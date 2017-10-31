31.10.2017 10:28  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.40

Компания AMD опубликовала выпуск проприетарного драйвера AMDGPU-PRO 17.40 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

В новой версии добавлена поддержка больших страниц памяти для оптимизации вычислений, связанных с блокчейном, таких как майнинг криптовалют. Для изменения размера страниц в модуль ядра amdgpu добавлен параметр vm_fragment_size=X (размер фрагмента вычисляется как 4KB * 2^X, по умолчанию X=4 (64KB)). Устранены проблемы с отрисовкой при использовании системы 3D-моделирования Blender и пакета фотореалистичного рендеринга FireRender. Исправлены ошибки, приводящие к крахам при выполнении тестов производительности графической подсистемы, таких как Indigo Bench. Из не решённых проблем отмечается отсутствие поддержки RHEL/CentOS 7.4 и сбои при изменении размера терминала в Ubuntu 16.04.3.



