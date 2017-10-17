17.10.2017 12:20  Выпуск VirtualBox 5.1.30

> Oracle вроде ж положила большой болт на солярку, как на ОС она и на vbox положила такой же, только гораздо раньше. Есть целый один ивалид, который, промежду конфколлами, митингами и походами на тимбилдинговые мероприятия, его пилит. Подумаешь, тикеты висят по пять лет - еще пять повисят, а там либо ишак, либо шах...

Собственно, солярке намечена ровно такая же судьба. Формально поддерживается.

