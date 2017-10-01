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01.10.2017 22:18  По данным Net Applications доля Linux среди настольных систем достигла 6.88%

По данным компании Net Applications в сентябре доля настольных систем на базе Linux возросла с 3.37% до 6.88%, впервые обогнав macOS, доля которой возросла с 5.94% до 6.79%. Доля Windows за месяц снизилась с 90.70% до 86.33%. Среди мобильных систем Android занимает 65.21% рынка, iOS - 32.76%, Windows Phone - 0.80%. Рейтинг построен на основе анализа статистики 160 миллионов посещений примерно 40 тысяч web-сайтов на которых установлены счётчики HitsLink Analytics и SharePost.

Изменение доли Linux наблюдается только в показателях Net Applications. По статистике других сервисов доля Linux осталась на прежнем уровне. По данным w3schools.com доля Linux составляет 6%. По статистике посещений Wikipedia доля Linux составляет 1.68%. По данным отечественного web-счётчика OpenStat доля Linux составляет 1.04%, а по данным HotLog - 1.13%.

  1. Главная ссылка к новости (https://netmarketshare.com/rep...)
  2. OpenNews: По статистике Net Applications доля Linux среди настольных систем превысила 3%
  3. OpenNews: Доля Linux среди настольных систем превысила 2%
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Аноним, 22:39, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +5 +/
    Август Доля линукс-десктопа -- 3 Сентябрь Выпуск дистрибутива Альт Рабочая ст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:57, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну так то один из лучших дистров среди понимающих людей
     
     
  • 3.29, Ivan1986, 01:00, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Ну так то один из лучших дистров среди принимающих людей
    fixed
     
  • 2.20, rshadow, 00:30, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    По статистике altlinux.ru
     
  • 1.2, Тюльпан, 22:43, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Wayland шагает. Линукс стал юзабельным.
     
     
  • 2.31, vpdatlant, 01:36, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    рано еще вайланду шагать, он только ползать учится, но посмотрим, что будет когда зашагает
     
  • 1.3, анонимус, 22:46, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    Это всё девиации в пределах погрешности А вот оценке в 1 от других источников ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 22:54, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Радуйтсь, пока 3%. Будет больше 10, набегут и все прелести вендузятного мира.
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:58, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вроде проприетарного софта? Так многие на винде из за него и сидят
     
     
  • 3.10, DerRoteBaron, 23:25, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вроде проприетарного софта в elf-инсталяторах, который распаковывает программу в /usr, перетирая все, что только сможет, а при удалении удаляющий только файл запуска программы из /usr/bin, например
     
     
  • 4.19, rshadow, 00:28, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Обычно все это овно в opt ставят: библиотеки, ресурсы, все подряд в одну кучу. Ага. Плюс некоторые вайном не брезгуют для запуска.
     
  • 4.26, Аноним, 00:49, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    man flatpak
     
     
  • 5.38, Леха, 03:43, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Flatpak с 3,5 приложениями что-то не вдохновляет...
     
  • 2.27, Аноним, 00:55, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    они уже набежали. SystemD уже здесь :(
     
  • 1.9, Аноним, 23:05, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и с чем это связано Самому хотелось бы в это верить, но скорее всего, перест... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Вы забыли заполнить поле Name., 23:27, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Плюс тот факт что юзвери линукса немного поумнее и блочат сбор статы о себе.
     
  • 2.12, user, 23:35, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Наделла постарался. Если система перегружается просто так, она даже для игр отст%й.
     
  • 2.15, user, 23:59, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Мелкомягкие чинили то что не сломано, в результате получился неторт.
     
  • 2.17, Аноним, 00:26, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Всем давно известно, что линукса на десктопе на самом деле 15-17 Просто линукс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, rshadow, 00:33, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Толсто
     
  • 3.22, Аноним, 00:35, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А в википедии всего 1 5 потому что все знают, насколько одаренные эти линуксоид... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.23, Аноним, 00:37, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если сделать такое допущение то получается что Microsoft должна была годами зан... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.36, anonimuselk, 02:56, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В статистике википедии есть раздел "другое" размером 10%, куда попадают все дистры кроме ubuntu. Этот зоопарк просто трудно сосчитать.
     
  • 2.35, user, 02:47, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Начало учебного года? Для проверки нужна статистика по дням недели, а лучше ещё и по времени суток.
     
  • 1.13, Аноним, 23:58, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Некорректно сравнивать проценты Net Applications которые только по десктопным О... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 23:58, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Китай?
     
  • 1.16, imprtat, 00:24, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смешно же считать количество пользователей по счетчикам. Где они видели пользователей Linux которые используют браузер без AdBlock/uBlock или других аддонов убирающих этот мусор?
     
     
  • 2.30, Аноним, 01:28, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот и я говорю Без адблоков других немаловажных факторов набираются все 25 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, я, 00:28, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может быть phoronix поставил себе наконец-то счетчик Net Applications ?
     
  • 1.24, Аноним, 00:42, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользователи Виндовса массово валят на мобильные устройства и все меньше пользую... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 00:49, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хромбуки завоевывают рынок семимильными шагами А кто-то еще говорил, что дженту... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.40, Аноним, 04:24, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Они самые - в Гугле много новостей о взлёте продаж Хромбуков в США.
     
  • 1.28, Аноним, 00:57, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже 4 94 https netmarketshare com report aspx qprid 9 qpaf qpcustom Linux q... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 02:07, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже 4.56%, проценты тают прямо на глазах.
     
  • 2.34, Ilya Indigo, 02:35, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Наоборот!
    Вовремя зафиксировали пик.
     
  • 1.33, Аноним, 02:29, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Joke: ШГ с выходом фритайпа 2.8.1 стали красивее искаропки
     
  • 1.37, th3m3, 03:14, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может какая-то резалка рекламного мусора сломалась? Вот и резко подскочила статистика.
     
     
  • 2.42, pavlinux, 04:33, 02/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сломался grep Windows /var/log/dailiy.log
     
  • 1.39, Anonymya, 04:09, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Антивирус скоро придётся ставить...
     
  • 1.41, pavlinux, 04:32, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какие нафиг 6.88%, только я один генерю 10%, а если добавить Шигорина, то ваще ппц.  
     

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