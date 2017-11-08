08.11.2017 13:54  Второй тестовый выпуск мобильной платформы Tizen 4.0

Доступны исходные тексты второго тестового (milestone) выпуска мобильной платформы Tizen 4.0. Выпуск ориентирован на ознакомление разработчиков с новыми возможностями платформы. Проект развивается под покровительством организации Linux Foundation, последнее время в основном силами компании Samsung. Платформа продолжает развитие проектов MeeGo и LiMO, и отличается предоставлением возможности использования Web API и web-технологий (HTML5/JavaScript/CSS) для создания мобильных приложений. Графическое окружение построено на основе протокола Wayland и наработках проекта Enlightenment, для управления сервисами применяется Systemd. Изменения по сравнению с первым тестовым выпуском: Поддержка расширения внутреннего хранилища через подключение SD-карты с возможностью шифрования данных, установки приложений и перемещения данных существующих приложений;

Существенное расширение возможностей Enlightenment Wayland Display Server и DALi (3D UI Toolkit), обновление библиотек Wayland до выпуска 1.13.0;

Добавлен сервис потокового вещания с поддержкой HLS (HTTP Live Streaming);

Обновление средств для разработки приложений на языке C#, основанных на .NET Core 2.0 runtime, .NET Standard 2.0 API, Xamarin.Forms 2.4.0 SR1 и Tizen API v4 с возможностью использования API отрисовки TizenFX / NUI 3D (Renderer, Geometry, Shader, Texture);

Компоненты построения интерфейса расширены поддержкой устройств с закруглённой формой экрана (например, представлены закруглённые полосы прокрутки и круглый видеоплеер);

Поддержка WebAssambly и API Media stream Recording;

Реализация в инструментарии средств для выявления проблем в коде, таких как Address Sanitizer, UndefinedBehavior Sanitizer и Leak Sanitizer.

Расширение средств для взаимодействия с пользователем: голосовое управление, плавающая экранная клавиатура и интерактивные подсказки в системе ввода.



