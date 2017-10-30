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30.10.2017 17:06  Релиз приложения для учёта расходных материалов Severcart 1.6.1

Доступен релиз Severcart 1.6.1, программы для управления жизненным циклом расходных материалов для офисной оргтехники, в том числе картриджей для лазерных и струйных принтеров различных производителей. Предоставляемый программой интерфейс позволяет планировать закупку расходных материалов, отслеживать оставшиеся ресурсы, вести историю перезаправок, генерировать отчётность, печатать акты передачи на заправку и формировать договоры поставки. Программа написана на Python 3 с использованием фреймворка Django и СУБД PostgreSQL. Код программы распространяется под лицензией GPLv2.

Основные изменения:

  • Повышено удобство работы со структурой помещений. При выполнении постраничной навигации информация теперь подгружается динамически, без перезагрузки страницы. Добавлен фильтр поиска по названию помещения;
  • Обеспечена возможность перехода по гиперссылкам в разделе Dashboard;
  • Реализована возможность возвращения картриджа в категорию пустых из вкладки картриджи на странице Принтеры.
  • В справочнике названий расходных материалов добавлена возможность указания цветности картриджа;
  • Улучшено удобство выполнения поиска. В списке результатов появились пиктограммы с возможными действиями;
  • Реализована возможность загрузки картинки на сервер через действие "добавить комментарий". Функция может быть полезна для загрузки фотографий для демонстрации неисправностей при печати картриджа;
  • Улучшена страница "/Справочники /Управление пользователями". Появилась возможность искать в БД пользователя по полям ФИО, логин, email и помещение. Постраничная навигация реализована без перезагрузки страницы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.severcart.org/news...)
  2. OpenNews: Обновление программы для учёта расходных материалов Severcart 0.8.1
  3. OpenNews: Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.7.6
  4. OpenNews: Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.5.3
  5. OpenNews: Релиз программы для учёта расходных материалов Severcart 0.4.0
Автор новости: Maxim Hozyainov
Тип: Программы
Ключевые слова: severcart, print
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  • 1, none_first_, 20:23, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    таки тупо заменить nginx default ?
    мне не кажется хорошей идеей...

    Что бы мне понравилось:
    -возможность получить список принтеров в сети (изначально) - было бы удобно (а уж потом накручивать их локейшены и принадлежности)
    по SNMP много-чего вытаскивается...
    -интеграция с ЛДАП, для списка пользователей
    -автоматизация скриптами установки и обновления
    -импорт CSV фай и только в платной версии - этчто-то ;). Ужо либ для импорта из много чего (того же хухеля) море

     
  • 2, Аноним, 20:32, 30/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Лучше бы сделали расширение для GLPI чем изобретать велосипед.
     

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