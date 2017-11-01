01.11.2017 10:59  Вышла новая версия CloudStack-UI 1.49.13

Состоялся релиз СloudStack-UI 1.49.13, открытого проекта по разработке альтернативного интерфейса для Apache CloudStack. В новой версии представлены значительные функциональные изменения: Управление общими группами безопасности - пользователь теперь может создавать группы, комбинируя различные правила шаблонов и использовать группы безопасности, разделяемые с другими VM.

Root-диски теперь визуально отличаются от data-дисков. Также появилась опция отображения только свободных дисков - в определенных ситуациях это значительно экономит время пользователя.

Добавлена возможность задавать описание для SSH-ключей.

Реализована возможность отключения отображения системных тегов в деталях VM;

Улучшен интерфейс пользователя для создания виртуальной машины. Пользователю предоставлен доступ к полному списку всех этапов создания ВМ, что при возникновении ошибки позволяет понять, на каком этапе она произошла.

Добавлена возможность сохранения пароля к конкретной VM сразу после ее создания;

Появился новый раздел “Аккаунты”, в котором доменным администраторам доступно управление существующими аккаунтами;



