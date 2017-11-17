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17.11.2017 09:01  Microsoft и GitHub портируют GVFS (Git Virtual File System) для Linux и macOS

Компании Microsoft и GitHub объявили на конференции connect() о совместной работе по портированию надстройки GVFS (Git Virtual File System) для Linux и macOS, а также интеграции поддержки GVFS в GitHub. Проект GVFS разработан компанией Microsoft для оптимизации доступа к Git-репозиторию с исходными текстами Windows, который занимает около 300 Гб и насчитывает 3.5 млн файлов. Клонирование столь большого репозитория на систему разработчика в обычных условиях занимает 12 часов, а при использовании GVFS сокращается до 5 минут. GVFS также позволил сократить время выполнения checkout с 3 часов до 30 секунд, status с 8 минут до 4 секунд, commit с 30 минут до 13 секунд.

GVFS представляет собой прослойку с реализацией виртуального репозитория, в котором с сервера на локальную систему разработчика загружаются только востребованные данные, но при этом создаётся видимость наличия всех данных (содержимое загружается только при первом открытии). Для поддержки GVFS требуется реализация на сервере специального протокола GVFS и внесение изменений в код Git-клиентов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.msdn.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft представила виртуальную файловую систему для Git
  3. OpenNews: Microsoft переводит разработку Windows на Git
  4. OpenNews: GitHub представил Git-хранилище для больших файлов
  5. OpenNews: Выпуск распределенной системы управления исходными текстами Git 2.14.0
  6. OpenNews: Представлена децентрализованная СУБД Noms, основанная на идеях Git
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: git, gvfs, microsoft
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  • 1.1, Аноним, 09:09, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    ЕЕЕ, по-тихоньку, по-немногу.
     
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov, 09:18, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    > ЕЕЕ, по-тихоньку, по-немногу.

    https://duckduckgo.com/?q=well+poisoning
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5

     
     
  • 3.18, Аноним, 10:21, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    > duckduckgo

    Пс-с, парень. Фольгированная шапочка не нужна?

     
  • 3.25, EHLO, 11:32, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >> ЕЕЕ, по-тихоньку, по-немногу.
    > https://duckduckgo.com/?q=well+poisoning

    Без ссылок на bingbinggo.com было бы недостаточно цинично.

     
  • 1.2, Аноним, 09:12, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Но но но как же распределенность VCS Mein F 252 hrer... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, нах, 09:39, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Но... но... но как же распределенность VCS? Mein Führer

    "commit с 30 минут до 13 секунд"
    все еще хочешь распределенную vcs с таким временем реакции? Поправил if (a = b) на == - и сиди, через пол-часика закомитит. Локально, чувак, локально - речь о том, сколько она _твой_ диск роет.

    а от самой идеи распределенной vcs ты торжественно отказался ровно в тот момент, когда вместо git clone и поднятия _своего_ сервера для дальнейшей работы, ты сделал "clone" внутри гитхаба, ясно продемонстрировав, что тебе на самом деле нужнее - сосияльная сеточка, а не vcs.
    И все, руны с рукава можно срезать, но душой ты навсегда наш.

    забавно скорее другое - при всей очевидно полной непригодности гита для проектов такого размера, громадина ms, когда-то шедшая _впереди_ индус-трии в вопросах организации разработок, не нашла ничего лучшего, чем улучшать механизмы чужой социальной сеточки.
    Интересно, гитхаб хоть поделился с ними кодом, или даже этого не понадобилось?

     
     
  • 3.10, Аноним, 09:48, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    да, факт Я то не большой любитель гитхаба, теперь понял, что они, вероятно, под... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, llolik, 09:58, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    В рамках ОДНОЙ организации с очень крупной разработкой сильная распределённость не очень нужна, а вот скорость операций, с громадными репами как раз таки нужна.
    Ну вот не хочется им разбиваться на несколько реп. Наверное в этом у них есть своя логика, я не знаю как их разработка устроена. Придумали такое решение, почему бы и нет, в принципе. Ситуации всякие бывают.

    И этож, как я понимаю, не в принципе Git переделывают, только протокол в него добавляют. Остальное - внешнее. Не надо - можно и не пользоваться.

     
  • 2.14, caper, 10:07, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Внутри корпораций? Да и никто же не мешает выкачать репозиторий полностью. Это как git-lfs - опциональная нашлепка.
     
     
  • 3.15, Аноним, 10:10, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ечюсли репа весит несколько сот ГБ На каждую машину её качать расточительно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 10:10, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    *если
     
  • 1.4, Аноним, 09:25, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > на конференции connect()

    void connect()

     
     
  • 2.32, Мать драконов, 11:49, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А-ха-ха-ха-ха! Поржал.
     
  • 1.5, Аноним, 09:26, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вот это связанность кода, 300Gb перемешанной лапши Настолько нельзя это было ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Аноним, 11:33, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Там несколько сот человеколет на это нужно, а напилить систему что-бы работала в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.6, анонимоус, 09:26, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Как же они бедолаги жили без гита?
     
     
  • 2.7, Аноним, 09:33, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    чот я тоже хотел бы узнать, как проходил процесс принятия изменений в код до гит... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, нах, 09:47, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Как же они бедолаги жили без гита?

    да элементарно жили - без распределенной vcs вообще. Как многие и по сей день живут.
    Комиты - в единственный центральный repo, на дороге у комита хук на тему "быстренько прогнать regression tests". Доступ конкретным индусам - только к конкретным веткам. Пересобирать на своей системе не то что неудобно, а вообще запрещено корпоративной политикой, меньше будет шансов что-то стырить.
    Для корпоративной разработки, где жестко поделены задачи и ответственные, в общем-то вполне достаточно.

    единственный минус - нельзя использовать vcs в качестве умного undelete.

     
     
  • 3.20, Пиони, 10:50, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >> Пересобирать на своей системе

    Пересобрать Винду на компьютере разработчика? Это что за компьютеры такие

     
  • 1.11, Аноним, 09:56, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    а всем наплевать что gvfs уже Gnome Viirtual File System?
     
     
  • 2.13, анон, 10:05, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Думаю этот вопрос надо расширить. А есть те, кому не наплевать на Gnome?
     
     
  • 3.23, Аноним, 11:11, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это один из немногих годных компонентов GNOME, и используется он не только в GNO... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.17, Аноним, 10:12, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    M только Гном забыть спросили ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, AntonAlekseevich, 10:51, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > M$ только Гном забыть спросили.

    Microsoft только авторов FOSS забыть спросили.
    //Fixed

     
  • 1.19, Пользователь Debian, 10:21, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    У гугла тоже монорепа, если что: http://m.cacm.acm.org/magazines/2016/7/204032-why-google-stores-billions-of-l (взято из https://talks.golang.org/2016/refactor.article).
     
  • 1.22, Аноним, 11:10, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ещё один пример, как создать себе проблемы, а потом героически их преодолевать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 11:36, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Можно было денег заработать, можно было проблем не создавать, всё сразу не получ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.28, Andrey Mitrofanov, 11:37, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >> для оптимизации доступа к Git-репозиторию с исходными текстами Windows, который занимает около 300 Гб и насчитывает 3.5 млн файлов.
    > Ещё один пример, как создать себе проблемы, а потом героически их преодолевать.

    Уверен, что проблемы создают не тебе?...

     
  • 1.24, Аноним, 11:25, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Microsoft это цифровые неофашисты.
     
     
  • 2.30, Аноним, 11:40, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ровно как и гугл с эплом
     
  • 1.29, iPony, 11:38, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поздравляю линуксоидов.
     
     
  • 2.33, Andrey Mitrofanov, 11:51, 17/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поздравляю линуксоидов.

    Спасибо. И тебе побольше alpha.gnu.org в твои я-Дивайсы.

     
  • 1.31, EHLO, 11:44, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    .. Но есть хорошая новость:
    > с исходными текстами Windows, который занимает около 300 Гб

    Windows у нас много

     
  • 1.34, Аноним, 11:52, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Клонирование ... занимает 12 часов

    "--depth 1"? Нет, не читали.

     

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