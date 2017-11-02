02.11.2017 21:04  Игра F1 2017 выпущена для Linux

Компания Feral Interactive объявила о выходе Linux-версии гоночной игры F1 2017, созданной по мотивам гонок Формула-1 сезона 2017 года. Игра доступна для установки через Steam для Linux или через каталог-магазин Feral Store. Игра примечательная тем, что стала первой высокобюджетной игрой для Linux, поддерживающей только графический API Vulkan. В качестве минимальных требований заявлены дистрибутивы Ubuntu 17.04 или SteamOS, ПК с процессором начиная с 3.3Ghz Intel Core i3-3225, 4GB ОЗУ, GPU 2GB NVIDIA GeForce GTX 680 с драйвером NVIDIA 384.90 или графические карты AMD GCN третьего поколения с открытыми драйверами и Mesa 17.2.2.



