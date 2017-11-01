01.11.2017 10:46  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.10

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Представлен релиз открытого фреймворка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.10. Blend4Web предназначен для создания трехмерного интерактивного контента, работающего в браузерах без использования плагинов. Пакет тесно интегрирован с открытым пакетом Blender, использующимся в качестве основного инструмента редактирования 3D-сцен. Воспроизведение контента осуществляется средствами WebGL, Web Audio и других браузерных технологий. Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.
Основные изменения:
- Новый режим визуализации контента Side-by-side. В этом режиме выполняется разделение кадра на две части, с подачей изображения для левого и правого глаза. К примеру, телевизоры с поддержкой 3D способны самостоятельно собирать стереоизображение из этого формата. При этом передача данных может выполняться по простому кабелю HDMI. Кроме того, эта функция позволяет использовать ряд AR/VR устройств, которые требуют формата Side-by-side. Одним из устройств, работающих в этом режиме, являются очки дополненной реальности Epson Moverio BT-300.
- Новые возможности редактора логики. Добавились ноды, которые позволяют удобно структурировать логику приложения. Теперь есть возможность создавать пользовательские функции с помощью ноды Define Function и вызывать их в нужном месте с помощью Call Function. Следующая нода Switch позволяет реализовать логическую конструкцию типа switch для последовательной проверки нескольких условий.
- Улучшенная поддержка нод Cycles. С этого релиза началась подготовка к реализации полноценной PBR-модели описания материалов. С учетом скорого выхода Blender 2.8 в Blend4Web будет реализована Диснеевская шейдерная модель и связанная с ней нода Principled BSDF рендера EEVEE. В данный момент улучшена работа нод Diffuse BSDF и Glossy BSDF рендера Cycles, которые находятся в основе будущего убер-шейдера.
- В физический движок добавлена возможность управления вектором гравитации и улучшена стабильность ограничений HINGE.