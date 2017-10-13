13.10.2017 11:16  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.2

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|1.1, kknight, 11:26, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]
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Отличная система, пользуюсь ею на своей Jolla C уже больше года. Из недостатков - не работает в режиме модема (network tethering) по USB, но это решается с помощью раздачи вайфая.
Отдельно, пользуясь случаем, хочу спросить у знающих людей: у нас в Казани идёт какая-то разработка Sailfish OS. Хотелось бы подробнее узнать, что и в каких объёмах там делается.
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|3.17, ввввв, 13:42, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Они что, зажлобились положить модуль g_ether? Ради лулзов нашел в запасах Nokia
> n800 десятилетней давности. В нем этот модуль ядра уже был. И
> вот винтажный агрегат уже перекидывается с Linux по usb шнурку интернетом,
> попутно с ssh. А начиная с 4-что-то-там версии это и до
> андроида дотикало.
g_ модули к слову устарели, инфраструктура поменялась, чтобы многофункциональные девайсы работали.
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|2.11, Ergil, 12:35, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> у нас в Казани идёт какая-то разработка Sailfish OS. Хотелось бы подробнее узнать, что и в каких объёмах там делается.
Ничего в Казани не разрабатывается. В Казани сидят российские пиарасты, не имеющие прямого отношения к Sailfish, чисто распильщики бюджетных средств, разработчиков там нет, не было и не будет.
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|3.6, VINRARUS, 11:53, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Мои руки вообще девственные, сенсором не испорченые. :D
ПС: если шо пользуюсь Motorola ZN5 на раздолбаном Linux.
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