутация ... Бог един и это - бАблос!(С)Пелевин :)
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