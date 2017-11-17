16.11.2017 22:42  Полугодовой отчёт проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого регулярно собирается и сравнивается информация о версиях пакетов во множестве репозиториев, публикует очередной отчёт. Число поддерживаемых репозиториев увеличилось почти в два раза и достигло 146. Добавлена поддержка Linux дистрибутивов AntiX, AOSC, Deepin, Devuan, Funtoo, KaOS, LEDE, MX Linux, OpenMandriva, Parrot, Rosa Server, Sparky, репозиториев Homebrew, Linuxbrew, OpenIndiana, HaikuPorts, vcpkg, Ravenports, UnitedRPMs, CRAN и новостного сайта Distrowatch.com. К сожалению, приостановлена поддержка репозитория Python модулей PyPi, из-за прекращения последним публикации полного списка всех пакетов.

Улучшены возможности по фильтрации и поиску пакетов. Теперь, например, можно посмотреть список пакетов из категории games, присутствующих в Ubuntu и ещё 5 дистрибутивах, но отсутствующих в OpenBSD.

Улучшена нормализация, обработка и сравнение версий. Помимо улучшений библиотеки libversion добавлена поддержка devel/unstable версий (даже при наличии в одном из репозиториев свежайшей нестабильной версии, последняя стабильная версия более не считается устаревшей (пример)) и legacy версий (при наличии в репозитории одновременно свежей и более старых версий, последние более не считаются требующими обновления (пример)). Добавлена возможность ручной нормализации версий с помощью правил, т.е. теперь набор версий 0.0.22, alpha22 и 22-alpha (разные написания одной официальной версии) можно привести к одному виду и корректно сравнить (пример).

Добавлен поиск родственных пакетов, у которых указана одна и та же домашняя страница (пример). Помимо непосредственного просмотра родственных пакетов это упростит связывание пакетов, для которых в различных репозиториях используются разные названия.

Добавлена главная страница со статистикой и основными инструментами

Добавлено больше статистики по репозиториям и мантейнерам и новые графики Общая статистика: 146 репозиториев

130082 пакета (+10060 или +8.4% за полгода)

23278 мантейнеров (+2190 или +10.4% за полгода) Топ репозиториев по общему количеству пакетов: AUR (40522)

Debian и производные (28741) (лидирует Deepin)

FreeBSD (26177)

Fedora (20386) (с прошлого отчёта обогнала Gentoo)

Gentoo (19394) Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах): Debian и производные (21892)

FreeBSD (20248)

Fedora (16851)

AUR (15821)

Funtoo, Gentoo (14116) Топ репозиториев по количеству свежих пакетов: FreeBSD (15025)

Debian и производные (13817)

Fedora (12514)

AUR (9415) (с прошлого отчёта обогнал Gentoo)

Gentoo (9415) Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетов и не считая upstream коллекций типа CPAN, Hackage, PyPi): Ravenports (98.95%)

Homebrew (81.84%)

Arch и производные (81.59%)

KaOS (81.36%)

Fedora (74.20%)



