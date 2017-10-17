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17.10.2017 23:45  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В октябрьском обновлении в сумме устранено 252 уязвимости.

В выпуске Java SE 8u151 и 9.0.1 устранено 22 проблемы с безопасностью, 20 из которых могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. 2 уязвимостям присвоен критический уровень опасности (CVSS Score 9 и выше). 12 проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и 10 затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/oracl...)
  2. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: oracle, java, mysql
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