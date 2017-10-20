20.10.2017 23:25  Выпуск менеджера установки свободных приложений F-Droid 1.0

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|1.5, nazarpc, 00:10, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нет там фоновой установки приложений, только загрузка. Установка только ручная, расширение для автоматической установки не совместимо с актуальными версиями Android.
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|2.11, Crazy Alex, 01:03, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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И это плюс - он информирует, что есть апдейты, а ставить или нет - решаешь сам. Или ставишь, а потом откатываешься на старую версию, если авторы чудят что-то...
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|1.7, Jarrex, 00:32, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Я недавно поставил CopperheadOS на свой Pixel XL - очень круто! Я считаю это самая секюрная прошивка для Android, а благодаря поддержке всего 4х топовых девайсов - она позволяет полностью задействовать функционал смартфона. Нет никаких кривых драйверов, подтормаживаний, снижения производительности, проблем с камерой. За месяц работы вообще ни одного нарекания не было, чего не скажешь обо всех остальных прошивках, которые я пробовал. CopperheadOS написан на
F-Droid там кстати искоробки, что тоже приятно.
Счастливым обладателям смартфонов Nexus/Pixel:
https://copperhead.co/android/
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