24.10.2017 22:39  Отладчик web-приложений Firebug прекращает своё существование

Разработчики Mozilla подвели итоги существования отладчика web-приложений Firebug, жизненный цикл которого будет окончен вместе с прекращением поддержки XUL в Firefox 57. В то же время указывается об успешном завершении проекта по интеграции Firebug со штатным набором инструментов DevTools - все возможности Firebug теперь перенесены в Firefox Developer Tools.

В инструментах для разработчиков в Firefox 57 полностью переписаны консоль, отладчик и сетевой мониторинг, которые переделаны с привлечением фреймворков React и Redux. Существенно расширены возможности инспектирования - добавлена поддержка CSS Grid и CSS Variables. В консоли появилась возможность группировки сообщений и раскрытия кода объектов. Добавлен интерфейс для управления данными сайтов, сохраняемыми на локальной системе. В отладчике предоставлены новые методы поиска, навигации и отладки проектов.