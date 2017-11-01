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01.11.2017 10:46  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.10

Представлен релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.10. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Основные изменения:

  • Новый режим визуализации контента Side-by-side. В этом режиме выполняется разделение кадра на две части, с подачей изображения для левого и правого глаза. К примеру, телевизоры с поддержкой 3D способны самостоятельно собирать стереоизображение из этого формата. При этом передача данных может выполняться по простому кабелю HDMI. Кроме того, эта функция позволяет использовать ряд AR/VR устройств, которые требуют формата Side-by-side. Одним из устройств, работающих в этом режиме, являются очки дополненной реальности Epson Moverio BT-300.
  • Новые возможности редактора логики. Добавились ноды, которые позволяют удобно структурировать логику приложения. Теперь есть возможность создавать пользовательские функции с помощью ноды Define Function и вызывать их в нужном месте с помощью Call Function. Следующая нода Switch позволяет реализовать логическую конструкцию типа switch для последовательной проверки нескольких условий.
  • Улучшенная поддержка нод Cycles. С этого релиза началась подготовка к реализации полноценной PBR-модели описания материалов. С учетом скорого выхода Blender 2.8 в Blend4Web будет реализована Диснеевская шейдерная модель и связанная с ней нода Principled BSDF рендера EEVEE. В данный момент улучшена работа нод Diffuse BSDF и Glossy BSDF рендера Cycles, которые находятся в основе будущего убер-шейдера.
  • В физический движок добавлена возможность управления вектором гравитации и улучшена стабильность ограничений HINGE.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blend4web.com/ru/c...)
  2. OpenNews: Раскол среди разработчиков проекта Blend4Web привёл к созданию нового WebGL-движка
  3. OpenNews: Новая версия свободной системы 3D-моделирования Blender 2.79
  4. OpenNews: Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.08
Автор новости: blenderman
Тип: Программы
Ключевые слова: blend4web
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  • 1.1, A.Stahl, 12:02, 01/11/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >Blend4Web

    Стоп-стоп-стоп! Ну всё же. Сдыхали ведь совсем не давно. Разбежались. Все ведь только вздохнули с облегчением. Или это так, последние наработки закоммитили? Ну, земля им пухом.

     
     
  • 2.2, Ton Roosendaal, 12:22, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Не думаю, что они на этом остановятся.
     
     
  • 3.6, Аноним, 14:43, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Откуда такая мода брать имена известных людей и пихать их в ник?
     
     
  • 4.9, Алексей Навальный, 16:05, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А что такого?
     
  • 2.3, Andr, 13:31, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Откуда такая злоба? Наша отечественная разработка, движок с каждым релизом становится лучше, уже масса проектов была сделана на нем. Непонятно, к чему скрежетать зубами.
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 13:41, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Наша отечественная разработка

    Я не шовинист. Мне всё равно чья разработка.
    >движок с каждым релизом становится лучше

    Да неужели?
    >масса проектов была сделана на нем

    Можно пару примеров чего-то не слишком глючного, тормозного и уродского?

     
     
  • 4.5, Andr, 13:49, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Можно пару примеров чего-то не слишком глючного, тормозного и уродского?

    Взято с сайта разрабов:
    http://www.laikailike.com/ru/
    https://toyotagazooracing.com/jp/gr/config/#/
    http://www.lexus.ae/new-cars/is/

    Раз используют - значит устраивает.

     
  • 3.10, Тот_Самый_Анонимус, 16:07, 01/11/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Он просто считает своё «мнение» чего-то стоящим.
     

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