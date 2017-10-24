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24.10.2017 22:39  Отладчик web-приложений Firebug прекращает своё существование

Разработчики Mozilla подвели итоги существования отладчика web-приложений Firebug, жизненный цикл которого будет окончен вместе с прекращением поддержки XUL в Firefox 57. В то же время указывается об успешном завершении проекта по интеграции Firebug со штатным набором инструментов DevTools - все возможности Firebug теперь перенесены в Firefox Developer Tools.

В инструментах для разработчиков в Firefox 57 полностью переписаны консоль, отладчик и сетевой мониторинг, которые переделаны с привлечением фреймворков React и Redux. Существенно расширены возможности инспектирования - добавлена поддержка CSS Grid и CSS Variables. В консоли появилась возможность группировки сообщений и раскрытия кода объектов. Добавлен интерфейс для управления данными сайтов, сохраняемыми на локальной системе. В отладчике предоставлены новые методы поиска, навигации и отладки проектов.



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2017...)
  2. OpenNews: Firebug интегрируется c Firefox и прекращает разработку браузерного дополнения
  3. OpenNews: Новая версия отладчика web-приложений Firebug 2.0
  4. OpenNews: Основной разработчик Firebug переходит в Google для работы над Chrome
  5. OpenNews: 85% пользователей Firefox используют дополнения. Представлены Add-on SDK и Add-on Builder
  6. OpenNews: Бета-выпуск Firefox 57 с многопоточным CSS-движком и новым оформлением
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firebug, firefox
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  • 1.1, Аноним, 22:44, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –17 +/
    Кто то еще не перешел на хром?
     
     
  • 2.3, нах, 22:52, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    > Кто то еще не перешел на хром?

    хромой для неудачников. В нем даже нет двух жабофреймворков в отладчике - кому он такой нужен?

     
     
  • 3.11, hanabd, 01:32, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    OK, мазохист...
     
  • 2.5, Аноним, 23:12, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    Люди, которым нужен удобный браузер.
     
  • 2.6, VINRARUS, 00:03, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да, АвтоВАЗ.
     
  • 2.8, user, 00:10, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Люди, которым нужна боковая панель с закладками.
     
  • 1.2, Аноним, 22:47, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Прощай эпоха Firebug, да будут новые тулзы!
     
  • 1.4, Николай Разработчик, 22:57, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Отличный отладчик, хорошо что теперь встроят.
     
  • 1.7, Аноним, 00:10, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гм, давно пора встроить.
     
  • 1.9, Аноним, 00:25, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем эта firebug лучше прожки fiddler?
     
     
  • 2.10, Аноним, 01:16, 25/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем, что таки прекратило своё существование ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, Аноним, 02:08, 25/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    React/redux в отладчике js. We must go deeper!
     

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