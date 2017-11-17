17.11.2017 09:01  Microsoft и GitHub портируют GVFS (Git Virtual File System) для Linux и macOS

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|2.8, нах, 09:39, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Но... но... но как же распределенность VCS? Mein Führer
"commit с 30 минут до 13 секунд"
все еще хочешь распределенную vcs с таким временем реакции? Поправил if (a = b) на == - и сиди, через пол-часика закомитит. Локально, чувак, локально - речь о том, сколько она _твой_ диск роет.
а от самой идеи распределенной vcs ты торжественно отказался ровно в тот момент, когда вместо git clone и поднятия _своего_ сервера для дальнейшей работы, ты сделал "clone" внутри гитхаба, ясно продемонстрировав, что тебе на самом деле нужнее - сосияльная сеточка, а не vcs.
И все, руны с рукава можно срезать, но душой ты навсегда наш.
забавно скорее другое - при всей очевидно полной непригодности гита для проектов такого размера, громадина ms, когда-то шедшая _впереди_ индус-трии в вопросах организации разработок, не нашла ничего лучшего, чем улучшать механизмы чужой социальной сеточки.
Интересно, гитхаб хоть поделился с ними кодом, или даже этого не понадобилось?
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|2.12, llolik, 09:58, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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В рамках ОДНОЙ организации с очень крупной разработкой сильная распределённость не очень нужна, а вот скорость операций, с громадными репами как раз таки нужна.
Ну вот не хочется им разбиваться на несколько реп. Наверное в этом у них есть своя логика, я не знаю как их разработка устроена. Придумали такое решение, почему бы и нет, в принципе. Ситуации всякие бывают.
И этож, как я понимаю, не в принципе Git переделывают, только протокол в него добавляют. Остальное - внешнее. Не надо - можно и не пользоваться.
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|2.9, нах, 09:47, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Как же они бедолаги жили без гита?
да элементарно жили - без распределенной vcs вообще. Как многие и по сей день живут.
Комиты - в единственный центральный repo, на дороге у комита хук на тему "быстренько прогнать regression tests". Доступ конкретным индусам - только к конкретным веткам. Пересобирать на своей системе не то что неудобно, а вообще запрещено корпоративной политикой, меньше будет шансов что-то стырить.
Для корпоративной разработки, где жестко поделены задачи и ответственные, в общем-то вполне достаточно.
единственный минус - нельзя использовать vcs в качестве умного undelete.
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|3.20, Пиони, 10:50, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>> Пересобирать на своей системе
Пересобрать Винду на компьютере разработчика? Это что за компьютеры такие
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|2.28, Andrey Mitrofanov, 11:37, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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>> для оптимизации доступа к Git-репозиторию с исходными текстами Windows, который занимает около 300 Гб и насчитывает 3.5 млн файлов.
> Ещё один пример, как создать себе проблемы, а потом героически их преодолевать.
Уверен, что проблемы создают не тебе?...
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