09.10.2017 18:23  Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона

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|2.4, Аноним84701, 18:54, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> грядет новая волна хакерских атак?
Страшно даже подумать, что будет, когда узнают, что еще и динамики или наушники можно использовать вместо микрофона ... а потом выяснят, что вообще-то и встроенных в вебкамеру, ноут и т.д. микрофонов в современных железках "овердофига".
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|4.15, Аноним84701, 19:29, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>> грядет новая волна хакерских атак?
> а вот соображалки похоже "овернехватает"...
> Ну рассказывайте, как вы с помощью микрофона введете жесткий диск в резонанс...
Ну-ну, рассказывайте, "оверсообразительный" вы наш, зачем _на практике_ оно сдалось - хард "в резонанс вводить", тем более, когда у вас уже есть возможность выполнять код на машинке.
Разве что, "подгадить по мелкому, на уровне скрипткиддиза", но причем тут тогда "хакерская атка"?
Тем более, не хочу вас расстраивать, но харды вполне успешно живут в весьма громких (и "трясучих") системниках и в ноутах с довольно заметными вибрациями и сотрясениями — так что успехов, выжать на практике нужную для достижения резонанса мощность из обычно используемых колонок-наушников.
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|1.7, anonimous, 19:09, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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когда будет анализ какие диски брать чтоп там от рамштайна не дохли и тд? ато у меня колонки радом с сервиром, один HP недавно сдох, наверное от этого:)
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