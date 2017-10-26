26.10.2017 20:42  3-4 ноября в Санкт-Петербурге Леннарт Поттеринг выступит на Linux Piter #3 (реклама)

3-4 ноября (следующие пятница и суббота) в Санкт-Петербурге параллельно на одной площадке пройдут два мероприятия: третья конференция Linux Piter и четвёртая конференция для разработчиков на языке Python - Piter Py.

Конференции международные, основной язык – английский, но будет обеспечен синхронный перевод. Первые потоки обеих конференций будут полностью на английском с синхронным переводом на русский, а вторые потоки на русском с синхронном на английский.

Конференции платные. Стоимость участия от 14 до 19 тысяч рублей (в стоимость входят 3 кофе-брейка и обед в первый и во второй день, синхронный перевод с русского на английский и с английского на русский, раздаточный материал участника). Приобретая билет на одну из конференций, участники свободно могут посещать доклады обеих конференций.

Linux Piter #3

На конференции Linux Piter запланированы 3 доклада про сетевой стек (включая доклад про защиту от DDoS-атак), 5 про контейнеры, 4 про ядро Linux (в том числе про PREEMPT_RT и STACKLEAK) и 2 про производительность.

Среди докладчиков – разработчики и руководители из США, Германии, Швеции, Австрии, Германии, Финляндии, России и Украины. Из известных персон на конференцию приедут Lennart Poettering (мэйнтейнер systemd), Christoph Hellwig (мэйнтейнер XFS и драйвера NVM Express) и Christian Brauner (мэйнтейнер LXC и LXD). Будут доклады инженеров, работающих в Red Hat, Intel, Microsoft, Ericsson, Docker и Canonical.

Piter Py #4

На конференции PiterPy будет будет целых 7 докладов, посвящённых использованию Python в машинном обучении, визуализации данных и математике. Среди других тем: Александр Кошкин расскажет, что под капотом у PyPy. Контрибьютор Django Channels Артём Малышев – что нового во второй версии. Достаточно докладов про веб: как правильно готовить API и что делать, когда ваш pet project вдруг стал чем-то серьёзным.

Будут доклады про работу с изображениями от мейнтейнера Pillow; про полнотекстовый поиск от Honza Král из Elastic, про развертывание и тестирование инфраструктур. Пара выступлений посвящены почтовым клиентам. А обо всех подводных камнях в asyncio будет рассказано из первых рук: в числе докладчиков core-контрибьютор библиотеки Андрей Светлов.

В этот раз докладчики приедут из Германии, Испании, Италии, Чехии, Украины, Беларуси. Посетителям будет предоставлена возможность пообщаться с ними в неформальной обстановке.

Посмотреть программу, состав докладчиков, а так же зарегистрироваться можно на сайтах:

Видеозаписи докладов с прошлых конференций можно посмотреть на youtube-каналах конференций: