17.11.2017 09:01  Microsoft и GitHub портируют GVFS (Git Virtual File System) для Linux и macOS

> Но... но... но как же распределенность VCS? Mein Führer "commit с 30 минут до 13 секунд"

все еще хочешь распределенную vcs с таким временем реакции? Поправил if (a = b) на == - и сиди, через пол-часика закомитит. Локально, чувак, локально - речь о том, сколько она _твой_ диск роет. а от самой идеи распределенной vcs ты торжественно отказался ровно в тот момент, когда вместо git clone и поднятия _своего_ сервера для дальнейшей работы, ты сделал "clone" внутри гитхаба, ясно продемонстрировав, что тебе на самом деле нужнее - сосияльная сеточка, а не vcs.

И все, руны с рукава можно срезать, но душой ты навсегда наш. забавно скорее другое - при всей очевидно полной непригодности гита для проектов такого размера, громадина ms, когда-то шедшая _впереди_ индус-трии в вопросах организации разработок, не нашла ничего лучшего, чем улучшать механизмы чужой социальной сеточки.

Интересно, гитхаб хоть поделился с ними кодом, или даже этого не понадобилось?