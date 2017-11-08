The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

08.11.2017 13:54  Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0

Доступны исходные тексты второго тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 4.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd.

Изменения по сравнению с первым тестовым выпуском:

  • Поддержка расширения внутреннего хранилища через подключение SD-карты с возможностью шифрования данных, установки приложений и перемещения данных существующих приложений;
  • Существенное расширение возможностей Enlightenment Wayland Display Server и DALi (3D UI Toolkit), обновление библиотек Wayland до выпуска 1.13.0;
  • Добавлен сервис потокового вещания с поддержкой HLS (HTTP Live Streaming);
  • Обновление средств для разработки приложений на языке C#, основанных на .NET Core 2.0 runtime, .NET Standard 2.0 API, Xamarin.Forms 2.4.0 SR1 и Tizen API v4 с возможностью использования API отрисовки TizenFX / NUI 3D (Renderer, Geometry, Shader, Texture);
  • Компоненты построения интерфейса расширены поддержкой устройств с закруглённой формой экрана (например, представлены закруглённые полосы прокрутки и круглый видеоплеер);
  • Поддержка WebAssambly и API Media stream Recording;
  • Реализация в инструментарии средств для выявления проблем в коде, таких как Address Sanitizer, UndefinedBehavior Sanitizer и Leak Sanitizer.
  • Расширение средств для взаимодействия с пользователем: голосовое управление, плавающая экранная клавиатура и интерактивные подсказки в системе ввода.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/ts...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0
  3. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
  4. OpenNews: Первый промежуточный выпуск Tizen 3.0 для смартфонов и телевизоров
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 2.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tizen
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Сергей, 14:14, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Bada 5.0.
     
  • 1.5, Ф, 14:54, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Остались еще апологеты?
     
     
  • 2.6, KhabMan, 15:08, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ну так-то смарт-телевизоры Samsung пользуются весьма неплохим спросом.
     
     
  • 3.7, Аноним, 15:21, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    И часы
     
  • 3.8, Мать драконов, 15:38, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Это насильно туда тизен впихнули. Люди вынуждены пользоваться. А был бы открытым телевизор - выбросили бы и вкатили туда Убунту
     
     
  • 4.9, iPony, 15:46, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > насильно

    Купил стиралку, а туда Arch не поставишь, приходится использовать проприетарной прошивкой, которая есть.
    Насилуют!

     
  • 1.10, Игорь Арбичев, 15:50, 08/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Причем Arch выполаскивает белье гораздо лучше стоковой прошивки!!!
     
     
  • 2.11, Аноним, 16:24, 08/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если скомпилять прошивку из AUR то можно отжим на 400 оборотов разогнать
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor