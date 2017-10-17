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16.10.2017 23:49  Локальная root-уязвимость в звуковой подсистеме ALSA

В работающем на уровне ядра Linux коде звуковой системы ALSA выявлена уязвимость (CVE-2017-15265), позволяющая непривилегированному пользователю выполнить код с правами ядра.

Уязвимость вызвана обращением к буферу после его освобождения (use-after-free) в функции snd_seq_create_port() и может быть эксплуатирована через ioctl при выполнении из разных нитей команд создания и удаления порта. Обновление уже выпущено для Fedora и Debian Unstable. Также подготовлен патч, который включён в состав ядра Linux 4.14-rc5.

  1. Главная ссылка к новости (https://tools.cisco.com/securi...)
  2. OpenNews: Локальная уязвимость в ядре Linux, позволяющая получить root-доступ
  3. OpenNews: Четвёртая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимости в реализации сокетов AF_PACKET и UDP-стеке ядра Linux
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в подсистеме inotify ядра Linux
  6. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: linux, kernel
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  • 1.1, VINRARUS, 00:03, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Теперь и музыку не послушаеш... -_-
     
     
  • 2.5, PS, 00:33, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    ЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
     
  • 1.2, я, 00:05, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –3 +/
    А потом люди идут в новости про ЯП и там пишут что Rust не нужен
     
     
  • 2.3, VINRARUS, 00:09, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Как ненужен? Огнепанду не на Ассемблере же писать.
     
  • 2.4, теперь по Борщеву, 00:29, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    да, расту в ядре самое место.
     
  • 2.6, Аноним, 00:55, 17/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    У сектанта до сих пор подгорает?
     
  • 1.7, Анонимм, 00:57, 17/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где хоть полслова, что дыра выгружаема и находится в модуле snd-seq.ko ? (если звук собран модулем)
    и обход проблемы - легче воздуха: rmmod, заблочить загрузку модуль или просто удалить сам его файлик
     

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