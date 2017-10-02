02.10.2017 13:21  Выпуск криптографической библиотеки Sodium 1.0.15

Доступны выпуски свободной криптографической библиотеки Sodium 1.0.14 и 1.0.15, которая совместима на уровне API с библиотекой NaCl (Networking and Cryptography library) и предоставляет функции для организации защищённого сетевого взаимодействия, хэширования, генерации псевдослучайных чисел, работы с цифровыми подписями, шифрования с использованием аутентифицированных открытых и симметричных (shared-key) ключей. API Sodium отличается простотой и предлагает по умолчанию наиболее безопасные опции, методы шифрования и хэширования. Код библиотеки распространяется под свободной лицензией ISC. Основные новшества: По умолчанию задействован алгоритм хэширования паролей Argon2id. в В функциях pwhash_str_verify() и pwhash() сохранена поддержка проверки и генерации ранее используемых хэшей Argon2i;

Удалён нестандартный примитив aes128ctr, который работал медленно и не поддерживал аутентификацию;

Добавлена официальная поддержка Webassembly. Осуществлено слияние версий для Javascript и Webassembly;

Обеспечена возможность сборки библиотеки в JavaScript/Webassembly при помощи компиляторов emscripten и binaryen;

Обеспечена совместимость исполняемых файлов для iOS с WatchOS и TVOS;

Добавлен вариант функций crypto_verify_*(), реализованных с использованием инструкций SSE2;

В состав добавлены функции для кодирования и декодирования данных в формате Base64 (sodium_bin2base64() и sodium_base642bin());

Представлен новый API crypto_secretstream_*() для безопасного шифрования файлов и комбинированных (multi-part) сообщений;

Добавлены функции sodium_pad() и sodium_unpad() для добавления и удаления добавочного заполнения;

Добавлена реализация алгоритма Argon2, оптимизированная при помощи инструкций AVX512;

Добавлена функция crypto_pwhash_str_needs_rehash() для проверки хэша пароля на предмет соответствия заданым параметрам.



