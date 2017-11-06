Вышла новая версия пакета smartmontools 6.6, содержащего приложения (smartctl и smartd) для мониторинга и контроля (S)ATA, SCSI/SAS и NVMe дисков, поддерживающих технологию SMART. Поддерживается работа на платформах Linux, FreeBSD, Darwin (OS X), Windows, QNX, OS/2, Solaris, NetBSD и OpenBSD. Основные изменения, реализованные с момента выхода 6.5: smartctl ATA: поддержка ATA ACS-4 и SATA 3.3, управление ATA SCT Feature Control, реализован '-l defects' для вывода лога дефектов, исправлен вывод режима security и работа с дисками в спящем режиме, реализована установка и получение DSN

smartctl NVMe: вывод идентификатора IEEE EUI-64 NVMe пространств имен, поддержка спецификации NVMe 1.3

smartd: автоматическое распознавание и игнорирование дублирующихся устройств, улучшена логика определения температуры SCSI/SAS, управление ATA DSN

новый тип устройств "-d intelliprop,N" для поддержки контроллеров IntelliProp

обновления в базе дисков drivedb (HDD, SSD, USB устройства);

Linux: поддержка SG_IO V4 API, улучшение поддержки hpsa устройств

FreeBSD: исправление паники в ядрах с INVARIANTS, улучшена поддержка Legacy ATA контроллеров, добавлена поддержка FreeBSD 11

NetBSD: поддержка NVMe, поддержка 28-bit ATA, исправления ошибок компиляции

OS/2: добавлена поддержка драйвера OS2AHCI, поддержка тестирования дисков, код интегрирован в проект.

Windows: поддержка NVMe драйвера Windows 10 (stornvme.sys), исправлена работа с IRST драйвером 15.2, добавлена возможность запуска powershell скриптов прямо из smartd, документация поставляется в виде PDF страниц

OSX/Darwin: добавлена экспериментальная поддержка NVMe основанная на недокументированном SMART NVMe API.

Создан официальное зеркало на github интегрированное с Circle CI.



