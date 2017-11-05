The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

05.11.2017 09:20  Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49

После четырёх месяцев с момента прошлого выпуска представлен релиз пакета SeaMonkey 2.49.1, объединяющего в рамках одного продукта набор приложений для работы в сети, разрабатываемых под эгидой проекта Mozilla: web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. Пакет доступен в сборках для платформ Linux, Windows и macOS. Автоматическое обновление до версии SeaMonkey 2.49 не поддерживается, поэтому пользователям следует вручную установить новый выпуск поверх старого.

Версия SeaMonkey 2.49 ознаменовала переход проекта на ESR-ветку Firefox 52, которая будет использоваться в качестве основы в обозримом будущем связи с миграцией Firefox на WebExtensions и прекращением поддержки XUL. Интерфейс SeaMonkey базируется на XUL и у проекта нет ресурсов на миграцию на WebExtensions, которая требует полной переработки кодовой базы. Решение о судьбе SeaMonkey в долгосрочной перспективе пока не принято, но разработчики на сколько это возможно попытаются поддерживать ветку SeaMonkey 2.49.

Из изменений отмечается:

  • Синхронизация с кодовой базой Firefox 52.4 ESR.
  • Задействован общий с Thunderbird код для обеспечения работы почтового клиента и интерфейса чтения новостных конференций. В дальнейшем кооперация между SeaMonkey и Thunderbird при выполнении работы по портированию на WebExtensions рассматривается как один из вариантов продолжения существования проектов в долгосрочной перспективе;
  • На платформе Linux по умолчанию задействован GTK3+;
  • IRC-клиент Chatzilla, система инспектирования DOM Inspector и календарь планировщик Lightning исключены из основного состава SeaMonkey и могут быть установлены как обособленные дополнения из каталога addons.mozilla.org.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.48
  3. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  4. OpenNews: Thunderbird остаётся под покровительством Mozilla Foundation
  5. OpenNews: Обновление почтового клиента Thunderbird 52.4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: seamonkey
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 09:50, 05/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > интегрированного набора интернет-приложений

    А это юниксвейно?!

     
     
  • 2, Obiron, 09:56, 05/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    SeaMonkey - Дата Выпуска: 2005 г.
    Еще как юниксвейно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor