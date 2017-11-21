21.11.2017 20:06  Выпуск nginx 1.13.7

Доступен выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.7, в котором реализованы следующие изменения: Исправлена ошибка передачи переменной $upstream_status, проявляющаяся в ситуациях, когда proxy_next_upstream содержит код ответа 503 и 504;

Устранён крах рабочего процесса (segmentation fault), который мог произойти если бэкенд возвращал ответ "101 Switching Protocols" на подзапрос;

Устранён крах рабочего процесса, который мог произойти если при переконфигурации изменялся размер зоны разделяемой памяти и переконфигурация завершалась неудачно;

Исправлены ошибки в модуле ngx_http_fastcgi_module;

Исправлена ошибка при которой nginx возвращал ошибку 500, если в директиве xslt_stylesheet были заданы параметры без использования переменных;

Внесены изменения в nginx, решающие проблемы с использованием варианта библиотеки zlib от Intel, при которой в лог писались сообщения "gzip filter failed to use preallocated memory";

Исправлена ошибка из-за которой директива worker_shutdown_timeout не работала при использовании почтового прокси-сервера и при проксировании WebSocket-соединений.



