30.10.2017 22:27  Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 387.22

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Компания NVIDIA представила первый выпуск новой стабильной ветки проприетарного драйвера NVIDIA 387.22. Драйвер доступен для Linux (ARM, x86, x86_64), FreeBSD (x86, x86_64) и Solaris (x86_64).
Новшества, специфичные для NVIDIA 387.22:
- Добавлена поддержка GPU GeForce GTX 1070 Ti, P104-101, P106-090, Tesla V100-SXM2-16GB и Tesla V100-PCIE-16GB;
- В модуль ядра nvidia.ko добавлен параметр NVreg_EnableBacklightHandler, позволяющий включить экспериментальный режим управления подсветкой экрана для ноутбуков через /sys/class/backlight/, который можно использовать вместо управления через интерфейс ACPI, предоставляемый модулем video.ko;
- Для чипов Maxwell и новее во всех поддерживаемых в Vulkan цепочках переключений (swap chain) обеспечена поддержка G-SYNC, который включен по умолчанию при подключении к G-SYNC-совместимому монитору.
Для отключения следует указать в параметре "GLGSYNCAllowed" значение 'false';
- Увеличена производительность полноэкранных приложений, использующих API Vulkan в окружениях на базе X11;
- Добавлена поддержка сжатия YUV 4:2:0 для мониторов, подключенных через интерфейс DisplayPort в условиях, когда монитор или GPU не могут использовать режим RGB 4:4:4;
- В nvidia-modeset добавлена поддержка обработки горячего подключения framebuffer-консоли;
- Инсталлятор nvidia-installer переработан для использования системного вызова init_module вместо применения libkmod/insmod для тестирования модулей ядра;
- Настройка расположения панелей в многосекционных мониторах теперь осуществляется на основе информации, выданной монитором через EDID. Для ручного переопределения выбранных параметров размещения можно использовать опцию "MetaModeOrientation";
- По умолчанию отключены режимы с чересстрочной развёрткой при подключении через DisplayPort из-за недостаточной поддержки на стороне GPU. Для включения можно использовать опцию "AllowDpInterlaced".