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09.10.2017 18:23  Эксперимент по использованию жесткого диска в качестве микрофона

На конференции Ekoparty продемонстрирован метод атаки по сторонним каналам, позволяющей записать звук, используя вместо микрофона информацию об отклонениях параметров работы жесткого диска, вызванных звуковыми колебаниями. Метод также применим для определения движения. Необходимые для повторения эксперимента исходные тексты опубликованы на GitHub.

Для получения сведений о звуковых колебаниях используется особенность работы жестких дисков - возникающие вибрации вращающихся пластин приводят к микроскопическим задержкам при чтении данных, так требуется дополнительное время на ожидание погашения вибрации. Современные операционные системы предоставляют непривилегированным пользователям доступ к высокоточным таймерам, которые позволяют измерять временные промежутки с точностью до наносекунд, что достаточно для оценки возникновения задержек при чтении с пластин жестких дисков.

Реализация метода сводится к цикличному изменению времени выполнения системного вызова "read" при чтении одного сектора. На основании информации о задержках удаётся частично реконструировать звуковой поток. Диском в металлическом корпусе достаточно хорошо улавливаются интенсивные низкочастотные колебания в диапазоне до 1000 Hz. Более высокие частоты почти не фиксируются. Частота дискретизации записанного звука составила всего 40 Hz, но утверждается, что этот показатель может быть улучшен.

Продолжив эксперименты автору исследования также удалось подобрать звук, при воспроизведении которого возникает эффект резонанса, в результате которого наблюдается постоянная вибрация пластин из-за которой магнитная головка не может прочитать данные и операции чтения завершаются ошибкой. Вероятно данный метод можно использовать и для физического повреждения диска.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ortegaalfre...)
  2. OpenNews: Представлена техника атаки, позволяющая шпионить за соседними USB-устройствами
  3. OpenNews: Для Ubuntu выпущено исправление ошибки, приводящей к повреждению диска на ноутбуке
  4. OpenNews: Продемонстрирована атака на Smart TV через подмену сигнала цифрового телевидения
  5. OpenNews: Техника определения RSA-ключей через анализ изменения шума от компьютера
  6. OpenNews: Метод определения RSA-ключей через анализ изменения разности потенциалов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: hdd, disk, microphone, sound
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  • 1.1, ыы, 18:42, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    грядет новая волна хакерских атак?
     
     
  • 2.4, Аноним84701, 18:54, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > грядет новая волна хакерских атак?

    Страшно даже подумать, что будет, когда узнают, что еще и динамики или наушники можно использовать вместо микрофона ... а потом выяснят, что вообще-то и встроенных в вебкамеру, ноут и т.д. микрофонов в современных железках "овердофига".


     
     
  • 3.6, ыы, 19:06, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    а вот соображалки похоже "овернехватает"...
    Ну рассказывайте, как вы с помощью микрофона введете жесткий диск в резонанс...
     
     
  • 4.13, Аноним, 19:23, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Как ввестии SSD в резонанс?
     
  • 4.15, Аноним84701, 19:29, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >>> грядет новая волна хакерских атак?
    > а вот соображалки похоже "овернехватает"...
    > Ну рассказывайте, как вы с помощью микрофона введете жесткий диск в резонанс...

    Ну-ну, рассказывайте, "оверсообразительный" вы наш, зачем _на практике_ оно сдалось - хард "в резонанс вводить", тем более, когда у вас уже есть возможность выполнять код на машинке.
    Разве что, "подгадить по мелкому, на уровне скрипткиддиза", но причем тут тогда  "хакерская атка"?

    Тем более, не хочу вас расстраивать, но харды вполне успешно живут в весьма громких (и "трясучих") системниках  и в ноутах с довольно заметными вибрациями и сотрясениями — так что успехов, выжать на практике нужную для достижения резонанса мощность из обычно используемых колонок-наушников.

     
  • 3.16, VINRARUS, 19:32, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну попробуй колонки с встроеным усилителем как микрофон использовать.
     
  • 1.2, Аноним, 18:48, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Стимулируют переход на ссд Такие деньги мимо производителей ssd дисков проходят... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, IMHO, 18:57, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "белая волна" на это есть
     
     
  • 3.14, Аноним, 19:24, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или шум?
     
  • 1.3, Аноним, 18:54, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А если у меня raid Mirror в частности Это не исключит помех, но реализация мет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Клыкастый, 19:14, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > А если у меня raid?

    придётся покупать микрофон

     
  • 1.7, anonimous, 19:09, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    когда будет анализ какие диски брать чтоп там от рамштайна не дохли и тд? ато у меня колонки радом с сервиром, один HP недавно сдох, наверное от этого:)
     
     
  • 2.22, Аноним, 20:01, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У колонок магниты на динамиках экранированы?
     
  • 1.8, Crazy Alex, 19:09, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну вот надо хорошо диски крепить к нормальному корпусу.
     
  • 1.9, Аноним, 19:10, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    /me выдернул на всякий случай диск
     
  • 1.10, Elhana, 19:13, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Так это еще у санок видео было, как они на массив кричали и у них latency подскакивал.
     
     
  • 2.11, Elhana, 19:13, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=tDacjrSCeq4
     
     
  • 3.19, Аноним, 19:47, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот успел раньше чертяка)
     
  • 1.17, Аноним, 19:39, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие диски подвержены уязвимости: HDD или SSD?
     
     
  • 2.20, axredneck, 19:49, 09/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    HDD
     
  • 1.18, Аноним, 19:47, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Долго же они собирались Подобные игры с латенси уже давно расписывали Вот на ю... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Аноним, 19:59, 09/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не так планету назвали, скрывали :)
     

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