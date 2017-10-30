30.10.2017 17:06  Релиз приложения для учёта расходных материалов Severcart 1.6.1

Доступен релиз Severcart 1.6.1, программы для управления жизненным циклом расходных материалов для офисной оргтехники, в том числе картриджей для лазерных и струйных принтеров различных производителей. Предоставляемый программой интерфейс позволяет планировать закупку расходных материалов, отслеживать оставшиеся ресурсы, вести историю перезаправок, генерировать отчётность, печатать акты передачи на заправку и формировать договоры поставки. Программа написана на Python 3 с использованием фреймворка Django и СУБД PostgreSQL. Код программы распространяется под лицензией GPLv2. Основные изменения: Повышено удобство работы со структурой помещений. При выполнении постраничной навигации информация теперь подгружается динамически, без перезагрузки страницы. Добавлен фильтр поиска по названию помещения;

Обеспечена возможность перехода по гиперссылкам в разделе Dashboard;

Реализована возможность возвращения картриджа в категорию пустых из вкладки картриджи на странице Принтеры.

В справочнике названий расходных материалов добавлена возможность указания цветности картриджа;

Улучшено удобство выполнения поиска. В списке результатов появились пиктограммы с возможными действиями;

Реализована возможность загрузки картинки на сервер через действие "добавить комментарий". Функция может быть полезна для загрузки фотографий для демонстрации неисправностей при печати картриджа;

Улучшена страница "/Справочники /Управление пользователями". Появилась возможность искать в БД пользователя по полям ФИО, логин, email и помещение. Постраничная навигация реализована без перезагрузки страницы.



