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21.11.2017 20:06  Выпуск nginx 1.13.7

Доступен выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.7, в котором реализованы следующие изменения:

  • Исправлена ошибка передачи переменной $upstream_status, проявляющаяся в ситуациях, когда proxy_next_upstream содержит код ответа 503 и 504;
  • Устранён крах рабочего процесса (segmentation fault), который мог произойти если бэкенд возвращал ответ "101 Switching Protocols" на подзапрос;
  • Устранён крах рабочего процесса, который мог произойти если при переконфигурации изменялся размер зоны разделяемой памяти и переконфигурация завершалась неудачно;
  • Исправлены ошибки в модуле ngx_http_fastcgi_module;
  • Исправлена ошибка при которой nginx возвращал ошибку 500, если в директиве xslt_stylesheet были заданы параметры без использования переменных;
  • Внесены изменения в nginx, решающие проблемы с использованием варианта библиотеки zlib от Intel, при которой в лог писались сообщения "gzip filter failed to use preallocated memory";
  • Исправлена ошибка из-за которой директива worker_shutdown_timeout не работала при использовании почтового прокси-сервера и при проксировании WebSocket-соединений.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.7
  3. OpenNews: Доступен сервер приложений NGINX Unit 0.2
  4. OpenNews: Увеличение пропускной способности и минимизация задержек на серверах с nginx
  5. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.5
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, пох, 21:00, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    ну вот и наглядное доказательство, что все эти intermediate-коды - ненужное р-е-ш-е-т-о by design.

    Интересно, что за уродливые клиенты ТАК хотят http2 (ибо где ж еще может возникнуть этот switching)  ?

     
     
  • 2, пох, 21:02, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а, я тормоз - websocket же ж, наверняка.

    Интересно, сложно ли окажется выпилить поддержку всего этого мусора из прокси...

     
     
  • 3, kai3341, 21:59, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > ну вот и наглядное доказательство, что все эти intermediate-коды - ненужное р-е-ш-е-т-о by design.
    > Интересно, что за уродливые клиенты ТАК хотят http2 (ибо где ж еще может возникнуть этот switching)?
    > а, я тормоз - websocket же ж, наверняка.
    > Интересно, сложно ли окажется выпилить поддержку всего этого мусора из прокси...

    Сразу понятно: великий спец

     
     
  • 4, A.Stahl, 22:17, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Сразу понятно: великий спец

    Сразу понятно: ещё более великий спец

     
     
  • 5, Аноним, 22:37, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Да я смотрю тут все великие спецы, один я новичёк в nginx с небольшим стажем в 1... весь текст скрыт [показать]
     

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