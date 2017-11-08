08.11.2017 14:13  Компания Apple объявила о смене лицензии на систему печати CUPS

Компания Apple приняла решение сменить лицензию на код свободной системы печати CUPS (Common Unix Printing System), которая используется в macOS и большинстве дистрибутивов Linux. Вместо поставки под копилефт лицензиями GPLv2 и LGPLv2 (фильтры и библиотеки), начиная с выпуска 2.3 пакет будет поставляться под разрешительной лицензией Apache 2.0, что позволит сторонним компаниям использовать код CUPS в своих продуктах, без необходимости открытия вносимых изменений. Лицензия Apache 2.0 также явно определяет передачу прав на запатентованные технологии вместе с кодом.

В качестве мотива смены лицензии упоминается желание добиться лицензионной совместимости с другими открытыми проектами Apple, такими как Swift, WebKit и mDNSResponder, а также решить некоторые проблемы с лицензионной совместимостью с не GPL-проектами в окружениях на базе Linux.

Ценой данного шага станет потеря лицензионной совместимости с проектами, поставляемыми только под лицензией GPLv2 (лицензия Apache 2.0 совместима с GPLv3, но несовместима с GPLv2). При этом, на возможность динамического связывания данная несовместимость не скажется (библиотеку libcups под лицензией Apache 2.0 можно связывать с кодом под GPLv2).

Напомним, что компания Apple полностью контролирует разработку CUPS и владеет имущественными правами на код после поглощения в 2007 году компании Easy Software Products, создавшую CUPS. В 2012 году компания Red Hat предприняла попытку создания альтернативной системы печати printerd, но проект не получил должного развития и не обновлялся уже около трёх лет.



