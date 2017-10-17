17.10.2017 12:20  Выпуск VirtualBox 5.1.30

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|1.1, A.Stahl, 12:53, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>Устранена проблема с дублированием курсора
Вместо того чтобы улучшать, расширять и увеличивать, они уменьшают количество курсоров... Как вообще можно пользоваться одним курсором?
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|2.2, Фуррь, 13:08, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вместо того, чтобы донатить, помогать советами и кодом, оно ноет под каждой новостью на Опеннете, абсолютно под каждой. Вся его жизнь проходит в непрестанном нытье в каментах. Как вообще можно таким быть?
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|1.3, ALex_hha, 13:19, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На хостах с Solaris обеспечена возможность увеличения размера MTU до 9706 байт для поддержки jumbo-кадров
Oracle вроде ж положила большой болт на солярку, как на ОС, но при этом выпускает фиксы для этой ОС в другом продукте. Видать я что то упускаю
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|2.5, iPony, 13:27, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Видать я что то упускаю
Видать. Просто ты живешь в максималистическом мире, где только черное и белое.
И в твоём мире нельзя сделать минорный и крохотный апдейт для продукта, который хоть и сворачивается, но ещё имеет долгий срок поддержки (причем за немалое бабло).
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|2.6, пох, 13:27, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Oracle вроде ж положила большой болт на солярку, как на ОС
она и на vbox положила такой же, только гораздо раньше. Есть целый один ивалид, который, промежду конфколлами, митингами и походами на тимбилдинговые мероприятия, его пилит. Подумаешь, тикеты висят по пять лет - еще пять повисят, а там либо ишак, либо шах...
Собственно, солярке намечена ровно такая же судьба. Формально поддерживается.
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|2.7, A.Stahl, 13:27, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Болт болтом, но фиксы по расписанию. Если они забьют на Солярис сразу, то такой вой начнётся, что и стоимость акций может пошатнуться. Так что ещё год-два будут выпускать патчи когда это не очень сложно, но с каждым годом всё реже и неохотней. А потом и вовсе перестанут.
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