16.11.2017 22:42  Полугодовой отчёт проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

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Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого регулярно собирается и сравнивается информация о версиях пакетов во множестве репозиториев, публикует очередной отчёт.
- Число поддерживаемых репозиториев увеличилось почти в два раза и достигло 146. Добавлена поддержка Linux дистрибутивов AntiX, AOSC, Deepin, Devuan, Funtoo, KaOS, LEDE, MX Linux, OpenMandriva, Parrot, Rosa Server, Sparky, репозиториев Homebrew, Linuxbrew, OpenIndiana, HaikuPorts, vcpkg, Ravenports, UnitedRPMs, CRAN и новостного сайта Distrowatch.com. К сожалению, приостановлена поддержка репозитория Python модулей PyPi, из-за прекращения последним публикации полного списка всех пакетов.
- Улучшены возможности по фильтрации и поиску пакетов. Теперь, например, можно посмотреть список пакетов из категории games, присутствующих в Ubuntu и ещё 5 дистрибутивах, но отсутствующих в OpenBSD.
- Улучшена нормализация, обработка и сравнение версий. Помимо улучшений библиотеки libversion добавлена поддержка devel/unstable версий (даже при наличии в одном из репозиториев свежайшей нестабильной версии, последняя стабильная версия более не считается устаревшей (пример)) и legacy версий (при наличии в репозитории одновременно свежей и более старых версий, последние более не считаются требующими обновления (пример)). Добавлена возможность ручной нормализации версий с помощью правил, т.е. теперь набор версий 0.0.22, alpha22 и 22-alpha (разные написания одной официальной версии) можно привести к одному виду и корректно сравнить (пример).
- Добавлен поиск родственных пакетов, у которых указана одна и та же домашняя страница (пример). Помимо непосредственного просмотра родственных пакетов это упростит связывание пакетов, для которых в различных репозиториях используются разные названия.
- Добавлена главная страница со статистикой и основными инструментами
- Добавлено больше статистики по репозиториям и мантейнерам и новые графики
Общая статистика:
- 146 репозиториев
- 130082 пакета (+10060 или +8.4% за полгода)
- 23278 мантейнеров (+2190 или +10.4% за полгода)
Топ репозиториев по общему количеству пакетов:
- AUR (40522)
- Debian и производные (28741) (лидирует Deepin)
- FreeBSD (26177)
- Fedora (20386) (с прошлого отчёта обогнала Gentoo)
- Gentoo (19394)
Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах):
- Debian и производные (21892)
- FreeBSD (20248)
- Fedora (16851)
- AUR (15821)
- Funtoo, Gentoo (14116)
Топ репозиториев по количеству свежих пакетов:
- FreeBSD (15025)
- Debian и производные (13817)
- Fedora (12514)
- AUR (9415) (с прошлого отчёта обогнал Gentoo)
- Gentoo (9415)
Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетов и не считая upstream коллекций типа CPAN, Hackage, PyPi):
- Ravenports (98.95%)
- Homebrew (81.84%)
- Arch и производные (81.59%)
- KaOS (81.36%)
- Fedora (74.20%)