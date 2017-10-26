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26.10.2017 20:42  3-4 ноября в Санкт-Петербурге Леннарт Поттеринг выступит на Linux Piter #3 (реклама)

3-4 ноября (следующие пятница и суббота) в Санкт-Петербурге параллельно на одной площадке пройдут два мероприятия: третья конференция Linux Piter и четвёртая конференция для разработчиков на языке Python - Piter Py.

Конференции международные, основной язык – английский, но будет обеспечен синхронный перевод. Первые потоки обеих конференций будут полностью на английском с синхронным переводом на русский, а вторые потоки на русском с синхронном на английский.

Конференции платные. Стоимость участия от 14 до 19 тысяч рублей (в стоимость входят 3 кофе-брейка и обед в первый и во второй день, синхронный перевод с русского на английский и с английского на русский, раздаточный материал участника). Приобретая билет на одну из конференций, участники свободно могут посещать доклады обеих конференций.

Linux Piter #3

На конференции Linux Piter запланированы 3 доклада про сетевой стек (включая доклад про защиту от DDoS-атак), 5 про контейнеры, 4 про ядро Linux (в том числе про PREEMPT_RT и STACKLEAK) и 2 про производительность.

Среди докладчиков – разработчики и руководители из США, Германии, Швеции, Австрии, Германии, Финляндии, России и Украины. Из известных персон на конференцию приедут Lennart Poettering (мэйнтейнер systemd), Christoph Hellwig (мэйнтейнер XFS и драйвера NVM Express) и Christian Brauner (мэйнтейнер LXC и LXD). Будут доклады инженеров, работающих в Red Hat, Intel, Microsoft, Ericsson, Docker и Canonical.

Piter Py #4

На конференции PiterPy будет будет целых 7 докладов, посвящённых использованию Python в машинном обучении, визуализации данных и математике. Среди других тем: Александр Кошкин расскажет, что под капотом у PyPy. Контрибьютор Django Channels Артём Малышев – что нового во второй версии. Достаточно докладов про веб: как правильно готовить API и что делать, когда ваш pet project вдруг стал чем-то серьёзным.

Будут доклады про работу с изображениями от мейнтейнера Pillow; про полнотекстовый поиск от Honza Král из Elastic, про развертывание и тестирование инфраструктур. Пара выступлений посвящены почтовым клиентам. А обо всех подводных камнях в asyncio будет рассказано из первых рук: в числе докладчиков core-контрибьютор библиотеки Андрей Светлов.

В этот раз докладчики приедут из Германии, Испании, Италии, Чехии, Украины, Беларуси. Посетителям будет предоставлена возможность пообщаться с ними в неформальной обстановке.

Посмотреть программу, состав докладчиков, а так же зарегистрироваться можно на сайтах:

Видеозаписи докладов с прошлых конференций можно посмотреть на youtube-каналах конференций:



  1. Главная ссылка к новости (http://www.linuxpiter.com/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Вапорэйнимус, 20:50, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +12 +/
    Хорошая конференция, участвовать в ней я конечно не буду.
     
  • 1.4, klalafuda, 20:59, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Зря встрепенулись. Охранять и шмонать будут почище футбольных матчей. В т.ч. со специальными собаками натасканными на несвежие продукты питания.
     
     
  • 2.23, Аноним, 21:59, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    А с Доши^W с Ролтоном будут пускать?


     
  • 2.29, Аноним, 22:22, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Шмонать? Футбольные матчи? Не смешите мои тапочки
     
  • 1.6, Когда проснется Бах, 21:02, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    За 1500-1900 руб сходил бы.
     
     
  • 2.28, gpyra, 22:14, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Окей, я попрошу фюрера^W товарища Поцтеринга заплатить тебе, чтобы ты тоже пришел.
     
  • 1.9, Аноним, 21:27, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Контейнерохипсторы одобряют ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 21:33, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В на опеннете уже давно рекламируют продукты Леннарта Вон, внизу красуется неки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 21:39, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    будто что-то плохое
     
  • 2.16, Аноним, 21:44, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Кокой ужос!
     
  • 1.17, Аноним, 21:48, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы чего, блин Я на KISS в Москве 1 мая за 6 тыр ходил на хорошие места ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Аноним, 21:51, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Леннарту тоже надо кушать, и не только тухлую скандинавскую селедку!
     
     
  • 3.26, Аноним, 22:03, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вообще-то он немец... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Аноним, 22:23, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Тем более, значит, селедка ему не нравится ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.38, Anonim, 22:33, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    немец из гватемалы?

    also

    >systemd now can do per-service IP traffic accounting, as well as access control for IP address ranges.

     
  • 2.19, pavlinux, 21:53, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Фанат народного творчества Ансамбля Калифорнийского Дома пенсионеров?
     
     
  • 3.25, Аноним, 22:02, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не трожь святое! Из меня может песка сыпется не меньше, чем из них.


     
     
  • 4.34, pavlinux, 22:26, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Поделись mp3-плеером под PDP-11
     
     
  • 5.40, Аноним, 22:46, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я даже не знаю, что такое PDP-11, у меня iphone 7 plus и я слушаю KISS c Apple M... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.33, Аноним, 22:24, 26/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почитал программу выступлений В плане очередности следования лекций все более... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, pavlinux, 22:36, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ... "несертифицированному админскому быдлу", это нафиг не сдалось!

    Вылазить оттуда нет желания?


     
     
  • 3.41, Аноним, 22:48, 26/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вылез оттуда давно, перестав быть админом Админство - занятие молодежное, с воз... весь текст скрыт [показать]
     

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