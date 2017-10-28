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28.10.2017 23:07  В Chrome планируют удалить поддержку технологии PKP (Public Key Pinning)

Компания Google представила план прекращения поддержки механизма привязки открытых ключей (PKP, Public Key Pinning), позволяющего явно определить сертификаты каких удостоверяющих центров допустимо использовать для заданного сайта. Прекращение поддержки HTTP-заголовка Public-Key-Pins, позволяющего сайтам определять привязки ключей, запланировано в выпуске Chrome 67, который ожидается 29 мая 2018 года. В дальнейшем, после внедрения для всех сертификатов проверки через механизм Certificate Transparency, ожидается удаление поддержки и ручных привязок.

В качестве причины прекращения поддержки PKP указывается на то, что данная технология не оправдала себя и почти не применяется на практике из-за трудности внедрения на сайтах (сложно подобрать корректный набор ключей для закрепления) и высокой цены ошибок в настройке, которые могут привести к недоступности сайта в случае привязки не тех ключей или утери ключей (например, случайное удаление или компрометация в результате взлома). Кроме того, PKP может применяться для осуществления некоторых видов атак. Например, для скрытой идентификации пользователей или для вымогательства после взлома сайтов (после получения доступа атакующие могут включить HPKP со своими ключами, что не даст вернуться к нормальной работе после возвращения управления и позволит атаковавшим вымогать деньги за предоставление привязанных ключей).

Утверждается, что прекращение поддержки PKP не сопряжено с риском нарушения обратной совместимости, так как это не скажется на работе сайтов. Кроме того, PKP до сих пор не поддерживается в Edge и Safari, а также имеет минимальный уровень внедрения - из миллиона крупнейших сайтов по рейтингу Alex заголовок Public-Key-Pins выставляют только 375 сайтов.

Вместо PKP разработчикам сайтов рекомендуется использовать HTTP-заголовок Expect-CT c SCT-параметрами (SignedCertificate Timestamps) для выявления некорректных SSL-сертификатов при помощи системы Certificate Transparency. В отличие от HTTP-заголовка Public-Key-Pins в Expect-CT предусмотрена возможность отмены ошибочных привязок. Certificate Transparency базируется на идее ведения публичного лога всех выданных сертификатов, не позволяющего удостоверяющему центру сгенерировать сертификат без отражения в этом логе и дающего возможность владельцам и пользователям проводить аудит изменений. Expect-CT ссылается на валидные записи в логах Certificate Transparency, которые уже ведутся рядом удостоверяющих центров, включая StartCom, WoSign, DigiCert и Comodo.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  3. OpenNews: Google представил Key Transparency, альтернативу серверам криптографических ключей
  4. OpenNews: В Tor Browser 6.0.5 устранена уязвимость, позволяющая обойти привязку сертификатов
  5. OpenNews: Новый вид атак по определению ранее открытых в браузере сайтов и отслеживанию посетителей
  6. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 46
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, AntonAlekseevich, 23:51, 28/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –4 +/
    Стоит Google отдать должное Убрали ещё 1 механизм из Web а который игнорируется... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, AntonAlekseevich, 01:49, 29/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Кто этот сарказм не понял, те поставили минуса. :D
     
  • 1.2, Аноним, 23:59, 28/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    TL;DR: нехрен админам заботиться о безопасности, CA позаботятся за них.
     
     
  • 2.3, Аноним, 00:29, 29/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А потом CA такие упс, мы прое али ключи от 100500 сертификатов, но вы нас прос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, пох, 00:39, 29/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > А потом CA такие: "упс, мы прое*али ключи от 100500 сертификатов, но

    да нет, зачем же? Мы просто выдали кому надо (а не владельцу сервера) очередной летсдекриптовый сертификат - их мильярды, они каждый день обновляются, никто ничего и не заметил даже, чего вы волнуетесь?

    Ключи просpала один-единственный раз одна-единственная контора, которая не должна была пройти аудит - если бы его проводили как надо, а не ради вымогательства денег. Там просто вообще не было, похоже, ни нормальных админов, ни у тех админов реальных прав остановить бардак.

    Все остальные intermediate roots были выданы _сознательно_.

     
  • 2.4, пох, 00:36, 29/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    гугль позаботится за них. Поскольку весь этот тяжелый бред (с прозрачным упоминанием еще одной возможности собирания бабла за воздух) с логсерверами, аудиторами и прочей неведомой хренью будет принадлежать известно кому.

    Соответственно, не владельцы сайта будут решать, каким именно сертификатам доверяет браузер их посетителя.
    И не посетитель - см. полезный и нужный пункт об удалении ручной привязки сертификатов - хотя она явно не может быть использована ни для чего, кроме...ну да, 100% уверенности, что сертификат не подменен, если первоначально он был получен из доверенного источника. Без всяких гуглосервисов и гуглошпионов, заметьте.

    гугль продолжает старательно выполнять условия своего кредита под 0%

     
  • 1.7, Аноним, 02:39, 29/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всё правильно делают Подробнее о проблемах https scotthelme co uk im-giving-... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 03:44, 29/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А, ну понятно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Ilya Indigo, 07:40, 29/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мне это механизм с самого начала не понравился.
    При mitm-атаке заголовок легко подделывается.
     

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