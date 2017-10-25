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25.10.2017 20:59  Конкурс по повышению качества открытого ПО (реклама)

Проект Pinguem.ru и команда разработчиков статического анализатора PVS-Studio проводят конкурс, нацеленный на повышение качества открытого программного обеспечения. 1 этап конкурса проводится с 23 октября по 6 ноября. В этот период участникам предлагается при помощи PVS-Studio найти ошибки в любых открытых проектах, представленных на GitHub и имеющих рейтинг не менее 10 звёзд.

Участникам конкурса нужно совершить как можно больше пулл-реквестов (не менее 5) с исправлениями найденных проблем и сообщить о них организаторам конкурса. В описании пулл-реквеста следует упомянуть Pinguem.ru и PVS-Studio. С 7 по 14 ноября будет проведён второй этап конкурса, на котором потребуется определить и описать условия, при которых ошибка проявляет себя. По итогам второго этапа будут выбраны победители. Главный приз - игровая приставка PlayStation 4 Pro. Кроме того, участник, сделавший больше всего пулл-реквестов получит отдельный приз.

  1. Главная ссылка к новости (https://vk.com/pinguem?w=wall-...)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pvs-studio
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  • 1.1, Andrey_Karpov, 21:33, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Вот здесь можно познакомиться с более подробным описанием конкурса https habr... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 21:55, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    _открытого_, Карл установлен очередной рекорд в пробитии дна... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:04, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ну и в догонку Я б на месте owner-а увидев такой спам сразу бы забанил аффтара P... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 22:15, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    С каверити народ так делает, уж не знаю просят они или нет А pvs-а почему задви... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 22:23, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ну дык пусть сделают как travis, coverity, бэджики в ридми, проверка PR, SAAS ко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, AntonAlekseevich, 23:21, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Совсем охренели ...

    С вами согласен, на все 100!

     

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