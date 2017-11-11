11.11.2017 08:43  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.10

Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.10. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки. Ключевые новшества NetworkManager 1.10: Добавлена поддержка профиля Bluetooth NAP (Network Access Point) для развёртывания точек доступа в сеть через Bluetooth;

Реализована базовая поддержка мультипротокольного виртуального коммутатора Open VSwitch, позволяющая управлять созданием простых сетевых конфигураций на базе Open VSwitch;

Добавлена возможность активации PPP-соединений для сетевых интерфейсов, отличных от Ethernet;

Добавлена поддержка аутентификации в беспроводных сетях при помощи протокола WPS (Wi-Fi Protected Setup);

Реализована возможность использования механизма обеспечения безопасности в беспроводных сетях - PMF (Protected Management Frames, 802.11w), настройки которого задаются через свойство wifi-sec.pmf;

Отключено выполнение операций фонового сканирования беспроводных сетей, не поддерживающих WPA-Enterprise;

Во встроенном клиенте DHCP появилась поддержка опции domain-search, позволяющей DHCP-серверу публиковать список частей доменных имён, прикрепляемых по умолчанию при операциях поиска по имени в DNS;

Для сетевых мостов добавлена поддержка свойства group-forward-mask;

Предоставлена возможность настройки с заданными приоритетами нескольких маршрутов по умолчанию для IPv6, полученных через RA (Router Advertisment);

Добавлена возможность привязки отдельных таблиц маршрутизации к каждому статическому или динамическому маршруту, заданному через DHCP, device-routes или IPv6 autoconf;

Обеспечено сохранения сетевого состояния устройства после вывода его из управления NetworkManager (установка статуса unmanaged);

Добавлено новое свойство connection.auth-retry для настройки числа повторных запросов аутентификации после неудачной попытки;

Появилась возможность обновления соединений, ассоциируемых с правилами маршрутизации в ifcfg-rh;

В утилите nmtui представлена поддержка смены MAC-адреса для агрегированных (bonding) соединений;

Обеспечен корректный разбор приоритета обращения к DNS-серверам, заданного в настройках systemd-resolved.



