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08.11.2017 14:13  Компания Apple объявила о смене лицензии на систему печати CUPS

Компания Apple приняла решение сменить лицензию на код свободной системы печати CUPS (Common Unix Printing System), которая используется в macOS и большинстве дистрибутивов Linux. Вместо поставки под копилефт лицензиями GPLv2 и LGPLv2 (фильтры и библиотеки), начиная с выпуска 2.3 пакет будет поставляться под разрешительной лицензией Apache 2.0, что позволит сторонним компаниям использовать код CUPS в своих продуктах, без необходимости открытия вносимых изменений. Лицензия Apache 2.0 также явно определяет передачу прав на запатентованные технологии вместе с кодом.

В качестве мотива смены лицензии упоминается желание добиться лицензионной совместимости с другими открытыми проектами Apple, такими как Swift, WebKit и mDNSResponder, а также решить некоторые проблемы с лицензионной совместимостью с не GPL-проектами в окружениях на базе Linux.

Ценой данного шага станет потеря лицензионной совместимости с проектами, поставляемыми только под лицензией GPLv2 (лицензия Apache 2.0 совместима с GPLv3, но несовместима с GPLv2). При этом, на возможность динамического связывания данная несовместимость не скажется (библиотеку libcups под лицензией Apache 2.0 можно связывать с кодом под GPLv2).

Напомним, что компания Apple полностью контролирует разработку CUPS и владеет имущественными правами на код после поглощения в 2007 году компании Easy Software Products, создавшую CUPS. В 2012 году компания Red Hat предприняла попытку создания альтернативной системы печати printerd, но проект не получил должного развития и не обновлялся уже около трёх лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.cups.org/piperma...)
  2. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.2
  3. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.1 с начальной поддержкой 3D-принтеров
  4. OpenNews: Уязвимости в X.Org Server и CUPS
  5. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.0 с поддержкой systemd
  6. OpenNews: Из новой версии CUPS будут изъяты некоторые используемые в Linux возможности
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: cups, print
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  • 1.1, Crazy Alex, 14:20, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Ну, что ещё от этих ожидать... Закономерно
     
     
  • 2.16, Michael Shigorin, 15:57, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    > Ну, что ещё от этих ожидать... Закономерно

    П...сы, сэр!

     
  • 1.2, Zenitur, 14:20, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    У всех коммитеров спросили?
     
     
  • 2.3, Аноним, 14:23, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Они ж, наверное, только по подписке о передаче имущественных прав пинимали.
     
  • 2.4, Дуплик, 14:25, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Там 100% signed-off и весь код принадлежит Apple. Так что никого спрашивать не нужно, они могут даже тупо взять и закрыть код.
     
     
  • 3.20, Аноним, 16:06, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Только начиная с какой-то будущей версии и этим спровоцируют сообщество на созд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, Аноним, 14:28, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Там был SLA о передаче всех имущественных и авторских прав Apple inc https ww... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, pavlinux, 15:43, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нет в GPLv2 никаких исключений.
     
     
  • 4.18, Аноним, 15:58, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А в лицензии CUPS было
     
  • 1.6, vz, 14:34, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Теперь форкнут?
     
  • 1.9, Аноним, 14:39, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще CUPS не самый удобный продукт надо сказать Настройки где-то в глубине фа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Name_, 15:01, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    От Поттеринга и с "d" на конце?
     
     
  • 3.12, Аноним, 15:14, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну, хоть так По крайней мере, от PulseAudio больше пользы, чем вреда Пшшшш уже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Crazy Alex, 15:17, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Успехов запустить с ним миди-клавиатуру. Хоть железную, хоть виртуальную. Причём всё настолько печально, что проще отдельный комп выделить под это дело - как минимум, в дебиане я их подружить не сумел вообще.
     
     
  • 5.15, prokoudine, 15:54, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Успехов запустить с ним миди-клавиатуру.

    Пульсаудио вообще никак не сношается с мидями. Бай дизайн.

    Вот у меня дебиан унстабле, третьегном с пульсой и новейшен импульс 61.

    Втыкаю клавиатуру в усб-порт.

    Запускаю пианотек.

    Играю.

    Каких особых успехов мне надо достичь в деле запуска миди-клавиатуры?

     
     
  • 6.17, Аноним, 15:58, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Так любой дурак может А попробуй через переходник usb2serial То-то же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Аноним, 16:02, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    У Капса и впрямь проблем много, но лучше нет, даже близко нормального нет А Фор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, vbv256, 16:13, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    lprng же.
     

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