01.11.2017 11:17  Выпуск серверной JavaScript-платформы Node.js 9.0

Представлен релиз Node.js 9.0.0, платформы для выполнения высокопроизводительных сетевых приложений на языке JavaScript. Одновременно завершена стабилизация прошлой ветки Node.js 8.x, которая переведена в категорию выпусков с длительным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение 4 лет. Поддержка прошлой LTS-ветки Node.js 6.0 продлится до 2020 года, а позапрошлой LTS-ветки 4.x до апреля 2018 года. Поддержка промежуточной ветки Node.js 9.0 будет прекращена в июле 2018 года.

Из улучшений в Node.js 9.0 отмечается обновление движка V8 до версии 6.2 и проведение значительной чистки от устаревших API. Кроме того, в версии 9.0 начался перевод проекта на новую систему обработки ошибок, в которой каждой проблеме присвоен свой уникальный код ошибки, что позволит организовать автоматизированный разбор проблем без привязки к тексту сообщения об ошибке.



