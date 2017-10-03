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03.10.2017 08:22  Релиз дистрибутива Scientific Linux 7.4

Официально представлен релиз дистрибутива Scientific Linux 7.4, построенного на пакетной базе Red Hat Enterprise Linux 7.4 и дополненного средствами, ориентированными на использование в научных учреждениях. Изначально новую версию планировалось выпустить в августе, но собранные iso-образы не прошли контроль качества (в RHEL 7.4 всплыли серьёзные проблемы в работе конфигураций с iptables) и выпуск был отложен.

Дистрибутив поставляется для архитектуры x86_64, в форме DVD-сборок (8.4 Гб и 7.2 Гб), сокращённого образа для установки по сети (451 Мб). Публикация Live-сборок задерживается. Формирование DVD-сборок размером 4.7 Гб прекращено, для записи образа на USB-накопитель предлагается использовать утилиту livecd-iso-to-disk.

Изменения от RHEL в основной массе сводятся к ребрендингу и чистке привязок к службам Red Hat. Специфичные для научного применения приложения, а также дополнительные драйверы, предлагаются для установки из внешних репозиториев, таких как EPEL и elrepo.org.

Основные особенности Scientific Linux 7.4:

  • Компоненты (shim, grub2, ядро Linux), используемые при загрузке в режиме UEFI Secure Boot, подписаны новым ключом Scientific Linux, что требует выполнения ручных операций, так как данный ключ необходимо добавить в прошивку;
  • Пакеты с iptables пересобраны с исправлением, устраняющим проблему, из-за которой правила пакетного фильтра не загружались (но сервис стартовал без ошибок) при одновременном использовании в системе iptables и ip6tables (IPv4 и IPv6);
  • OpenAFS, открытая реализация распределенной ФС Andrew File System, обновлена до версии 1.6.21;
  • Осуществлён ребрендинг файлов с подсказками к инсталлятору Anaconda, в которых оставались незамеченным упоминания RHEL;
  • Добавлен пакет SL_gdm_no_user_list, отключающий отображение списка пользователей в GDM при необходимости соблюдения более строгой политики безопасности;
  • Добавлен пакет SL_enable_serialconsole для настройки консоли, работающей через последовательный порт;
  • Добавлен пакет SL_no_colorls, отключающий цветной вывод в ls;
  • Для автоматической установки обновлений задействована система yum-cron, вместо yum-autoupdate. По умолчанию обновления применяются автоматически с последующей отправкой уведомления пользователю. Для изменения поведения на этапе автоматизированной установки, подготовлены пакеты SL_yum-cron_no_automated_apply_updates (запрещает автоматическую установку обновлений) и SL_yum-cron_no_default_excludes (разрешает установку обновлений с ядром);
  • Файлы с конфигурацией внешних репозиториев (EPEL, ELRepo, SL-Extras, SL-SoftwareCollections, ZFSonLinux) перемещены в централизованное хранилище, так как данные репозитории не специфичны для конкретных выпусков и могут использоваться с любыми версиями Scientific Linux 7. Для загрузки данных о репозиториях следует выполнить "yum install yum-conf-repos", а затем настроить отдельные репозитории, например, "yum install yum-conf-epel yum-conf-zfsonlinux yum-conf-softwarecollections yum-conf-hc yum-conf-extras yum-conf-elrepo";
  • Внесены изменения в пакеты, в основном связанные с ребрендингом: anaconda, dhcp, grub2, httpd, ipa, kernel, libreport, PackageKit, pesign, plymouth, redhat-rpm-config, shim, yum, cockpit;
  • По сравнению с веткой Scientific Linux 6.x из базового состава исключены пакеты alpine, SL_desktop_tweaks, SL_password_for_singleuser, yum-autoupdate, yum-conf-adobe, thunderbird (доступен в репозитории EPEL7).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки Scientific Linux 5, CentOS 5 и RHEL 5
  3. OpenNews: Увидел свет дистрибутив Scientific Linux 7.3
  4. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.4
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.4
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив CentOS 7.1708, основанный на RHEL 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: scientific, linux
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  • 1.1, Аноним, 08:41, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    А кто делает дистр?
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 08:44, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Американские физики.
     
     
  • 3.5, Аноним, 09:05, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    а русские все еще на слаке?
     
     
  • 4.6, A.Stahl, 09:15, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Они всё ещё выбирают...
     
     
  • 5.9, DeadLoco, 10:26, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Orthodoxal Linux
     
  • 4.7, Leap42, 09:58, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    а русские в америке
     
  • 1.2, Аноним, 08:42, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они разве не заявляли, что на CentOS перейдут после того как шапка взяла его под... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Michael Shigorin, 08:47, 03/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да, бага прекрасна -- как по мне так лучше всего изложена в этом комментарии: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1477413#c4 (ещё показателен последний на сегодня #c29).
     
     
  • 2.8, EHLO, 10:07, 03/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Категорически типичный systemd-шный баг. Просто поразительная enterprise-grade стабильность и предсказуемость.
    Впервые подобное увидел на Fedora 19. После удаления NetworkManager, httpd стартовал рандомом приблизительно 50/50, либо стартует либо нет. Зависело от скорости инициализации сетевой карты. И лечилось очень похожим образом, sleep-ом.
    Многократно отлавливал после этого и на RHEL и на Ubuntu 16.04. Либо службы не запускаются, либо interfaces некорректно отрабатывает.

    А здесь https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1477413#c4 еще более другая характернейшая черта. Баг оказывается в iptables, а гражданин Нотэбаг опять неуиноуат.  

     

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