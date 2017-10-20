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20.10.2017 23:25  Выпуск менеджера установки свободных приложений F-Droid 1.0

Доступен релиз F-Droid 1.0, менеджера установки свободных приложений для платформы Android. По умолчанию осуществляется навигация по каталогу свободных программ f-droid.org, но поддерживается подключение к любому другому совместимому с F-Droid репозиторию. Программа выполняет такие задачи, как уведомление о появлении обновлений, автоматическая загрузка и установка обновлений (опционально), отсеивание программ, несовеместимых с установленной версией Android, поиск нужных программ, проверка целостности по цифровой подписи. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

В новом выпуске полностью переработан процесс обновления приложений, обеспечен вывод описаний с учётом перевода, добавлено отображение скриншотов и списка изменений в программах, реализована поддержка установочных носителей, OTA, ZIP и прочих файлов, усилена защита от отслеживания (HTTP ETag, TLS), реализована поддержка фоновой установки обновлений и ускорено обновление индексов.

  1. Главная ссылка к новости (https://f-droid.org/packages/o...)
  2. OpenNews: Обновление Replicant 6, полностью свободной прошивки на основе Android 6
  3. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  4. OpenNews: Copperhead, Guardian и F-Droid объединили усилия в создании защищённой мобильной экосистемы
  5. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  6. OpenNews: Представлен новый интерфейс к каталогу свободных Android-приложений F-Droid
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: f-droid, android
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  • 1.1, Дед Анон, 23:48, 20/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –10 +/
    Сколько же там рекламы Просто не смог всю пересмотреть чтоб добраться до функ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, AlexBKost, 23:57, 20/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да реклама то фигня, лишь бы органы не предлагали на трансплантацию, а то неизвестно, где и как они их возьмут.
     
  • 2.3, Аноним, 00:03, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опять к нашему опеннету из параллельных вселенных подсоединяются ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 00:07, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Сколько платять гуглофанбоям за подобные вы серы Я тоже хочу Без этого репозит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Crazy Alex, 01:02, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Полностью поддерживаю. Больше того - без гуглоучетки ещё и время жизни до зарядки как-то радикально вырастает. Я бы сказал - раза в полтора как минимум.
     
  • 2.6, Anonim, 00:26, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Сколько же там рекламы... Просто не смог всю пересмотреть чтоб добраться до функционала приложения.

    Закусывать надо!

     
  • 1.5, nazarpc, 00:10, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет там фоновой установки приложений, только загрузка. Установка только ручная, расширение для автоматической установки не совместимо с актуальными версиями Android.
     
     
  • 2.11, Crazy Alex, 01:03, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И это плюс - он информирует, что есть апдейты, а ставить или нет - решаешь сам. Или ставишь, а потом откатываешься на старую версию, если авторы чудят что-то...
     
  • 2.13, dimqua, 01:38, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого, необходимо сделать расширение системным приложением.
     
  • 1.7, Jarrex, 00:32, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Я недавно поставил CopperheadOS на свой Pixel XL - очень круто! Я считаю это самая секюрная прошивка для Android, а благодаря поддержке всего 4х топовых девайсов - она позволяет полностью задействовать функционал смартфона. Нет никаких кривых драйверов, подтормаживаний, снижения производительности, проблем с камерой. За месяц работы вообще ни одного нарекания не было, чего не скажешь обо всех остальных прошивках, которые я пробовал. CopperheadOS написан на

    F-Droid там кстати искоробки, что тоже приятно.

    Счастливым обладателям смартфонов Nexus/Pixel:

    https://copperhead.co/android/

     
  • 1.8, Jarrex, 00:37, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Но еще создается открытый смартфон на KDE - его обязательно куплю, как появятся деньги. Это прям мечта! :)

    https://puri.sm/shop/librem-5/

     
     
  • 2.9, Jarrex, 00:40, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хотя нет, там гном... вот фак. :(
     
     
  • 3.12, Аноним, 01:10, 21/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обещают и гном, и кеды — на выбор.
     
  • 1.14, Аноним, 01:40, 21/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И никто не упомянул, что пихать, простите, разсешать проги там может кто угодно
     

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