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19.10.2017 20:13  Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.4

Представлен релиз офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.4. Развитие Apache OpenOffice практически остановилось и проект находится в глубокой стагнации. Разработка ожидавшегося этой осенью значительного впуска Apache OpenOffice 4.2.0 уже более двух лет топчется на месте (в проекте осталось только два активных разработчика).

Спустя год с момента формирования прошлого выпуска в новой версии наблюдается лишь 27 исправлений, в том числе устранён крах при попытке применения стиля к новому текстовому документу и решены проблемы с выбором реализации Java Runtime Environment и альтернативного набора пиктограмм. Также в новой версии обновлены графические элементы, логотипы, файлы с переводами и словарями, внесены улучшения в систему сборки. Готовые пакеты подготовлены для Linux, Windows и macOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/found...)
  2. OpenNews: Apache OpenOffice преодолел отметку в 200 миллионов загрузок
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.3
  4. OpenNews: Разработчики Apache OpenOffice начали обсуждение возможного закрытия проекта
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.2
  6. OpenNews: Лидер Fedora Desktop Team призвал разработчиков Apache OpenOffice рекомендовать пользователям LibreOffice
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openoffice
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  • 1.1, waylandbeliver, 20:25, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Как они существуют, зачем, что будет завтра?
     
     
  • 2.2, yt, 20:27, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Естественный отбор в мире софта никто не отменял.
     
  • 2.10, Аноним, 23:00, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Никто не помнит зачем был создан могильник апача Поддерживается корпоративщикам... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 20:37, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Жив курилка! (с)
     
  • 1.4, A.Stahl, 20:40, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Коварный план: накоммитить кучу всякой мелочёвки в OpenOffice (уверен что там много тривиальных багов есть в багтрекере, да и из-за текущего состояния никто особо вычитывать не будет, так что коммитить можно что попало лишь бы компилировалось) и потом ходить с важным видом -- я один из разработчиков такого большого проекта.
     
  • 1.5, UraniumSun, 20:44, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Оно шевелится!
     
  • 1.6, Аноним, 21:25, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а что ему перепало от СтарОфис?
     
     
  • 2.7, Аноним, 21:32, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Востребованность на рынке.
     
  • 1.8, EHLO, 21:35, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Парни, успокойтесь, всё нормально, это не восстание мертвецов.
    Апач, он на то и фонд, чтобы мыть бабки и имитировать деятельность.
     
     
  • 2.9, A.Stahl, 21:44, 19/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    BSD обходится без бабок и деятельности. Восставать и без них можно...
     
  • 1.11, Аноним, 23:34, 19/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лопаты кончились? Ну так я принесу.
     

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