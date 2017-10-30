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30.10.2017 22:27  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 387.22

Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 387.22. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86, x86_64), FreeBSD (x86, x86_64) и Solaris (x86_64).

Новшества, специфичные для NVIDIA 387.22:

  • Добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1070 Ti, P104-101, P106-090, Tesla V100-SXM2-16GB и Tesla V100-PCIE-16GB;
  • В модуль ядра nvidia.ko добавлен параметр NVreg_EnableBacklightHandler, позволяющий включить экспериментальный режим управления подсветкой экрана для ноутбуков через /sys/class/backlight/, который можно использовать вместо управления через интерфейс ACPI, предоставляемый модулем video.ko;
  • Для чипов Maxwell и новее во всех поддерживаемых в Vulkan цепочках переключений (swap chain) обеспечена поддержка G-SYNC, который включен по умолчанию при подключении к G-SYNC-совместимому монитору. Для отключения следует указать в параметре "GLGSYNCAllowed" значение 'false';
  • Увеличена производительность полноэкранных приложений, использующих API Vulkan в окружениях на базе X11;
  • Добавлена поддержка сжатия YUV 4:2:0 для мониторов, подключенных через интерфейс DisplayPort в условиях, когда монитор или GPU не могут использовать режим RGB 4:4:4;
  • В nvidia-modeset добавлена поддержка обработки горячего подключения framebuffer-консоли;
  • Инсталлятор nvidia-installer переработан для использования системного вызова init_module вместо применения libkmod/insmod для тестирования модулей ядра;
  • Настройка расположения панелей в многосекционных мониторах теперь осуществляется на основе информации, выданной монитором через EDID. Для ручного переопределения выбранных параметров размещения можно использовать опцию "MetaModeOrientation";
  • По умолчанию отключены режимы с чересстрочной развёрткой при подключении через DisplayPort из-за недостаточной поддержки на стороне GPU. Для включения можно использовать опцию "AllowDpInterlaced".


  1. Главная ссылка к новости (https://devtalk.nvidia.com/def...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 384.59
  3. OpenNews: В Nouveau не получается обеспечить качественную поддержку GeForce GTX 900 из-за ограничений NVIDIA
  4. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 381.22
  5. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  6. OpenNews: В Mesa добавлена поддержка OpenGL 4.2 для некоторых GPU NVIDIA
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nvidia
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  • 1.2, Онаним, 23:37, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > По умолчанию отключены режимы с чересстрочной развёрткой

    Кто и зачем их вообще использует в 21-м веке-то? Это же костыль для аналоговых CRT-телевизоров, какой в низ смысл при использовании современных мониторов?

     
     
  • 2.4, Аноним, 01:00, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    CRT оно совершенно параллельно.
     
  • 2.8, Аноним, 06:48, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    В 21-м веке до сих пор не изобрели бытовых носителей для фильмов с поддержкой бо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, rshadow, 00:26, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Настройка расположения панелей в многосекционных мониторах теперь осуществляется на основе информации, выданной монитором через EDID

    LOL они таки сделали нормально в отличии от xorg.conf и xrandr.

    1. В xorg.conf можно опереировать параметрами (модель, id и т.д.) монитора. Но после правки конфига/подключения монитора надо перезагружать иксы. FAIL.

    2. Для исправления этого сделали xrandr. Он умеет конфигурить иксы без перезагрузки. Но он не умеет параметры монитора а оперирует выходами. Соответсвенно подключение разных мониторов к одному (или не тому) выходу приводит к FAIL. Вообщем страпять костыли/скрипты/правила udev по настройке монитора они оставили на плечи DE или пользователей.

     
  • 1.5, Аноним, 01:36, 31/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    SLI без танцев оно поддерживает На домашнем ноутбуке из коробки две gtx750m - п... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним, 01:47, 31/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Давно поддерживает, у меня та же конфигурация, полет нормальный.
     

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