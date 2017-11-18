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18.11.2017 09:02  Выпуск дистрибутива Raspberry Digital Signage 10.0

Доступен новый выпуск дистрибутива Raspberry Digital Signage 10.0, предназначенного для создания информационных вывесок с использованием плат Raspberry Pi. Для организации работы вывески дистрибутив обеспечивает полноэкранный доступ к локальной или внешней web-странице. Настройка осуществляется через web-интерфейс, VNC или SSH. В качестве опции дистрибутив предоставляет окружение для запуска с SD-карты локальной системы управления контентом WordPress. В новом выпуске осуществлено обновление пакетной базы до Raspbian Stretch, увеличена производительность воспроизведения видео, расширены средства обнаружения беспроводных сетей и локально размещённых страниц. Размер загрузочного образа 674 Мб.

Проектом также развиваются два похожих дистрибутива: Raspberry WebKiosk для создания киосков доступа к интернету в кафе, гостиницах, библиотеках и прочих публичных местах, и Raspberry Slideshow для организации полноэкранных слайдшоу или видеодемонстраций.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.binaryemotions.com/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Raspberry Slideshow 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: raspberrypi
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  • 1.1, Аноним, 09:41, 18/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    674Мб для отображения вывесок вендорлочным системдосом поверх ональных блобов вм... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Фуррь, 11:44, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тебе-то что? Дистрибутив узкоспециализирован и не предназначен для простых пользователей.

    "Эта реклама гамбургеров выглядит как-то несвободно..."

     
     
  • 3.3, Аноним, 11:55, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем на опеннете реклама несвободных гамбургеров?
     
     
  • 4.4, Фуррь, 12:01, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Systemd несвободен только в воспалённом воображении системди-хейтеров.
     
     
  • 5.5, Аноним, 12:32, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    заплатил уже за подписку? переустановил люнекс по совету техподдержки?
     
     
  • 6.6, Аноним, 13:00, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    У меня годовая подписка на Альт Линакс Мне Шигорин лично приезжает его переуста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.8, Аноним, 14:27, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если за штуку евров, то и я готов лично приезжать переустанавливать хоть каждый ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.7, Аноним, 13:25, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Пока только видно, что он свободен от комплексов и обязательств.
     
  • 5.9, Аноним, 14:30, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Он не сказал, что он не свободен. Он сказал, что systemd вендорлочен.
     
     
  • 6.10, Аноним, 14:38, 18/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    А ещё зонден, блобен и вообще проприетарен Тут местные гуры такое писали ... весь текст скрыт [показать]
     

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