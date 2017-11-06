06.11.2017 11:42  Выпуск видеоредактора Shotcut 17.11

Увидел свет видеоредактор Shotcut 17.11, который развивается автором проекта MLT и использует данный фреймворк для организации редактирования видео. Поддержка форматов видео и звука реализована через FFmpeg. Возможно использование плагинов с реализацией видео и аудио эффектов, совместимых с Frei0r и LADSPA. Из особенностей Shotcut можно отметить возможность многотрекового редактирования с компоновкой видео из фрагментов в различных исходных форматах, без необходимости их предварительного импортирования или перекодирования. Имеются встроенные средства для создания скринкастов, обработки изображения с web-камеры и приёма потокового видео. Для построения интерфейса применяется Qt5. Код написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. В новой версии Меню применения фильтров интегрировано в основной интерфейс, вместо работы в форме всплывающего диалога;

На шкалу времени добавлена метка Master для применения фильтров к итоговому видео;

Обеспечен показ значка для информирования о применении фильтров к треку;

Добавлены предупреждения о невозможности записи файла при экспорте, нехватке свободного места на диске или выборе файла, уже добавленного в проект;

В фильтр наложения текста добавлена кнопка для подстановки символа "#".



