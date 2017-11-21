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21.11.2017 15:58  Релиз системы сборки CMake 3.10

Состоялся релиз кроссплатформенного открытого генератора сценариев сборки CMake 3.10, выступающего в качестве альтернативы Autotools и используемого в таких проектах, как KDE, LLVM/Clang, MySQL, MariaDB, ReactOS и Blender. Код CMake написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

CMake примечателен предоставлением простого языка сценариев, средствами расширения функциональности через модули, минимальным числом зависимостей (нет привязки к M4, Perl или Python), поддержкой кэширования, наличием инструментов для кросс-компиляции, поддержкой генерации файлов сборки для широкого спектра систем сборки и компиляторов, наличием утилит ctest и cpack для определения сценариев тестирования и сборки пакетов, утилитой cmake-gui для интерактивной настройки параметров сборки.

Основные улучшения:

  • Добавлена поддержка flang, компилятора для языка Fortran;
  • Добавлена поддержка компилятора MSVC для архитектуры ARM64, появившегося в Visual Studio 2017 Update 4;
  • Добавлена команда "include_guard()" для защиты от включения скриптов более одного раза;
  • Переработан модуль FindMPI, в котором появилась возможность задания специфичных для языков компонентов, улучшена поддержка Fortran и добавлена поддержка статически связанных реализаций MPI;
  • Добавлен модуль FindOpenACC для определения поддержки OpenACC в компиляторе. В настоящее время поддерживаются только компиляторы PGI, GNU и Cray;
  • Расширены возможности модуля FindOpenGL, в котором появилась поддержка определения GLVND и EGL в окружении Linux;
  • В модуль GoogleTest добавлена команда gtest_discover_tests() для определения тестов на этапе сборки;
  • В модуль CPack добавлен генератор FREEBSD с поддержкой пакетного менеджера pkg для FreeBSD. Генератор DEB, настраиваемый модулем CPackDeb, по умолчанию включён в окружении Windows;
  • В режиме "cmake -E" появилась поддержка sha1sum, sha224sum, sha256sum, sha384sum и sha512sum.
  • В команду file(GENERATE) добавлена возможность задания относительных путей для аргументов OUTPUT и INPUT.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.kitware.com/cmake...)
  2. OpenNews: Релиз системы сборки CMake 3.9
  3. OpenNews: Компания Yahoo открыла код сборочной платформы Screwdriver
  4. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария qbs 1.8, развиваемого проектом Qt
  5. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  6. OpenNews: Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходят systemd, GTK+ и GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: cmake, make
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  • 1, Николай Попов, 17:14, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    postgresql лучше
     
     
  • 2, Аноним, 17:21, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как правильно кушать лампочку?
     
     
  • 3, кверти, 17:46, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    погугли
     
  • 4, бедный буратино, 17:46, 21/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    чем minix
     
  • 5, Аноним, 17:50, 21/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Какие здесь уязвимости?
     

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