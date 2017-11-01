The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

01.11.2017 10:59  Вышла новая версия CloudStack-UI 1.49.13

Состоялся релиз СloudStack-UI 1.49.13, открытого проекта по разработке альтернативного интерфейса для Apache CloudStack. В новой версии представлены значительные функциональные изменения:

  • Управление общими группами безопасности - пользователь теперь может создавать группы, комбинируя различные правила шаблонов и использовать группы безопасности, разделяемые с другими VM.
  • Root-диски теперь визуально отличаются от data-дисков. Также появилась опция отображения только свободных дисков - в определенных ситуациях это значительно экономит время пользователя.
  • Добавлена возможность задавать описание для SSH-ключей.
  • Реализована возможность отключения отображения системных тегов в деталях VM;
  • Улучшен интерфейс пользователя для создания виртуальной машины. Пользователю предоставлен доступ к полному списку всех этапов создания ВМ, что при возникновении ошибки позволяет понять, на каком этапе она произошла.
  • Добавлена возможность сохранения пароля к конкретной VM сразу после ее создания;
  • Появился новый раздел “Аккаунты”, в котором доменным администраторам доступно управление существующими аккаунтами;


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bwsw/clouds...)
  2. OpenNews: Вышла новая версия CloudStack-UI 1.49.9
  3. OpenNews: Релиз CloudStack-UI 1.0.7, альтернативного интерфейса для Apache CloudStack
  4. OpenNews: Альтернативный пользовательский интерфейс для Apache CloudStack
  5. OpenNews: Доступна облачная платформа Apache CloudStack 4.9
Автор новости: Bitworks
Тип: Программы
Ключевые слова: cloudstackui
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Заголовок:
Текст:
  Закладки на сайте
  Проследить за страницей 		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
Hosting by Ihor