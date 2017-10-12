12.10.2017 08:35  Открыт код Qt 3D Studio, системы проектирования трёхмерных интерфейсов

Проект Qt объявил о публикации исходных текстов и формировании первого предварительного выпуска продукта Qt 3D Studio, предназначенного для создания трёхмерных интерфейсов пользователя. Изначально продукт был разработан компанией NVIDIA и получил известность как NVIDIA Drive Design. В феврале NVIDIA передала проект в руки сообщества Qt и одобрила его перевод в разряд свободного ПО. Инструкции по сборке Qt 3D Studio подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Система предоставляет инструменты для быстрого создания прототипов интерфейса и включает в себя в том числе редактор со шкалой времени, позволяющий создавать эффекты с анимацией и по ключевым кадрам. Поддерживается импорт ресурсов из таких популярных пакетов, как Photoshop, Autodesk Maya и The Foundry MODO. В состав также входит обширная библиотека готовых материалов и эффектов.

Создаваемые в Qt 3D Studio макеты интерфейса могут быть интегрированы с Qt Quick и другими модулями фреймворка Qt. Поддерживается два метода работы: интеграция подготовленных 3D-сцен в приложения на Qt Quick и отрисовка окон Qt Quick на 3D-элементах в виде текстур. Во время работы с 3D-сценой поддерживается бесшовное редактирование элементов Qt Quick в Qt Creator Designer. Приложения могут отслеживать изменения состояния 3D-интерфейса через штатный API Qt Quick.

Задержка в восемь месяцев с момента передачи проекта в руки Qt объясняется проведением значительной работы по превращению переданного кода в кросс-платформенный продукт. Полученный от NVIDIA код поддерживал работу только в Windows и был завязан на фреймворке MFC, что потребовало проведения портирования на Qt перед размещением кода в публичном репозитории. Попутно была проведена чистка привязок ко многим внешним библиотекам, так как их функциональность могла быть воспроизведена силами Qt.

Также выполнена работа по оптимизации производительности кода отрисовки в 3D, внесены мелкие модернизации в интерфейс, расширен API для интеграции с проектами на Qt/QML и подготовлен новый C++ API. В просмотрщик моделей Qt 3D Studio Viewer добавлена поддержка удалённой отладки, дающая возможность на внешнем устройстве (например, Android-планшете) динамически в live-режиме наблюдать все вносимые в проект изменения.

Первый официальный релиз планируется выпустить в конце ноября. На весну следующего года намечен второй выпуск, в котором ожидается полная замена движка отрисовки 3D, который будет заменён на новый движок, работающий поверх API Qt 3D.