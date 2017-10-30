30.10.2017 22:27  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 387.22

> Настройка расположения панелей в многосекционных мониторах теперь осуществляется на основе информации, выданной монитором через EDID

LOL они таки сделали нормально в отличии от xorg.conf и xrandr.

1. В xorg.conf можно опереировать параметрами (модель, id и т.д.) монитора. Но после правки конфига/подключения монитора надо перезагружать иксы. FAIL.

2. Для исправления этого сделали xrandr. Он умеет конфигурить иксы без перезагрузки. Но он не умеет параметры монитора а оперирует выходами. Соответсвенно подключение разных мониторов к одному (или не тому) выходу приводит к FAIL. Вообщем страпять костыли/скрипты/правила udev по настройке монитора они оставили на плечи DE или пользователей.

