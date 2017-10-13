13.10.2017 09:20  Инструментарий для ФС HAMMER1 портирован для Linux

Инструментарий для файловой системы HAMMER1, разрабатываемой для DragonFly BSD, адаптирован для работы в Linux. Пользователи Linux теперь могут выполнять такие операции как создание, оценка параметров, проверка и восстановление ФС HAMMER1 на дисковых разделах. Порт включает команды newfs, blockmap, checkmap, show, show-undo, strip и recover. Компоненты ядра и команда монтирования пока не портированы, т.е. представленная разработка позволяет манипулировать разделами, но не даёт возможности чтения/записи данных.



