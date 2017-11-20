20.11.2017 14:03  Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 0.9.3

После полутора лет разработки опубликован релиз Supertuxkart 0.9.3, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS. Основные новшества: Сокращено потребление памяти и ускорена загрузка игры;

Задействован новый формат мэшей, оптимизированный для сокращения размера и обработки на стороне GPU;

Проведён рефакторинг кода, обеспечивающего отрисовку;

Обновлены карты Wilber, Hexley и Konqi. Добавлен новый карт Kiki (талисман проекта Krita);

Добавлены новые трассы Cornfield Crossing (поездки по ферме) и Candela City (европейский ночной город);

Улучшен движок симуляции физических процессов;

Улучшены графические эффекты при движении картов (реализованы свет от фар и дым из выхлопной трубы);

Встроена функция создания видеороликов с записью содержимого экрана (используется библиотека libopenglrecorder);

Добавлена генерация высококачественных MIP-текстур;

Обеспечено более плавное движение камеры;

Представлена новая сцена вручения гран-при;

Улучшены средства настройки геймпадов;

Реализована возможность многопользовательской игры по локальной сети, но из-за необходимости дополнительной стабилизации кода и добавления поддержки игры через глобальную сеть, возможность отложена до следующего выпуска;

Началось формирование сборок для платформы Android.



