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31.10.2017 10:28  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.40

Компания AMD опубликовала выпуск проприетарного драйвера AMDGPU-PRO 17.40 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

В новой версии добавлена поддержка больших страниц памяти для оптимизации вычислений, связанных с блокчейном, таких как майнинг криптовалют. Для изменения размера страниц в модуль ядра amdgpu добавлен параметр vm_fragment_size=X (размер фрагмента вычисляется как 4KB * 2^X, по умолчанию X=4 (64KB)). Устранены проблемы с отрисовкой при использовании системы 3D-моделирования Blender и пакета фотореалистичного рендеринга FireRender. Исправлены ошибки, приводящие к крахам при выполнении тестов производительности графической подсистемы, таких как Indigo Bench. Из не решённых проблем отмечается отсутствие поддержки RHEL/CentOS 7.4 и сбои при изменении размера терминала в Ubuntu 16.04.3.

  1. Главная ссылка к новости (http://support.amd.com/en-us/k...)
  2. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.10.0 и xf86-video-amdgpu 1.4.0
  3. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.30
  4. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.10
  5. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 16.60
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu
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  • 1.1, commiethebeastie, 10:44, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    >OpenCL 1.2

    2.2 вообще-то

     
     
  • 2.2, meequz, 10:46, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Возьми и поправь
     
  • 2.6, Zenitur, 11:18, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Всё правильно. 2.x поддерживал Catalyst. Здесь имеет место быть даунгрейд.
     
     
  • 3.12, Онаним, 12:01, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Интересно в чём такая проблема с Linux, что даже проприетарный драйвер (раньше вроде ныли что патенты/лицензии не позволяют полноценные открытые драйвера писать, по-этому всё только под Windows, где всех устраивают блобы) не могут написать с поддержкой актуальных фич и чтобы работал чётко хотя бы на самом стандартном (а это либо RHEL/CentOS для профессионалов либо Ubuntu для потребителей) дистрибутиве.
     
     
  • 4.14, Zenitur, 12:27, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    С Linux всё хорошо! В новости о создании AMGGPU говорилось, что авторы проприетарного драйвера ранее не имели опыта работы с Open Source, и поэтому просят не обижаться, если будут "тупить". Когда AMDGPU-PRO релизнулся, разработчики ядра Linux малость отчитали авторов закрытой части - за велосипедостроение в области ioctl. Ну, они предупреждали что могут ошибаться. Сейчас всё нормально. А почему OpenCL стал старый? Наверное потому что приоритет отдавался OpenGL и Vulkan, а OpenCL "подтянут" позже.
     
     
  • 5.22, Аноним, 14:30, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А что сейчас то стало нормальным Драйвер так закрытым и остался Если раньше fg... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.23, commiethebeastie, 14:47, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Открытый драйвер в 3д далеко не фонтан.

    Ну да, ну да.

     
  • 6.25, Crazy Alex, 15:08, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё одна жертва криокамеры? Открытый драйвер обошел закрытый в OpenGL (с пол-года как) и почти на уровне в Vulcan. За цифрами - к Форониксу.
     
  • 4.16, Anonymo, 12:58, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Такая история с AMD уже не один год продолжается Если GNU Linux, то лучше выбир... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, commiethebeastie, 13:54, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как бы ROCm существует.
     
  • 2.17, Аноним, 13:17, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Там именно 1 2 Base Feature Support OpenCL 8482 1 2 Vulkan 8482 1 0 VDP... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, 0x0, 10:51, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Из не решённых проблем отмечается отсутствие поддержки RHEL/CentOS 7.4 и сбои при изменении размера терминала в Ubuntu 16.04.3.

    "Не прошло и ХХХ лет!" -- пользуясь тем же оружием радостно воскликнули из амбразуры NVidia :))

     
     
  • 2.4, 0x0, 10:58, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Mmmmm... блин! Из амбразуры с логотипом NVidia прикольнее, конечно :)
     
  • 1.5, Аноним, 11:00, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как оно с вяленым работает?
     
  • 1.9, Онаним, 11:51, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Из не решённых проблем отмечается отсутствие поддержки RHEL/CentOS 7.4 и сбои при изменении размера терминала в Ubuntu 16.04.3.

    Facepalm. На чём же тогда оно должно работать нормально? Куда уж стандартнее чем последние и при этом выпущенные далеко не вчера RHEL/CentOS и Ubuntu LTS? На чём же они тогда тестировали перед выпуском? Или это типа альфа-версия с критерием качества "запустилось и ладно"?

     
     
  • 2.21, Анон111, 14:28, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ещё 17.30 валится почти сразу при включенном Address Sanetizer (ASAN). Невозможно отлаживаться! Отчёт им писал ещё до 17.30, но без ответа, блин.
     
  • 1.13, tonys, 12:23, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Черный экран после установки по умолчанию присутствует?
     
  • 1.15, dep, 12:47, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    С Вейлендом работает?
     
     
  • 2.18, GameUpgrade, 13:51, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет
     
  • 1.20, ДяДя, 13:58, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В новой версии добавлена поддержка больших страниц памяти для оптимизации вычислений, связанных с блокчейном, таких как майнинг криптовалют.

    А под Linux на AMDGPU-PRO можно толь майнить. Остальное тормозит ужасно. Почему свободный драйвер НАМНОГО быстрее этого ???

     
     
  • 2.26, Crazy Alex, 15:10, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну... вообще-то вопросы надо было бы задавать если бы было наоборот. А так - разработка совместными усилиями - она, как бы, так и должна работать
     
  • 1.24, Анончик999, 14:58, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда видеокарты с CGN 1.0-1.1 нормально заработают в Линукс?
     
     
  • 2.27, Аноним, 15:29, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да уже нормально. R7 250X (формально 7770)
     

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