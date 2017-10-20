20.10.2017 23:25  Выпуск менеджера установки свободных приложений F-Droid 1.0

Доступен релиз F-Droid 1.0, менеджера установки свободных приложений для платформы Android. По умолчанию осуществляется навигация по каталогу свободных программ f-droid.org, но поддерживается подключение к любому другому совместимому с F-Droid репозиторию. Программа выполняет такие задачи, как уведомление о появлении обновлений, автоматическая загрузка и установка обновлений (опционально), отсеивание программ, несовеместимых с установленной версией Android, поиск нужных программ, проверка целостности по цифровой подписи. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске полностью переработан процесс обновления приложений, обеспечен вывод описаний с учётом перевода, добавлено отображение скриншотов и списка изменений в программах, реализована поддержка установочных носителей, OTA, ZIP и прочих файлов, усилена защита от отслеживания (HTTP ETag, TLS), реализована поддержка фоновой установки обновлений и ускорено обновление индексов.



