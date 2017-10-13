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13.10.2017 09:20  Инструментарий для ФС HAMMER1 портирован для Linux

Инструментарий для файловой системы HAMMER1, разрабатываемой для DragonFly BSD, адаптирован для работы в Linux. Пользователи Linux теперь могут выполнять такие операции как создание, оценка параметров, проверка и восстановление ФС HAMMER1 на дисковых разделах. Порт включает команды newfs, blockmap, checkmap, show, show-undo, strip и recover. Компоненты ядра и команда монтирования пока не портированы, т.е. представленная разработка позволяет манипулировать разделами, но не даёт возможности чтения/записи данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.dragonflydigest.co...)
  2. OpenNews: Следующий выпуск DragonFly BSD будет поставляться с начальной реализацией ФС HAMMER2
  3. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 4.8
  4. OpenNews: Вышел релиз DragonFly BSD 2.0 с файловой системой HAMMER в комплекте
  5. OpenNews: В файловой системе HAMMER появилась поддержка объединения дубликатов
  6. OpenNews: Релиз ФС Hammer 5. Сравнение производительности Hammer, ZFS, UFS, EXT3, EXT4 и Btrfs.
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: hammer
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  • 1, Аноним, 10:31, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Скоро выйдет DFBSD 5.0 с HAMMER2
     
  • 2, YetAnotherOnanym, 10:34, 13/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Мда... А во фре как не было, так и нет.
     

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