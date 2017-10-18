18.10.2017 21:30  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2

После пятнадцати месяцев разработки компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2. Готовые установочные пакеты доступны для Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL), Solaris, macOS и Windows. Основные изменения: Поддержка экспорта виртуальных машин в Oracle Cloud (OPC);

Режим автоматизированной установки гостевых систем, похожий на функцию "Easy Install" в VMware и позволяющий без лишних настроек запустить гостевую систему, лишь выбрав необходимый для запуска образ;

Новый графический интерфейс выбора виртуальных машин;

Улучшение средств для людей с ограниченными возможностями;

Поддержка определения звуковых устройств и автоматизированный выбор драйвера для звукового бэкенда. Возможность горячего подключения внешних звуковых карт;

Эмуляция звуковых устройств HDA переведена на обработку данных в асинхронном режиме с выполнением в отдельном потоке;

Улучшена обработка видеорежимов при использовании EFI.

В GUI добавлена возможность сохранения макета расположения инструментов;

Добавлена возможность включения или выключения ввода/вывода звука на лету;

Представлена экспериментальная поддержка звука при записи видео;

В GUI переработан интерфейс управления виртуальными носителями (Virtual Media Manager), в котором появились средства для управления такими атрибутами, как размер, местоположение, тип и описание;

В GUI добавлен Network Manager для упрощения управлением сетями и их параметрами;

В GUI переработана панель работы со снапшотами, позволяющая управлять такими атрибутами, как имя и описание снапшота. Переработан блок с информацией о снапшоте, который теперь отражает отличия от текущего состояния виртуальной машины;

Добавлена возможность подключения образов CUE/BIN в качестве виртуальных CD/DVD-носителей, содержащих несколько треков;

В подсистеме хранения добавлена поддержка функциональности Controller Memory Buffers для устройств памяти NVMe;

В интерфейсе запрещена операция уменьшения размера носителя через меню "Virtual Media Manager » Properties » Attributes", так как такая функция не поддерживается;

Устранены искажения звука при использовании бэкенда PulseAudio;

Решены проблемы с записью звука при использовании бэкенда ALSA;

В дополнения для гостевых систем на базе Linux добавлена поддержка RHEL 7.4 и X-сервера 1.19;

Представлены результаты первого этапа переработки стека ввода/вывода;

Устранены крахи GUI на платформе macOS.



