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11.11.2017 08:43  Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.10

Представлен новый стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.10. Плагины для поддержки VPN, OpenConnect, PPTP, OpenVPN и OpenSWAN развиваются в рамках собственных циклов разработки.

Ключевые новшества NetworkManager 1.10:

  • Добавлена поддержка профиля Bluetooth NAP (Network Access Point) для развёртывания точек доступа в сеть через Bluetooth;
  • Реализована базовая поддержка мультипротокольного виртуального коммутатора Open VSwitch, позволяющая управлять созданием простых сетевых конфигураций на базе Open VSwitch;
  • Добавлена возможность активации PPP-соединений для сетевых интерфейсов, отличных от Ethernet;
  • Добавлена поддержка аутентификации в беспроводных сетях при помощи протокола WPS (Wi-Fi Protected Setup);
  • Реализована возможность использования механизма обеспечения безопасности в беспроводных сетях - PMF (Protected Management Frames, 802.11w), настройки которого задаются через свойство wifi-sec.pmf;
  • Отключено выполнение операций фонового сканирования беспроводных сетей, не поддерживающих WPA-Enterprise;
  • Во встроенном клиенте DHCP появилась поддержка опции domain-search, позволяющей DHCP-серверу публиковать список частей доменных имён, прикрепляемых по умолчанию при операциях поиска по имени в DNS;
  • Для сетевых мостов добавлена поддержка свойства group-forward-mask;
  • Предоставлена возможность настройки с заданными приоритетами нескольких маршрутов по умолчанию для IPv6, полученных через RA (Router Advertisment);
  • Добавлена возможность привязки отдельных таблиц маршрутизации к каждому статическому или динамическому маршруту, заданному через DHCP, device-routes или IPv6 autoconf;
  • Обеспечено сохранения сетевого состояния устройства после вывода его из управления NetworkManager (установка статуса unmanaged);
  • Добавлено новое свойство connection.auth-retry для настройки числа повторных запросов аутентификации после неудачной попытки;
  • Появилась возможность обновления соединений, ассоциируемых с правилами маршрутизации в ifcfg-rh;
  • В утилите nmtui представлена поддержка смены MAC-адреса для агрегированных (bonding) соединений;
  • Обеспечен корректный разбор приоритета обращения к DNS-серверам, заданного в настройках systemd-resolved.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.8
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
  4. OpenNews: Разработчики systemd предложили новую систему для настройки сетевой конфигурации
  5. OpenNews: Ubuntu переходит на формат сетевой конфигурации netplan
  6. OpenNews: В ArchLinux интегрирован новый сетевой конфигуратор netctl
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: networkmanager
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