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13.10.2017 11:16  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.2

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 2.1.2. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Jolla Tablet. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть в 2017 году.

Основные новшества:

  • Добавлена базовая поддержка установки на смартфон Sony Xperia X (сборки поставляются для ограниченного круга пользователей);
  • Представлен новый интерфейс для взаимодействия с сервисом Dropbox, который переведён на вторую версию API;
  • Большая порция исправлений в Aliendalvik, компоненте для обеспечения запуска приложений, созданных для платформы Android. В том числе устранены проблемы с доступом к GPS;
  • В браузере и просмотрщике фотографий появилась поддержка форматов webM/VP8;
  • В средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device management) добавлен API для управления беспроводными соединениями (WLAN Provisioning API).


  1. Главная ссылка к новости (https://together.jolla.com/que...)
  2. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.1
  3. OpenNews: Компании Jolla и Sony представили версию Sailfish для смартфонов Sony Xperia
  4. OpenNews: Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1
  5. OpenNews: Компания Jolla готовит открытие кода приложений и графического интерфейса Sailfish
  6. OpenNews: Мобильная платформа Sailfish одобрена для госучреждений и госкорпораций РФ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sailfish
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  • 1.1, kknight, 11:26, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Отличная система, пользуюсь ею на своей Jolla C уже больше года. Из недостатков - не работает в режиме модема (network tethering) по USB, но это решается с помощью раздачи вайфая.
    Отдельно, пользуясь случаем, хочу спросить у знающих людей: у нас в Казани идёт какая-то разработка Sailfish OS. Хотелось бы подробнее узнать, что и в каких объёмах там делается.
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:36, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Они что, зажлобились положить модуль g_ether Ради лулзов нашел в запасах Nokia ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, ввввв, 13:42, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они что, зажлобились положить модуль g_ether? Ради лулзов нашел в запасах Nokia
    > n800 десятилетней давности. В нем этот модуль ядра уже был. И
    > вот винтажный агрегат уже перекидывается с Linux по usb шнурку интернетом,
    > попутно с ssh. А начиная с 4-что-то-там версии это и до
    > андроида дотикало.

    g_ модули к слову устарели, инфраструктура поменялась, чтобы многофункциональные девайсы работали.

     
  • 2.7, Аноним, 11:57, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какие же низкие требования нужны к UI UX чтобы пользоваться этой OS Хотя в прин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Ergil, 12:35, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >  у нас в Казани идёт какая-то разработка Sailfish OS. Хотелось бы подробнее узнать, что и в каких объёмах там делается.

    Ничего в Казани не разрабатывается. В Казани сидят российские пиарасты, не имеющие прямого отношения к Sailfish, чисто распильщики бюджетных средств, разработчиков там нет, не было и не будет.

     
     
  • 3.14, _, 12:46, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вроде патчи на поддержку MDM и 802.11x от них были?
     
  • 1.2, VINRARUS, 11:27, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –6 +/
    Лучше б с KDE дружыли, может вместе и смогли б добиться хоть каких то результато... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Michael Shigorin, 11:43, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы говорите о том, чего не знаете руками, увы.
     
     
  • 3.6, VINRARUS, 11:53, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Мои руки вообще девственные, сенсором не испорченые. :D
    ПС: если шо пользуюсь Motorola ZN5 на раздолбаном Linux.
     
     
  • 4.10, iPony, 12:14, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Мои руки вообще девственные, сенсором не испорченые

    А вот глаза - давно нет...

     
  • 3.9, iPony, 12:06, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ты тыкал палкой Пазма Мобайл? (не ежели я нашел человека, который делал ЭТО)
     
  • 1.4, Michael Shigorin, 11:42, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Обновимся... :)
     
     
  • 2.13, Аноним, 12:45, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я уже :) Early Access
     
  • 1.8, iPony, 12:04, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Добавлена базовая поддержка установки на смартфон Sony Xperia X (сборки поставляются для ограниченного круга разработчиков)

    <CENSORED>angry horse noise</CENSORED>
    Оно для любого доступно из стран Европейского Союза. Покупай в их магазине за 50 евро - получай.
    https://blog.jolla.com/purchase-download-install-sailfish-x-now/

     
  • 1.12, Аноним, 12:41, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Купил за 50 евро прошивку для Sony Xperia X для нее уже 2 1 3 - это просто пра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, vadiml, 13:16, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И есть отличия от в OS родной мобилки?

    кроме того что сонька мощнее будет

     
  • 1.16, Аноним, 13:27, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Как откроют, так и постите тут новости А то давайте ещё про виндофон писать ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, KOT040188, 13:43, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Урожайность уже всё…
     
  • 2.19, Stellarwind, 14:22, 13/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Открыть, открыть... китайцы прибегут и наклепают 10 долларовых телефонов на их ОС - что они тогда фанатикам продавать будут за дорого?
     

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