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17.10.2017 12:20  Выпуск VirtualBox 5.1.30

В преддверии первого стабильного выпуска новой ветки 5.2 компания Oracle сформировала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.30, в котором отмечено 5 исправлений. В новой версии:

  • Решены проблемы со сборков в Linux-дистрибутивах на базе glibc 2.26;
  • Обновлены переводы элементов интерфейса;
  • На хостах с Solaris обеспечена возможность увеличения размера MTU до 9706 байт для поддержки jumbo-кадров;
  • Устранена проблема с дублированием курсора при запуске GUI в macOS;
  • В дополнениях для Windows устранён крах при использовании 3D.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/pip...)
  2. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.28
  3. OpenNews: Второй бета-выпуск VirtualBox 5.2
  4. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 5.2
  5. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.24
  6. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, A.Stahl, 12:53, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Устранена проблема с дублированием курсора

    Вместо того чтобы улучшать, расширять и увеличивать, они уменьшают количество курсоров... Как вообще можно пользоваться одним курсором?

     
     
  • 2.2, Фуррь, 13:08, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Вместо того, чтобы донатить, помогать советами и кодом, оно ноет под каждой новостью на Опеннете, абсолютно под каждой. Вся его жизнь проходит в непрестанном нытье в каментах. Как вообще можно таким быть?
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 13:24, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Фуррь

    А кто-то трахает гусе^Wкотов. У всех есть свои слабости. Ты, например, не осилил больше одного курсора.

     
     
  • 4.8, Фуррь, 13:42, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >А кто-то трахает гусе^Wкотов.

    Детский сад.

     
     
  • 5.10, A.Stahl, 14:27, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Эй! Это моя реплика!
     
  • 1.3, ALex_hha, 13:19, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На хостах с Solaris обеспечена возможность увеличения размера MTU до 9706 байт для поддержки jumbo-кадров

    Oracle вроде ж положила большой болт на солярку, как на ОС, но при этом выпускает фиксы для этой ОС в другом продукте. Видать я что то упускаю

     
     
  • 2.5, iPony, 13:27, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Видать я что то упускаю

    Видать. Просто ты живешь в максималистическом мире, где только черное и белое.
    И в твоём мире нельзя сделать минорный и крохотный апдейт для продукта, который хоть и сворачивается, но ещё имеет долгий срок поддержки (причем за немалое бабло).

     
  • 2.6, пох, 13:27, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Oracle вроде ж положила большой болт на солярку, как на ОС

    она и на vbox положила такой же, только гораздо раньше. Есть целый один ивалид, который, промежду конфколлами, митингами и походами на тимбилдинговые мероприятия, его пилит. Подумаешь, тикеты висят по пять лет - еще пять повисят, а там либо ишак, либо шах...
    Собственно, солярке намечена ровно такая же судьба. Формально поддерживается.

     
  • 2.7, A.Stahl, 13:27, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Болт болтом, но фиксы по расписанию. Если они забьют на Солярис сразу, то такой вой начнётся, что и стоимость акций может пошатнуться. Так что ещё год-два будут выпускать патчи когда это не очень сложно, но с каждым годом всё реже и неохотней. А потом и вовсе перестанут.
     
  • 1.9, Аноним, 13:54, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда завезут поддержку GTA V?
     

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