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20.11.2017 14:03  Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 0.9.3

После полутора лет разработки опубликован релиз Supertuxkart 0.9.3, свободной гоночной игры с большим количеством картов, трасс и возможностей. Код игры распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки доступны для Linux, Android, Windows и macOS.

Основные новшества:

  • Сокращено потребление памяти и ускорена загрузка игры;
  • Задействован новый формат мэшей, оптимизированный для сокращения размера и обработки на стороне GPU;
  • Проведён рефакторинг кода, обеспечивающего отрисовку;
  • Обновлены карты Wilber, Hexley и Konqi. Добавлен новый карт Kiki (талисман проекта Krita);
  • Добавлены новые трассы Cornfield Crossing (поездки по ферме) и Candela City (европейский ночной город);
  • Улучшен движок симуляции физических процессов;
  • Улучшены графические эффекты при движении картов (реализованы свет от фар и дым из выхлопной трубы);
  • Встроена функция создания видеороликов с записью содержимого экрана (используется библиотека libopenglrecorder);
  • Добавлена генерация высококачественных MIP-текстур;
  • Обеспечено более плавное движение камеры;
  • Представлена новая сцена вручения гран-при;
  • Улучшены средства настройки геймпадов;
  • Реализована возможность многопользовательской игры по локальной сети, но из-за необходимости дополнительной стабилизации кода и добавления поддержки игры через глобальную сеть, возможность отложена до следующего выпуска;
  • Началось формирование сборок для платформы Android.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.supertuxkart.net/2...)
  2. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 0.9.2
  3. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 0.9.1
  4. OpenNews: Релиз свободной гоночной игры SuperTuxKart 0.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: supertuxkart, game
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  • 1.1, Аноним, 14:16, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Сейчас им,  не поиграв,  создам Issue
     
  • 1.4, бедный буратино, 14:34, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    вещь! жаль, в версиях 0.9.x на моих видеокартах не идёт :(
     
     
  • 2.17, Аноним, 16:40, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Какая видеокарта для такого должна быть А такие ещё работают ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, бедный буратино, 16:57, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в том-то и дело, что на видеокарте, где можно бегать в Red Eclipse и играть в 0ad, нельзя запустить SuperTuxKart, начиная с версии 0.9. версию 0.8.x я всю прошёл, на обоих компьютерах :)

    и это единственная игра из репов, которая не работает. и, как по мне, менять компьютер из-за supertuxkart не стоит :)

     
     
  • 4.25, Аноним, 17:07, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, это Свобода. Они вам ничего не должны. Типа того, да?


     
     
  • 5.26, бедный буратино, 17:13, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну так я им тоже ничего не должен :)
     
     
  • 6.28, Аноним, 17:19, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вот так и разошлись Свободные игроделы со Свободными геймерами :D


     
  • 6.30, Аноним, 17:40, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > ну так я им тоже ничего не должен :)

    Ты должен играть в ихнюю игру.

     
  • 1.5, vantoo, 14:35, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже ставлю на Android.
     
  • 1.7, Аноним, 14:52, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто знает, на ryzen 1800х и 1080ti пойдёт?
     
     
  • 2.10, AMDtheBEST, 15:29, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вегу лучше поставь, а это барахло Хуанговское не потянет.
     
     
  • 3.19, Аноним, 16:49, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У Nvidia полностью вся потребительская линейка заполнена на Pascal AMD выхезало... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.34, ygaergafhedg, 18:29, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >иначе им на рынке видеокарт вообще кранты

    9 из 10 карт - нвидиа и интел
    8 процессоров из 10 - интел.
    Эту шаражку будет поддерживать на плаву антимонопольная система США, но это ненадолго.

     
     
  • 5.35, Аноним, 18:49, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты ничего не попутал, школьничек ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 16:13, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто играл в tux cart ? Как оно?
     
     
  • 2.32, бедный буратино, 17:48, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    оригинальный? я играл. неинтересно. supertuxkart - это форк tuxkart
     
  • 1.13, Аноним, 16:31, 20/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сравнивая последний и предпоследний скрин, масштаб модельки карта мне непонятен ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 16:42, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Конечно забить. ВИИИИИИИИ!!!!!
     
  • 2.20, annual slayer, 16:51, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    дело в масштабе трассы, а не машинки
     
     
  • 3.24, Аноним, 16:58, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Дело в масштабе плитки, который не соответствует ни тому ни другому Свой собств... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, нэту, 18:51, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    так это ж аркада... ты ещё скажи что там физика кривая, и вообще пингвины не умеют машиной управлять :)
     
     
  • 5.37, Аноним, 19:05, 20/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > так это ж аркада...

    Нет, это типичное пингвинячье дерьмо.


     

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