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02.11.2017 21:04  Игра F1 2017 выпущена для Linux

Компания Feral Interactive объявила о выходе Linux-версии гоночной игры F1 2017, созданной по мотивам гонок Формула-1 сезона 2017 года. Игра доступна для установки через Steam для Linux или через каталог-магазин Feral Store. Игра примечательная тем, что стала первой высокобюджетной игрой для Linux, поддерживающей только графический API Vulkan. В качестве минимальных требований заявлены дистрибутивы Ubuntu 17.04 или SteamOS, ПК с процессором начиная с 3.3Ghz Intel Core i3-3225, 4GB ОЗУ, GPU 2GB NVIDIA GeForce GTX 680 с драйвером NVIDIA 384.90 или графические карты AMD GCN третьего поколения с открытыми драйверами и Mesa 17.2.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://boilingsteam.com/f1-20...)
  2. OpenNews: Игра Tomb Raider доступна для Linux
  3. OpenNews: Игра Empire: Total War выпущена для Linux
  4. OpenNews: Заявлено о подготовке Linux-версий игр XCOM: Enemy Unknown и Stronghold 3 Gold
  5. OpenNews: Система для экспериментов с искусственным интеллектом в реальных играх и приложениях
  6. OpenNews: Игра Civilization VI будет выпущена для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game
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  • 1.1, Аноним, 21:18, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Кто-то скажет, что ненужно, т к проприетарщина и запуск через проприетарный сти... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 21:21, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    И ещё в добавок платная а не на добровольные пожертвование или с оплатой за сапп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.3, Аноним, 21:23, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Те могут дальше продолжать играть в GNU Emacs
     
     
  • 3.27, doom, 22:55, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Ага, ещё скажи, что ты его весь прошел.

     
  • 2.24, Горячие колеса, 22:52, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Плевать на ненужнаторов, айда за баранку! И да прибудет с нами Вулкан! ;)
     
     
  • 3.28, A.Stahl, 23:11, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >И да прибудет с нами Вулкан!

    И куда вы с Вулканом хотите прибыть?

     
     
  • 4.30, Admino, 23:34, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На Землю. Живите долго и процветайте.
     
  • 2.32, Аноним, 00:00, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нужно, потому что игра.
     
  • 1.4, Аноним, 21:24, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нужно, гонок мало в Linux. Молодцы!!!
     
     
  • 2.8, pavlinux, 21:38, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > гонок мало в Linux.

    Да ладно?!! 0.o Открой CVE и удивись!

     
     
  • 3.18, Анончег, 22:20, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Павлик, чего надо открыть, ссылочку не затруднит запустить.
    Спасибо заранее за труды.
     
  • 3.20, Аноним, 22:22, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я и на Электронике Б3-34 играл в гонки(картинг)! Не умеют сейчас гонки делать!
     
  • 3.34, Аноним, 00:23, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Тонко, немногие поймут :)
     
  • 1.5, suslikk, 21:26, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что то с графикой случилось, да и симуляция какая то не настоящая, но за linux версию это можно простить...
     
  • 1.6, Аноним, 21:27, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ферал Опять ненуж что Vulkan А без транслятора Кто-нибудь, у кого есть иг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 21:28, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    И зачем оно Есть же нормальный SuperTuxKart https sourceforge net projects s... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, IMHO, 21:44, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    как зачем ? Прошу простить если мое мнение не сходится с другими, но те люди которые кричат что линукс это свобода и безплатно, не знаю как назвать, они будут платить в steam, но на тот же AssaulCube, SuperTuxKart не задонатят, итог, развивается проприетарщина
     
     
  • 3.11, Аноним, 21:48, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Просто вы не играли в SuperTuxKart, для меня это единственный симулятор, который... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, Аноним, 21:56, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    SuperTuxKart - это жалка и убогая пародия на Super Mario Kart, сделанная слепыми... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, Аноним, 22:18, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Раздражает мультяшность, как добавить реалистичные карты и модели машин?
     
     
  • 3.23, Аноним, 22:50, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати да, немного мультяшно, но все-равно лучше чем ничего Под Linux и так гон... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.40, Аноним, 01:31, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что вы пробовали из гонок под линукс? speed-dreams-2 вроде достойно выглядит.
     
  • 1.9, DerRoteBaron, 21:39, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, а что с контроллерами?
    Особенно интересуют качественные рули с поддержкой Linux
     
  • 1.13, th3m3, 22:04, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>Ubuntu 17.04

    Оригинально, учитывая, что большинство сидят на LTS.

     
     
  • 2.17, Аноним, 22:19, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ещё и на 14.04, я уверен.
     
     
  • 3.35, gogo, 00:26, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тьфу на вас.
    Это же не винда.
    Домашний каталог скопировал, список пакетов сделал, полчаса на поправить мелочи - и наслаждайся новой ОСью...
     
     
  • 4.38, Аноним, 01:04, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я деньги плачу не для того чтобы полчаса возиться и допиливать.
     
  • 2.29, Аноним, 23:19, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У них выбора нет, в игре не будет OpenGL только Vulkan А он юзабельный есть тол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, Аноним, 01:52, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А он устанавливается вместе с проприетарным драйвером Хоть в Ubuntu 6 10... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 22:21, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А здесь тоже как в GRID ненормальная чувствительность слегка нажал на клавишу ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 22:42, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Урррааааа! Пукан в массы!
     
  • 1.22, Это агония парни, 22:46, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Ubuntu 17.04

    Вы извините, но п***ц какой-то. Контора, которая занимается вот этим всем дофига годков, выпускает порт для системы с поддержкой в 6 месяцев. Не 14.04 LTS, не 16.04 LTS. А, мать его, unstable 17.04, который через несколько месяцев прекратит свое жалкое существование!!! Я фигею, дорогая редакция.

     
     
  • 2.25, Аноним, 22:52, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Внесите Зенитара. Пусть он им расскажет про LTS, LSB и LSB. Во все отверстия
     
  • 2.31, Admino, 23:38, 02/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Давай, отвыкай от того, что программы пишутся под конкретную версию дистрибутива... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, Vlad, 01:03, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Вопрос только в том, нафига мне "17.04 и далее везде", если на машине стоит LTS-релиз 16й версии, который будет поддерживаться еще много лет.
     
  • 1.26, 321, 22:53, 02/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не особо люблю гонки, но купить думаю стоит, чтоб посмотреть и проголосовать рублем за разработку игр в линукс.
    От ферал уже есть в библиотеке несколько годных нативных игр
     
     
  • 2.37, Аноним, 01:03, 03/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Правильно делаешь!
     
  • 1.33, Аноним, 00:08, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше уж в ЛФС под вайном погонять, чем в эту аркадоподелку.
     
  • 1.39, Zztop, 01:11, 03/11/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отлично! Больше гонок под линь! А Цена кусается :(
     

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