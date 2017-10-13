13.10.2017 11:16  Выпуск мобильной ОС Sailfish 2.1.2

Компания Jolla, основанная бывшими сотрудниками Nokia с целью разработки новых смартфонов, построенных на базе Linux-платформы MeeGo, опубликовала релиз операционной системы Sailfish 2.1.2. Сборки подготовлены для устройств Jolla 1, Jolla C и Jolla Tablet. Sailfish использует графический стек на базе Wayland и библиотеки Qt5, системное окружение построено на основе Mer (форк MeeGo) и пакетов Mer-дистрибутива Nemo. Пользовательская оболочка, базовые мобильные приложения, QML-компоненты построения графического интерфейса Silica, прослойка для запуска Andrоid-приложений, движок умного ввода текста и система синхронизации данных являются проприетарными, но их код планировалось открыть в 2017 году. Основные новшества: Добавлена базовая поддержка установки на смартфон Sony Xperia X (сборки поставляются для ограниченного круга пользователей);

Представлен новый интерфейс для взаимодействия с сервисом Dropbox, который переведён на вторую версию API;

Большая порция исправлений в Aliendalvik, компоненте для обеспечения запуска приложений, созданных для платформы Android. В том числе устранены проблемы с доступом к GPS;

В браузере и просмотрщике фотографий появилась поддержка форматов webM/VP8;

В средства удалённого управления мобильным устройством (MDM, Device management) добавлен API для управления беспроводными соединениями (WLAN Provisioning API).



