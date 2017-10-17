16.10.2017 23:49  Локальная root-уязвимость в звуковой подсистеме ALSA

В работающем на уровне ядра Linux коде звуковой системы ALSA выявлена уязвимость (CVE-2017-15265), позволяющая непривилегированному пользователю выполнить код с правами ядра. Уязвимость вызвана обращением к буферу после его освобождения (use-after-free) в функции snd_seq_create_port() и может быть эксплуатирована через ioctl при выполнении из разных нитей команд создания и удаления порта. Обновление уже выпущено для Fedora и Debian Unstable. Также подготовлен патч, который включён в состав ядра Linux 4.14-rc5.



