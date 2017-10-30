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30.10.2017 20:35  Началось тестирование пакетного менеджера YUM 4

Разработчики CentOS объявили о начале тестирования пакетного менеджера YUM 4, основанной на технологиях используемого в Fedora Linux пакетного менеджера DNF, который позиционировался в качестве основы для разработки следующей ветки YUM.

По сравнению с YUM 3 в YUM 4 наблюдается существенный прирост производительности, особенно при разрешении зависимостей, а также стабилизация и документирование API. Что касается взаимодействия с пользователем, то по возможности в новой ветке сохранена совместимость с YUM 3 на уровне инструментария и файлов конфигурации, но некоторые опции изменены и прекращена поддержка плагинов в формате YUM 3. YUM 4 полностью совпадает с последним выпуском DNF, но управление осуществляется приложением с именем yum4 вместо dnf.

Напомним, что DNF является ответвлением от Yum 3.4, созданным для развития некоторых новых идей, таких как использование библиотеки hawkey в качестве бэкенда для разрешения зависимостей. В качестве основных проблем Yum, которые побудили к созданию DNF, называют некачественную документацию на API, проблемный алгоритм разрешения зависимостей и невозможность рефакторинга внутренних функций. По сравнению с Yum, DNF обладает заметно более высокой скоростью работы, низким потреблением памяти, более качественным управлением зависимостями и возможностью использования Python 3. Для разрешения зависимостей в DNF задействован SAT solver, реализованный в библиотеке libsolv (hawkey выступает в роли надстройки над libsolv), созданной в рамках проекта openSUSE. Обработки метаданных и загрузка пакетов выполняется через librepo.

  1. Главная ссылка к новости (https://seven.centos.org/2017/...)
  2. OpenNews: Доступен пакетный менеджер DNF 2.0, пришедший на смену Yum
  3. OpenNews: Увидел свет пакетный менеджер DNF 1.0, пришедший на смену Yum
  4. OpenNews: План по замене пакетного менеджера Yum на DNF в Fedora 22
  5. OpenNews: Пакетный менеджер DNF будет переработан на языке Си
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: yum, dnf, packet
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  • 1, Аноним, 20:49, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Бу-га-га, yum->dnf->yum4.
     
     
  • 2, Енот, 20:52, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Centos никогда на dnf не переходил, можно было его установить дополнительно. Так что мимо, уважаемый.
     
     
  • 3, Аноним, 21:10, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Не прижились три новые буквы, проще продать старые с новым движком под капотом
     
  • 4, Аноним, 21:28, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Что, даже в 7м Впрочем, нас рать на ос, где по-дефолту root у разрешен доступ п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5, Аноним, 21:29, 30/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Следующим будет dnf4 или dnf5.
     

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