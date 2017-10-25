25.10.2017 20:59  Конкурс по повышению качества открытого ПО (реклама)

Проект Pinguem.ru и команда разработчиков статического анализатора PVS-Studio проводят конкурс, нацеленный на повышение качества открытого программного обеспечения. 1 этап конкурса проводится с 23 октября по 6 ноября. В этот период участникам предлагается при помощи PVS-Studio найти ошибки в любых открытых проектах, представленных на GitHub и имеющих рейтинг не менее 10 звёзд.

Участникам конкурса нужно совершить как можно больше пулл-реквестов (не менее 5) с исправлениями найденных проблем и сообщить о них организаторам конкурса. В описании пулл-реквеста следует упомянуть Pinguem.ru и PVS-Studio. С 7 по 14 ноября будет проведён второй этап конкурса, на котором потребуется определить и описать условия, при которых ошибка проявляет себя. По итогам второго этапа будут выбраны победители. Главный приз - игровая приставка PlayStation 4 Pro. Кроме того, участник, сделавший больше всего пулл-реквестов получит отдельный приз.



