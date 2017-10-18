18.10.2017 21:30  Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2

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После пятнадцати месяцев разработки компания Oracle опубликовала релиз системы виртуализации VirtualBox 5.2. Готовые установочные пакеты доступны для Linux (Ubuntu, Fedora, openSUSE, Debian, SLES, RHEL), Solaris, macOS и Windows.
Основные изменения:
- Поддержка экспорта виртуальных машин в Oracle Cloud (OPC);
- Режим автоматизированной установки гостевых систем, похожий на функцию "Easy Install" в VMware и позволяющий без лишних настроек запустить гостевую систему, лишь выбрав необходимый для запуска образ;
- Новый графический интерфейс выбора виртуальных машин;
- Улучшение средств для людей с ограниченными возможностями;
- Поддержка определения звуковых устройств и автоматизированный выбор драйвера для звукового бэкенда. Возможность горячего подключения внешних звуковых карт;
- Эмуляция звуковых устройств HDA переведена на обработку данных в асинхронном режиме с выполнением в отдельном потоке;
- Улучшена обработка видеорежимов при использовании EFI.
- В GUI добавлена возможность сохранения макета расположения инструментов;
- Добавлена возможность включения или выключения ввода/вывода звука на лету;
- Представлена экспериментальная поддержка звука при записи видео;
- В GUI переработан интерфейс управления виртуальными носителями (Virtual Media Manager), в котором появились средства для управления такими атрибутами, как размер, местоположение, тип и описание;
- В GUI добавлен Network Manager для упрощения управлением сетями и их параметрами;
- В GUI переработана панель работы со снапшотами, позволяющая управлять такими атрибутами, как имя и описание снапшота. Переработан блок с информацией о снапшоте, который теперь отражает отличия от текущего состояния виртуальной машины;
- Добавлена возможность подключения образов CUE/BIN в качестве виртуальных CD/DVD-носителей, содержащих несколько треков;
- В подсистеме хранения добавлена поддержка функциональности Controller Memory Buffers для устройств памяти NVMe;
- В интерфейсе запрещена операция уменьшения размера носителя через меню "Virtual Media Manager » Properties » Attributes", так как такая функция не поддерживается;
- Устранены искажения звука при использовании бэкенда PulseAudio;
- Решены проблемы с записью звука при использовании бэкенда ALSA;
- В дополнения для гостевых систем на базе Linux добавлена поддержка RHEL 7.4 и X-сервера 1.19;
- Представлены результаты первого этапа переработки стека ввода/вывода;
- Устранены крахи GUI на платформе macOS.