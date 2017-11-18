18.11.2017 09:02  Выпуск дистрибутива Raspberry Digital Signage 10.0

Доступен новый выпуск дистрибутива Raspberry Digital Signage 10.0, предназначенного для создания информационных вывесок с использованием плат Raspberry Pi. Для организации работы вывески дистрибутив обеспечивает полноэкранный доступ к локальной или внешней web-странице. Настройка осуществляется через web-интерфейс, VNC или SSH. В качестве опции дистрибутив предоставляет окружение для запуска с SD-карты локальной системы управления контентом WordPress. В новом выпуске осуществлено обновление пакетной базы до Raspbian Stretch, увеличена производительность воспроизведения видео, расширены средства обнаружения беспроводных сетей и локально размещённых страниц. Размер загрузочного образа 674 Мб.

Проектом также развиваются два похожих дистрибутива: Raspberry WebKiosk для создания киосков доступа к интернету в кафе, гостиницах, библиотеках и прочих публичных местах, и Raspberry Slideshow для организации полноэкранных слайдшоу или видеодемонстраций.