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05.10.2017 10:22  Linux Foundation представил первый выпуск платформы для интернета вещей EdgeX

Организация Linux Foundation представила первый значительный релиз проекта EdgeX Foundry, развивающего открытую платформу для упрощения создания решений на базе IoT-устройств. В подготовке выпуска приняли участие более 60 организаций, присоединившихся к разработке за пять месяцев существования проекта. Платформа может быть установлена на любое оборудование, включая серверы на базе CPU x86 и ARM, работающие под управлением Linux, Windows или macOS. Для разработки микросервисов могут использоваться языки Java, Javascript, Python, Go и C/C++. Для разработки драйверов для IoT-устройств и датчиков предлагается SDK.

EdgeX Foundry представляет собой универсальную модульную платформу для обеспечения взаимодействия между IoT-устройствами, приложениями и сервисами. Платформа не привязана к оборудованию конкретных поставщиков и операционным системам, и развивается независимой рабочей группой, под эгидой Linux Foundation. В качестве основы EdgeX выступает открытый IoT-стек Fuse, который применяется в шлюзах для IoT-устройств Dell Edge Gateway. Проект EdgeX насчитывает более 125 тысяч строк кода и включает в себя подборку готовых микросервисов для анализа данных, обеспечения безопасности, управления и решения различных задач.

EdgeX позволяет создавать шлюзы, объединяющие имеющиеся IoT-устройства и собирающие данные от различных датчиков. Кроме организации взаимодействия с устройствами, шлюз выполняет задачу по первичной обработке, агрегированию и анализу информации, выступая промежуточным звеном между сетью из IoT-устройств и локальным управляющим центром или облачной инфраструктурой управления. На шлюзах также могут выполняться обработчики, оформленные в виде микросервисов. Взаимодействие с IoT устройствами может быть организовано по проводной или беспроводной сети с использованием TCP/IP-сетей и специфичных (не-IP) протоколов.

Шлюзы разного назначения могут объединяться в цепочки, например, шлюз первого звена может решать задачи по управлению устройствами (system management ) и обеспечению безопасности, а шлюз второго звена (fog-сервер) сохранять поступающие данные, выполнять аналитику и предоставлять сервисы. Система модульная, поэтому деление функциональности на отдельные узлы выполняется в зависимости от нагрузки, в простых случаях достаточно одного шлюза, а для крупных IoT-сетей может быть развёрнут целый кластер.

Ключевые особенности первого выпуска EdgeX:

  • Осуществлена стабилизация ключевых API;
  • Проведена работа по увеличению качества переданного сообществу кода и его приведения в пригодный для использования вид;
  • Более чем в два раза расширено покрытие микросервисов тестовым набором;
  • Подготовлены дополнительные эталонные сервисы оборудования (Device Services) с поддержкой протоколов BACNet, Modbus, Bluetooth Low Energy (BLE), MQTT, SNMP и Fischertechnik;
  • Добавлен расширенный сервис экспорта "north side", предоставляющий компоненты интеграции для Azure IoT Suite и Google IoT Core, а также для соединений при помощи MQTTS и HTTPS;
  • Частично выполнена работа по созданию унифицированных API для управления системой и безопасностью.

В дальнейшем релизы планируется выпускать два раза в год. Следующий выпуск намечен на весну 2018 года и будет нацелен на соответствие требованиям к развёртыванию критически важных для бизнеса IIoT-приложений и доведение до финального вида API для управления системой и безопасностью. Из других планов упоминается обеспечение поддержки дополнительных протоколов, таких как OPC-UA, подготовка высокопроизволдительной коммуникационной шины для обмена данными между микросервисами, создание расширений для "туманных вычислений" (fog computing). Отдельно упоминается работа по повышению производительности, сокращению времени запуска и снижению потребления ресурсов за счёт создания альтернативных реализаций ключевых микросервисов, переписанных с Java на языках Си или Go.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Linux Foundation развивает EdgeX, новую платформу для интернета вещей
  3. OpenNews: Google представил Android Things, ОС для интернета вещей
  4. OpenNews: Инициатива Linux Foundation по повышению эффективности совместной работы корпораций над открытым ПО
  5. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  6. OpenNews: Mozilla развивает концепцию Web of Things
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: edgex, iot
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  • 1.1, OramahMaalhur, 12:06, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Я тут посмотрел на исходиники... https://github.com/edgexfoundry/device-sdk

    1. г-ди, .settings и .classpath в гит-репозитории...
    2. https://github.com/edgexfoundry/device-sdk/blob/master/src/main/java/org/edgex - возможное NPE

    Чё-то оно мне не внушает доверия.

     
  • 1.2, Crazy Alex, 12:17, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Может, микросервисы оно и на разных языках умеет, но само - сплошная джава. Жаль.
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:46, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Начальная разработка на том на чём удобно и относительно безопасно с т з подд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аллан, 12:34, 05/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Ну чтож. Это успех, я считаю. Раз есть OpenSource-платформа для построения интернета вещей, то можно озаботиться и построением умного дома. До сих пор меня останавливало лишь засилье проприетарщины на этом поприще.
     
     
  • 2.4, letsmac, 12:43, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Их не одна - счет уже за сотню наверно перевалил.
     
     
  • 3.7, Аллан, 12:53, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Видимо я плохо разбираюсь в вопросе. На будущий год собираемся строить дом, а я до сих пор не знаю какое IoT-решение выбрать. Хочется, чтобы на компе и на смартфоне в любой момент можно было бы управлять абсолютно всем. Чтобы была инфа о состоянии электрических сетей, света, температуры, протечки воды, и т.д. Но это конечно из датчиков. А еще хочется каких-нибудь реально умных вещей. например, чтобы при определенной температуре или уровне PPM автоматически приоткрывалось окно, а затем само закрывалось когда надо. Ведь специально просыпаться, чтобы проветрить на 5 минут - это боль. Ну и всякое такое хочется.

    Все это надо продумывать и закладывать во время постройки? Когда прокладываются кабеля? Или потом тоже можно? EdgeX это то что мне нужно, как считаете?

     
     
  • 4.10, Crazy Alex, 13:47, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, во-первых, это не реально умное , а вполне тупое но удобное Хотите умно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.12, Andrey Mitrofanov, 14:20, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То есть никто не знает, что это, как работает и что делает, зато новости каасиив... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Аноним, 12:47, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так основная проблема в оконечных устройствах, т к программируемое очень дорого... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, Аллан, 12:55, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Если речь идет про всякие одноплатники, то денег не жалко на хороший открытый девайс. Лишь бы он был действительно OpenSource во всех смыслах и не сливал информацию в неизвестном направлении по WiFi.
     
  • 2.9, OramahMaalhur, 13:33, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Раз есть OpenSource-платформа для построения интернета вещей

    Да их полно.
    DeviceHive, например.

     
     
  • 3.11, Аноним, 13:48, 05/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но EdgeX обещает стать лучшей?
     

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