24.10.2017 09:38  Выпуск http-серверов Apache 2.4.29

Доступен релиз HTTP-сервера Apache 2.4.29, в котором представлено 8 изменений. В новом выпуске: Изменён метод генерации уникальных идентификаторов в mod_unique_id (вместо IP-адреса и PID текущего процесса задействован генератор псевдослучайных чисел);

Обновлён модуль mod_http2, в котором отключены оптимизации обработки мютексов из-за возникновения сбоев при определённом стечении обстоятельств.

В mod_rewrite добавлена поддержка запуска внешних программ перезаписи URL под отдельным непривилегированным пользователем (имя и группа передаются в третьем аргументе директивы RewriteMap);

С целью снижения потребления памяти переписан фильтр для заголовка Content-Length, который теперь более часто генерирует Chunked-ответы;

В mod_ssl улучшена совместимость с OpenSSL 1.1.



