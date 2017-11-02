02.11.2017 21:04  Игра F1 2017 выпущена для Linux

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|2.10, IMHO, 21:44, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|–1 +/–
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как зачем ? Прошу простить если мое мнение не сходится с другими, но те люди которые кричат что линукс это свобода и безплатно, не знаю как назвать, они будут платить в steam, но на тот же AssaulCube, SuperTuxKart не задонатят, итог, развивается проприетарщина
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|3.35, gogo, 00:26, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Тьфу на вас.
Это же не винда.
Домашний каталог скопировал, список пакетов сделал, полчаса на поправить мелочи - и наслаждайся новой ОСью...
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|1.22, Это агония парни, 22:46, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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> Ubuntu 17.04
Вы извините, но п***ц какой-то. Контора, которая занимается вот этим всем дофига годков, выпускает порт для системы с поддержкой в 6 месяцев. Не 14.04 LTS, не 16.04 LTS. А, мать его, unstable 17.04, который через несколько месяцев прекратит свое жалкое существование!!! Я фигею, дорогая редакция.
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|3.36, Vlad, 01:03, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Вопрос только в том, нафига мне "17.04 и далее везде", если на машине стоит LTS-релиз 16й версии, который будет поддерживаться еще много лет.
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|1.26, 321, 22:53, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Не особо люблю гонки, но купить думаю стоит, чтоб посмотреть и проголосовать рублем за разработку игр в линукс.
От ферал уже есть в библиотеке несколько годных нативных игр
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