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06.11.2017 11:42  Выпуск видеоредактора Shotcut 17.11

Увидел свет видеоредактор Shotcut 17.11, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3.

В новой версии

  • Меню применения фильтров интегрировано в основной интерфейс, вместо работы в форме всплывающего диалога;
  • На шкалу времени добавлена метка Master для применения фильтров к итоговому видео;
  • Обеспечен показ значка для информирования о применении фильтров к треку;
  • Добавлены предупреждения о невозможности записи файла при экспорте, нехватке свободного места на диске или выборе файла, уже добавленного в проект;
  • В фильтр наложения текста добавлена кнопка для подстановки символа "#".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.shotcut.org/blog/n...)
  2. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
  3. OpenNews: Релиз системы нелинейного видеомонтажа Kdenlive 15.08
  4. OpenNews: Выпуск видеоредактора Pitivi 0.96
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.4
  6. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shotcut, video
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  • 1.1, Аноним, 11:53, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Три видеоредактора для линукс открытых , которые заметно, что развиваются Kden... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Имя, 12:27, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    и Blender
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:36, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Blender не привычен для редактирования видео, и скажем так, это его не основная ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, Анонимокински, 13:19, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Но ни один не работает на столько стабильно, что можно с ним работать.
     
     
  • 3.11, AnonUser, 14:29, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кроме Blender'а.
     
  • 2.12, Аноним, 14:31, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ещё Flowblade
     
     
  • 3.13, Аноним, 14:34, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. Flowblade, Cinelerra, Pitivi отстают пока.
     
  • 1.2, A.Stahl, 12:20, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прочитал как "Snotcut". Удивился. А тут просто видеоредактор...
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:32, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прочитал как "удавился". Обрадовался. А тут просто "удивился"...
     
     
  • 3.8, A.Stahl, 13:07, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Жизнь полна разочарований для таких как ты.
     
     
  • 4.14, кверти, 14:44, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не расстраивайся, будет и на его улице праздник.
     
  • 1.7, Аноним, 12:57, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    попробовал - понравилось!
    а как в нем сделать финальные титры?
     
  • 1.9, Аноним, 13:13, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А зачем же он SDL2 просит на старте ... весь текст скрыт [показать]
     

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