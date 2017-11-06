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05.11.2017 21:34  Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.6

Вышла новая версия пакета smartmontools 6.6, содержащего приложения (smartctl и smartd) для мониторинга и контроля (S)ATA, SCSI/SAS и NVMe дисков, поддерживающих технологию SMART. Поддерживается работа на платформах Linux, FreeBSD, Darwin (OS X), Windows, QNX, OS/2, Solaris, NetBSD и OpenBSD.

Основные изменения, реализованные с момента выхода 6.5:

  • smartctl ATA: поддержка ATA ACS-4 и SATA 3.3, управление ATA SCT Feature Control, реализован '-l defects' для вывода лога дефектов, исправлен вывод режима security и работа с дисками в спящем режиме, реализована установка и получение DSN
  • smartctl NVMe: вывод идентификатора IEEE EUI-64 NVMe пространств имен, поддержка спецификации NVMe 1.3
  • smartd: автоматическое распознавание и игнорирование дублирующихся устройств, улучшена логика определения температуры SCSI/SAS, управление ATA DSN
  • новый тип устройств "-d intelliprop,N" для поддержки контроллеров IntelliProp
  • обновления в базе дисков drivedb (HDD, SSD, USB устройства);
  • Linux: поддержка SG_IO V4 API, улучшение поддержки hpsa устройств
  • FreeBSD: исправление паники в ядрах с INVARIANTS, улучшена поддержка Legacy ATA контроллеров, добавлена поддержка FreeBSD 11
  • NetBSD: поддержка NVMe, поддержка 28-bit ATA, исправления ошибок компиляции
  • OS/2: добавлена поддержка драйвера OS2AHCI, поддержка тестирования дисков, код интегрирован в проект.
  • Windows: поддержка NVMe драйвера Windows 10 (stornvme.sys), исправлена работа с IRST драйвером 15.2, добавлена возможность запуска powershell скриптов прямо из smartd, документация поставляется в виде PDF страниц
  • OSX/Darwin: добавлена экспериментальная поддержка NVMe основанная на недокументированном SMART NVMe API.
  • Создан официальное зеркало на github интегрированное с Circle CI.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.smartmontools.org/...)
  2. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.5
  3. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.4
  4. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.3
  5. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.2
  6. OpenNews: Новая версия утилит для работы со SMART-информацией - Smartmontools 6.1
Автор новости: Samm
Тип: Программы
Ключевые слова: smartmontools
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  • 1.1, pavlinux, 00:27, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > OS/2: добавлена поддержка

    0.o

    Посаны, кое сейчас год?

     
     
  • 2.2, Samm, 00:40, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +6 +/
    и чо? Мне прислали репорт, я заморочился и поднял это г... в виртуалке, сделал патч и заодно поправил кучу косяков в оригинальном коде. Юзер протестировал билд, я закоммитил.
     
     
  • 3.4, Онаним, 05:21, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Круто, конечно, но удивляет почему тогда заодно и поддержку DOS не запилили, например - мне кажется в этом смысла было бы как минимум не меньше,
     
  • 3.5, a, 05:27, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ага, 98 добавь
     
  • 3.6, Аноним, 05:51, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    насторожило... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Неизветсный, 06:10, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, тоже хотел качнуть, но после этой фразы рука дрогнула.
     
  • 4.8, Аноним, 07:17, 06/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > поправил кучу косяков

    фиксед

     
  • 1.3, Samm, 00:52, 06/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    FreeBSD ports update: https://bugs.freebsd.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=223456
     

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