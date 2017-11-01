01.11.2017 11:17  Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 9.0

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|1.1, Аноним, 12:43, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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> платформы для выполнения высокопроизводительных сетевых приложений на языке JavaScript.
Всегда, когда это читаю испытываю когнитивный диссонанс.
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|3.3, A.Stahl, 13:01, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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Да, в интернете можно прочитать не только про эффективный ЯваСкрипт, но и про человекоящеров с Нибиру. Но невежество такое чтиво не лечит.
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|5.14, Аноним2, 14:12, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Отличная идея, правда сравнение чисто производительности смысла не имеет. Есть еще немаловажные факторы:
- скорость написания
- простота тестирования
- простота обеспечения защиты
- простота поддержки и расширения
- простота распределения нагрузки
Все эти факторы в сумме определяют дороговизну проекта.
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|2.15, Аноним, 14:18, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+9 +/–
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> Первая смена закончилась, ждем набег экспертов опеннета, которые расскажут про все минусы
> JS в общем, и NODE в частности.
Дык, противостоящих им экспертов, с переходящими в ультравизг воплями "JS не тормозит! Он отлично спроектирован! И вопще, самый лучший языг!" и лишь иногда прерывающихся на то, чтобы покрепче перехватить банан, мы уже дождались.
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