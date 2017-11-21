21.11.2017 15:58  Релиз системы сборки CMake 3.10

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.10, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки. Основные улучшения: Добавлена поддержка flang, компилятора для языка Fortran;

Добавлена поддержка компилятора MSVC для архитектуры ARM64, появившегося в Visual Studio 2017 Update 4;

Добавлена команда "include_guard()" для защиты от включения скриптов более одного раза;

Переработан модуль FindMPI, в котором появилась возможность задания специфичных для языков компонентов, улучшена поддержка Fortran и добавлена поддержка статически связанных реализаций MPI;

Добавлен модуль FindOpenACC для определения поддержки OpenACC в компиляторе. В настоящее время поддерживаются только компиляторы PGI, GNU и Cray;

Расширены возможности модуля FindOpenGL, в котором появилась поддержка определения GLVND и EGL в окружении Linux;

В модуль GoogleTest добавлена команда gtest_discover_tests() для определения тестов на этапе сборки;

В модуль CPack добавлен генератор FREEBSD с поддержкой пакетного менеджера pkg для FreeBSD. Генератор DEB, настраиваемый модулем CPackDeb, по умолчанию включён в окружении Windows;

В режиме "cmake -E" появилась поддержка sha1sum, sha224sum, sha256sum, sha384sum и sha512sum.

В команду file(GENERATE) добавлена возможность задания относительных путей для аргументов OUTPUT и INPUT.



