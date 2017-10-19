19.10.2017 20:13  Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.4

Представлен релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.4. Развитие Apache OpenOffice практически остановилось и проект находится в глубокой стагнации. Разработка ожидавшегося этой осенью значительного впуска Apache OpenOffice 4.2.0 уже более двух лет топчется на месте (в проекте осталось только два активных разработчика).

Спустя год с момента формирования прошлого выпуска в новой версии наблюдается лишь 27 исправлений, в том числе устранён крах при попытке применения стиля к новому текстовому документу и решены проблемы с выбором реализации Java Runtime Environment и альтернативного набора пиктограмм. Также в новой версии обновлены графические элементы, логотипы, файлы с переводами и словарями, внесены улучшения в систему сборки. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.



