01.11.2017 10:46  Релиз движка для создания браузерных 3D-приложений Blend4Web 17.10

>Наша отечественная разработка

Я не шовинист. Мне всё равно чья разработка.

>движок с каждым релизом становится лучше

Да неужели?

>масса проектов была сделана на нем

Можно пару примеров чего-то не слишком глючного, тормозного и уродского?

