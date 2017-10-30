30.10.2017 20:35  Началось тестирование пакетного менеджера YUM 4

Разработчики CentOS объявили о начале тестирования пакетного менеджера YUM 4, основанной на технологиях используемого в Fedora Linux пакетного менеджера DNF, который позиционировался в качестве основы для разработки следующей ветки YUM.

По сравнению с YUM 3 в YUM 4 наблюдается существенный прирост производительности, особенно при разрешении зависимостей, а также стабилизация и документирование API. Что касается взаимодействия с пользователем, то по возможности в новой ветке сохранена совместимость с YUM 3 на уровне инструментария и файлов конфигурации, но некоторые опции изменены и прекращена поддержка плагинов в формате YUM 3. YUM 4 полностью совпадает с последним выпуском DNF, но управление осуществляется приложением с именем yum4 вместо dnf.

Напомним, что DNF является ответвлением от Yum 3.4, созданным для развития некоторых новых идей, таких как использование библиотеки hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. В качестве основных проблем Yum, которые побудили к созданию DNF, называют некачественную документацию на API, проблемный алгоритм разрешения зависимостей и невозможность рефакторинга внутренних функций. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти, более качественным управлением зависимостями и возможностью использования Python 3. Для разрешения зависимостей в DNF задействован SAT solver, реализованный в библиотеке libsolv (hawkey выступает в роли надстройки над libsolv), созданной в рамках проекта openSUSE. Обработки метаданных и загрузка пакетов выполняется через librepo.



