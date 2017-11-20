20.11.2017 14:03  Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 0.9.3

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|3.22, бедный буратино, 16:57, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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в том-то и дело, что на видеокарте, где можно бегать в Red Eclipse и играть в 0ad, нельзя запустить SuperTuxKart, начиная с версии 0.9. версию 0.8.x я всю прошёл, на обоих компьютерах :)
и это единственная игра из репов, которая не работает. и, как по мне, менять компьютер из-за supertuxkart не стоит :)
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|4.34, ygaergafhedg, 18:29, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>иначе им на рынке видеокарт вообще кранты
9 из 10 карт - нвидиа и интел
8 процессоров из 10 - интел.
Эту шаражку будет поддерживать на плаву антимонопольная система США, но это ненадолго.
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