11.11.2017 08:43  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.10

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Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.10. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.
Ключевые новшества NetworkManager 1.10:
- Добавлена поддержка профиля Bluetooth NAP (Network Access Point) для развёртывания точек доступа в сеть через Bluetooth;
- Реализована базовая поддержка мультипротокольного виртуального коммутатора Open VSwitch, позволяющая управлять созданием простых сетевых конфигураций на базе Open VSwitch;
- Добавлена возможность активации PPP-соединений для сетевых интерфейсов, отличных от Ethernet;
- Добавлена поддержка аутентификации в беспроводных сетях при помощи протокола WPS (Wi-Fi Protected Setup);
- Реализована возможность использования механизма обеспечения безопасности в беспроводных сетях - PMF (Protected Management Frames, 802.11w), настройки которого задаются через свойство wifi-sec.pmf;
- Отключено выполнение операций фонового сканирования беспроводных сетей, не поддерживающих WPA-Enterprise;
- Во встроенном клиенте DHCP появилась поддержка опции domain-search, позволяющей DHCP-серверу публиковать список частей доменных имён, прикрепляемых по умолчанию при операциях поиска по имени в DNS;
- Для сетевых мостов добавлена поддержка свойства group-forward-mask;
- Предоставлена возможность настройки с заданными приоритетами нескольких маршрутов по умолчанию для IPv6, полученных через RA (Router Advertisment);
- Добавлена возможность привязки отдельных таблиц маршрутизации к каждому статическому или динамическому маршруту, заданному через DHCP, device-routes или IPv6 autoconf;
- Обеспечено сохранения сетевого состояния устройства после вывода его из управления NetworkManager (установка статуса unmanaged);
- Добавлено новое свойство connection.auth-retry для настройки числа повторных запросов аутентификации после неудачной попытки;
- Появилась возможность обновления соединений, ассоциируемых с правилами маршрутизации в ifcfg-rh;
- В утилите nmtui представлена поддержка смены MAC-адреса для агрегированных (bonding) соединений;
- Обеспечен корректный разбор приоритета обращения к DNS-серверам, заданного в настройках systemd-resolved.