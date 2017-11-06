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Вышла новая версия пакета smartmontools 6.6, содержащего приложения (smartctl и smartd) для мониторинга и контроля (S)ATA, SCSI/SAS и NVMe дисков, поддерживающих технологию SMART. Поддерживается работа на платформах Linux, FreeBSD, Darwin (OS X), Windows, QNX, OS/2, Solaris, NetBSD и OpenBSD.
Основные изменения, реализованные с момента выхода 6.5:
- smartctl ATA: поддержка ATA ACS-4 и SATA 3.3, управление ATA SCT Feature Control, реализован '-l defects' для вывода лога дефектов, исправлен вывод режима security и работа с дисками в спящем режиме, реализована установка и получение DSN
- smartctl NVMe: вывод идентификатора IEEE EUI-64 NVMe пространств имен, поддержка спецификации NVMe 1.3
- smartd: автоматическое распознавание и игнорирование дублирующихся устройств, улучшена логика определения температуры SCSI/SAS, управление ATA DSN
- новый тип устройств "-d intelliprop,N" для поддержки контроллеров IntelliProp
- обновления в базе дисков drivedb (HDD, SSD, USB устройства);
- Linux: поддержка SG_IO V4 API, улучшение поддержки hpsa устройств
- FreeBSD: исправление паники в ядрах с INVARIANTS, улучшена поддержка Legacy ATA контроллеров, добавлена поддержка FreeBSD 11
- NetBSD: поддержка NVMe, поддержка 28-bit ATA, исправления ошибок компиляции
- OS/2: добавлена поддержка драйвера OS2AHCI, поддержка тестирования дисков, код интегрирован в проект.
- Windows: поддержка NVMe драйвера Windows 10 (stornvme.sys), исправлена работа с IRST драйвером 15.2, добавлена возможность запуска powershell скриптов прямо из smartd, документация поставляется в виде PDF страниц
- OSX/Darwin: добавлена экспериментальная поддержка NVMe основанная на недокументированном SMART NVMe API.
- Создан официальное зеркало на github интегрированное с Circle CI.