31.10.2017 10:28  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.40

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|3.12, Онаним, 12:01, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Интересно в чём такая проблема с Linux, что даже проприетарный драйвер (раньше вроде ныли что патенты/лицензии не позволяют полноценные открытые драйвера писать, по-этому всё только под Windows, где всех устраивают блобы) не могут написать с поддержкой актуальных фич и чтобы работал чётко хотя бы на самом стандартном (а это либо RHEL/CentOS для профессионалов либо Ubuntu для потребителей) дистрибутиве.
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|4.14, Zenitur, 12:27, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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С Linux всё хорошо! В новости о создании AMGGPU говорилось, что авторы проприетарного драйвера ранее не имели опыта работы с Open Source, и поэтому просят не обижаться, если будут "тупить". Когда AMDGPU-PRO релизнулся, разработчики ядра Linux малость отчитали авторов закрытой части - за велосипедостроение в области ioctl. Ну, они предупреждали что могут ошибаться. Сейчас всё нормально. А почему OpenCL стал старый? Наверное потому что приоритет отдавался OpenGL и Vulkan, а OpenCL "подтянут" позже.
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|1.3, 0x0, 10:51, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Из не решённых проблем отмечается отсутствие поддержки RHEL/CentOS 7.4 и сбои при изменении размера терминала в Ubuntu 16.04.3.
"Не прошло и ХХХ лет!" -- пользуясь тем же оружием радостно воскликнули из амбразуры NVidia :))
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|1.9, Онаним, 11:51, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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> Из не решённых проблем отмечается отсутствие поддержки RHEL/CentOS 7.4 и сбои при изменении размера терминала в Ubuntu 16.04.3.
Facepalm. На чём же тогда оно должно работать нормально? Куда уж стандартнее чем последние и при этом выпущенные далеко не вчера RHEL/CentOS и Ubuntu LTS? На чём же они тогда тестировали перед выпуском? Или это типа альфа-версия с критерием качества "запустилось и ладно"?
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|1.20, ДяДя, 13:58, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В новой версии добавлена поддержка больших страниц памяти для оптимизации вычислений, связанных с блокчейном, таких как майнинг криптовалют.
А под Linux на AMDGPU-PRO можно толь майнить. Остальное тормозит ужасно. Почему свободный драйвер НАМНОГО быстрее этого ???
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