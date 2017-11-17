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16.11.2017 22:42  Полугодовой отчёт проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов

Прошли очередные полгода и проект Repology, в рамках которого регулярно собирается и сравнивается информация о версиях пакетов во множестве репозиториев, публикует очередной отчёт.

  • Число поддерживаемых репозиториев увеличилось почти в два раза и достигло 146. Добавлена поддержка Linux дистрибутивов AntiX, AOSC, Deepin, Devuan, Funtoo, KaOS, LEDE, MX Linux, OpenMandriva, Parrot, Rosa Server, Sparky, репозиториев Homebrew, Linuxbrew, OpenIndiana, HaikuPorts, vcpkg, Ravenports, UnitedRPMs, CRAN и новостного сайта Distrowatch.com. К сожалению, приостановлена поддержка репозитория Python модулей PyPi, из-за прекращения последним публикации полного списка всех пакетов.
  • Улучшены возможности по фильтрации и поиску пакетов. Теперь, например, можно посмотреть список пакетов из категории games, присутствующих в Ubuntu и ещё 5 дистрибутивах, но отсутствующих в OpenBSD.
  • Улучшена нормализация, обработка и сравнение версий. Помимо улучшений библиотеки libversion добавлена поддержка devel/unstable версий (даже при наличии в одном из репозиториев свежайшей нестабильной версии, последняя стабильная версия более не считается устаревшей (пример)) и legacy версий (при наличии в репозитории одновременно свежей и более старых версий, последние более не считаются требующими обновления (пример)). Добавлена возможность ручной нормализации версий с помощью правил, т.е. теперь набор версий 0.0.22, alpha22 и 22-alpha (разные написания одной официальной версии) можно привести к одному виду и корректно сравнить (пример).
  • Добавлен поиск родственных пакетов, у которых указана одна и та же домашняя страница (пример). Помимо непосредственного просмотра родственных пакетов это упростит связывание пакетов, для которых в различных репозиториях используются разные названия.
  • Добавлена главная страница со статистикой и основными инструментами
  • Добавлено больше статистики по репозиториям и мантейнерам и новые графики

Общая статистика:

  • 146 репозиториев
  • 130082 пакета (+10060 или +8.4% за полгода)
  • 23278 мантейнеров (+2190 или +10.4% за полгода)

Топ репозиториев по общему количеству пакетов:

  • AUR (40522)
  • Debian и производные (28741) (лидирует Deepin)
  • FreeBSD (26177)
  • Fedora (20386) (с прошлого отчёта обогнала Gentoo)
  • Gentoo (19394)

Топ репозиториев по количеству неуникальных пакетов (т.е. пакетов, присутствующих также в других дистрибутивах):

  • Debian и производные (21892)
  • FreeBSD (20248)
  • Fedora (16851)
  • AUR (15821)
  • Funtoo, Gentoo (14116)

Топ репозиториев по количеству свежих пакетов:

  • FreeBSD (15025)
  • Debian и производные (13817)
  • Fedora (12514)
  • AUR (9415) (с прошлого отчёта обогнал Gentoo)
  • Gentoo (9415)

Топ репозиториев по процентному соотношению свежих пакетов (только для репозиториев с 1000 и более пакетов и не считая upstream коллекций типа CPAN, Hackage, PyPi):

  • Ravenports (98.95%)
  • Homebrew (81.84%)
  • Arch и производные (81.59%)
  • KaOS (81.36%)
  • Fedora (74.20%)


  1. Главная ссылка к новости (https://repology.org/...)
  2. OpenNews: Итоги полугода работы проекта Repology, анализирующего информацию о версиях пакетов
  3. OpenNews: Введён в строй сервис для анализа версий пакетов в репозиториях
Автор новости: AMDmi3
Тип: Обобщение
Ключевые слова: repology
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  • 1, Аноним, 00:27, 17/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Респект автору!
     

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