05.11.2017 09:20  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49

После четырёх месяцев с момента прошлого выпуска представлен релиз пакета SeaMonkey 2.49.1, объединяющего в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемых под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS. Автоматическое обновление до версии SeaMonkey 2.49 не поддерживается, поэтому пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх старого. Версия SeaMonkey 2.49 ознаменовала переход проекта на ESR-ветку Firefox 52, которая будет использоваться в качестве основы в обозримом будущем связи с миграцией Firefox на WebExtensions и прекращением поддержки XUL. Интерфейс SeaMonkey базируется на XUL и у проекта нет ресурсов на миграцию на WebExtensions, которая требует полной переработки кодовой базы. Решение о судьбе SeaMonkey в долгосрочной перспективе пока не принято, но разработчики на сколько это возможно попытаются поддерживать ветку SeaMonkey 2.49. Из изменений отмечается: Синхронизация с кодовой базой Firefox 52.4 ESR.

Задействован общий с Thunderbird код для обеспечения работы почтового клиента и интерфейса чтения новостных конференций. В дальнейшем кооперация между SeaMonkey и Thunderbird при выполнении работы по портированию на WebExtensions рассматривается как один из вариантов продолжения существования проектов в долгосрочной перспективе;

На платформе Linux по умолчанию задействован GTK3+;

IRC-клиент Chatzilla, система инспектирования DOM Inspector и календарь планировщик Lightning исключены из основного состава SeaMonkey и могут быть установлены как обособленные дополнения из каталога addons.mozilla.org.



