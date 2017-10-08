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08.10.2017 10:34  Выпуск http-серверов Apache 2.4.28 и cowboy 2.0

Вышел релиз HTTP-сервера Apache 2.4.28, в котором представлено 15 изменений, среди которых устранение уязвимости CVE-2017-9798, о которой сообщалось ранее. Уязвимость проявляется на системах с разрешённым HTTP-методом OPTIONS и позволяет через манипуляции с настройками в файле .htaccess инициировать утечку отрывков памяти, содержащих остаточные данные от обработки текущим процессом запросов от других клиентов системы совместного хостинга.

Среди других изменений: налаживание совместимости с LibreSSL в mod_ssl, устранение проблем с добавлением заголовков через директиву ProxyAddHeaders в mod_proxy, возможность динамического обновления протокола в mod_proxy_wstunnel, исправление остановки обработки при записи более 32KB в приостановленный поток mod_http2.

Также можно отметить выпуск проекта cowboy 2.0, в рамках которого развивается компактный и быстрый http-сервер, ориентированный на предоставление полноценного HTTP-стека для проектов на Erlang/OTP и оптимизированного для минимизации задержек и сокращения потребления памяти. Cowboy поддерживает такие возможности, как Websocket, HTTP/2 и REST, а также средства для маршрутизации запросов по обработчикам, написанным на языке Erlang. Для управления соединениями применяется Ranch, что упрощает интеграцию cowboy с другими приложениями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Apache httpd и Apache Tomcat
  3. OpenNews: Проблемы в systemd и Apache httpd при обработке DNS-имён с символом подчёркивания
  4. OpenNews: Выпуск http-серверов Apache 2.4.27, nginx 1.13.3 и 1.12.1
  5. OpenNews: Выпуск http-сервера Apache 2.4.26 с полноценной поддержкой HTTP/2
  6. OpenNews: Релиз http-сервера Apache 2.4.25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: apache, http, httpd
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  • 3, Аноним, 11:07, 08/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Не понимаю, кто в здравом уме использует apache, когда есть божественный nginx ... весь текст скрыт [показать]
     

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