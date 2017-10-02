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02.10.2017 13:21  Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.15

Доступны выпуски свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.14 и 1.0.15, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболее безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC.

Основные новшества:

  • По умолчанию задействован алгоритм хэширования паролей Argon2id. в В функциях pwhash_str_verify() и pwhash() сохранена поддержка проверки и генерации ранее используемых хэшей Argon2i;
  • Удалён нестандартный примитив aes128ctr, который работал медленно и не поддерживал аутентификацию;
  • Добавлена официальная поддержка Webassembly. Осуществлено слияние версий для Javascript и Webassembly;
  • Обеспечена возможность сборки библиотеки в JavaScript/Webassembly при помощи компиляторов emscripten и binaryen;
  • Обеспечена совместимость исполняемых файлов для iOS с WatchOS и TVOS;
  • Добавлен вариант функций crypto_verify_*(), реализованных с использованием инструкций SSE2;
  • В состав добавлены функции для кодирования и декодирования данных в формате Base64 (sodium_bin2base64() и sodium_base642bin());
  • Представлен новый API crypto_secretstream_*() для безопасного шифрования файлов и комбинированных (multi-part) сообщений;
  • Добавлены функции sodium_pad() и sodium_unpad() для добавления и удаления добавочного заполнения;
  • Добавлена реализация алгоритма Argon2, оптимизированная при помощи инструкций AVX512;
  • Добавлена функция crypto_pwhash_str_needs_rehash() для проверки хэша пароля на предмет соответствия заданым параметрам.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jedisct1/li...)
  2. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.13
  3. OpenNews: Проект Kryptonite развивает систему хранения закрытых ключей SSH на смартфоне
  4. OpenNews: В основной состав PHP будет включена криптографическая библиотека Libsodium
  5. OpenNews: Библиотека Sodium Compat поможет реализовать верификацию обновлений в WordPress
  6. OpenNews: Представлена новая криптографическая библиотека Sodium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sodium, crypt
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  • 1, Аноним, 14:02, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Даже не сомневался В тех, кто не меняет API в каждой минорной версии ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 14:09, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Добавление нового API ни в коей мере не означает нарушение обратной совместимост... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, AnonPlus, 14:27, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Читайте внимательно. Никто не трогал старые API. Добавили ещё один.
     

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