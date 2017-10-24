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24.10.2017 09:38  Выпуск http-серверов Apache 2.4.29

Доступен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.29, в котором представлено 8 изменений. В новом выпуске:

  • Изменён метод генерации уникальных идентификаторов в mod_unique_id (вместо IP-адреса и PID текущего процесса задействован генератор псевдослучайных чисел);
  • Обновлён модуль mod_http2, в котором отключены оптимизации обработки мютексов из-за возникновения сбоев при определённом стечении обстоятельств.
  • В mod_rewrite добавлена поддержка запуска внешних программ перезаписи URL под отдельным непривилегированным пользователем (имя и группа передаются в третьем аргументе директивы RewriteMap);
  • С целью снижения потребления памяти переписан фильтр для заголовка Content-Length, который теперь более часто генерирует Chunked-ответы;
  • В mod_ssl улучшена совместимость с OpenSSL 1.1.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Проект Let's Encrypt представил модуль для http-сервера Apache
  3. OpenNews: Выпуск http-серверов Apache 2.4.28 и cowboy 2.0
  4. OpenNews: Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat
  5. OpenNews: Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания
  6. OpenNews: Выпуск http-серверов Apache 2.4.27, nginx 1.13.3 и 1.12.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, http
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  • 1, Micheal Shigorin, 10:44, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Ждите в следующем релизе Альт Линукс! http://www.altlinux.ru/
     
     
  • 3, A.Stahl, 11:19, 24/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А Шигорин-то не настоящий!
     
  • 2, eRIC, 10:53, 24/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    этот месяц богат обновлениями разных веб серверов :)
     

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