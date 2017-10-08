08.10.2017 11:22  Обновление почтового клиента Thunderbird 52.4.0

Доступно обновление почтового клиента Thunderbird 52.4.0. В новой версии представлено новое поведение при ответе на сообщения в списках рассылки. Ответ на сообщениях из рассылок теперь отправляется по адресу, указанному в заголовке From, а заголовок Reply-to игнорируется. Для возвращения отправки ответа на Reply-to можно использовать настройку "mail.override_list_reply_to".

Кроме того, в новом выпуске устранена проблема, из-за которой при определённом стечении обстоятельств прикреплённые к письму изображения показывались обрезанными, если сообщения хранились в папках IMAP, не синхронизированных для работы в offline. Также исправлена ошибка, из-за которой не обрабатывались сообщения с IMAP UID больше 0x7FFFFFFF.



