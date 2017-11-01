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01.11.2017 11:17  Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 9.0

Представлен релиз Node.js 9.0.0, платформы для выполнения высокопроизводительных сетевых приложений на языке JavaScript. Одновременно завершена стабилизация прошлой ветки Node.js 8.x, которая переведена в категорию выпусков с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение 4 лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Node.js 6.0 продлится до 2020 года, а позапрошлой LTS-ветки 4.x до апреля 2018 года. Поддержка промежуточной ветки Node.js 9.0 будет прекращена в июле 2018 года.

Из улучшений в Node.js 9.0 отмечается обновление движка V8 до версии 6.2 и проведение значительной чистки от устаревших API. Кроме того, в версии 9.0 начался перевод проекта на новую систему обработки ошибок, в которой каждой проблеме присвоен свой уникальный код ошибки, что позволит организовать автоматизированный разбор проблем без привязки к тексту сообщения об ошибке.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/the-node-js...)
  2. OpenNews: Представлен Ayo, очередной форк проекта Node.js
  3. OpenNews: Уязвимость в Node.js, которая может привести к отказу в обслуживании
  4. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 8.0
  5. OpenNews: Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 7.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nodejs
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  • 1.1, Аноним, 12:43, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    > платформы для выполнения высокопроизводительных сетевых приложений на языке JavaScript.

    Всегда, когда это читаю испытываю когнитивный диссонанс.

     
     
  • 2.2, Аноним, 12:55, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –13 +/
    Не бойтесь, невежество лечится, гугл вам в помощь.
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 13:01, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Да, в интернете можно прочитать не только про эффективный ЯваСкрипт, но и про человекоящеров с Нибиру. Но невежество такое чтиво не лечит.
     
     
  • 4.7, Аноним, 13:15, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Важнo понимать, что яваскрипт - язык уровня похапе Вот именно с похапе его и сл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.9, Аноним, 13:56, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Пруф V8 vs PHP 7 есть?
     
     
  • 6.16, Аноним, 14:30, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А тебе зачем Пересядешь на то что шустрее Тогда пиши на Go ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.18, Мимокрокодил, 14:56, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Нода быстра но обжора. Хотя все эти тесты синтетика. Для общих задач Php предпочтительнее.

    https://benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/compare.php?lang=node&lang2=php

     
     
  • 7.19, Аноним, 15:00, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Правильный тест в духе опеннета https benchmarksgame alioth debian org u64q c... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.23, Ан, 16:44, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы сейчас тупо сравнили JIT V8 и то что у PHP нету JIT компилятора.
     
  • 7.24, Аноним, 16:47, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Прикольно pidigits source secs mem gz cpu cpu load Node js Bad Output ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.26, Аноним, 17:08, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто-то криво написал тест для ноды.
     
  • 5.14, Аноним2, 14:12, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Отличная идея, правда сравнение чисто производительности смысла не имеет. Есть еще немаловажные факторы:
    - скорость написания
    - простота тестирования
    - простота обеспечения защиты
    - простота поддержки и расширения
    - простота распределения нагрузки
    Все эти факторы в сумме определяют дороговизну проекта.
     
     
  • 6.22, YetAnotherOnanym, 16:03, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > скорость написания

    Угу, как в анекдоте про секретаршу - 300 знаков в минуту, правда, полная фигня выходит.

     
  • 6.25, Аноним, 16:49, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Угу и js по 2,3,4 пункту явно где-то не в лидерах ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Sabakwaka, 17:52, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не бойтесь, невежество лечится, гугл вам в помощь.

    Не лечится.

     
  • 1.11, Аноним, 14:05, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Первая смена закончилась, ждем набег экспертов опеннета, которые расскажут про в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 14:18, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    > Первая смена закончилась, ждем набег экспертов опеннета, которые расскажут про все минусы
    > JS в общем, и NODE в частности.

    Дык, противостоящих им экспертов, с переходящими в ультравизг воплями "JS не тормозит! Он отлично спроектирован! И вопще, самый лучший языг!" и лишь иногда прерывающихся на то, чтобы покрепче перехватить банан, мы уже дождались.


     
     
  • 3.27, Sabakwaka, 17:49, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хуесос ты.
     
  • 2.28, Мяут, 17:51, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Желаю вам делать побольше домашки по русскому языку! Особенно темы "Тире и двоеточие" и "Спряжение глаголов".
     

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