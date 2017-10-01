01.10.2017 22:18  По данным Net Applications доля Linux среди настольных систем достигла 6.88%

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|3.10, DerRoteBaron, 23:25, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вроде проприетарного софта в elf-инсталяторах, который распаковывает программу в /usr, перетирая все, что только сможет, а при удалении удаляющий только файл запуска программы из /usr/bin, например
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|1.16, imprtat, 00:24, 02/10/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Смешно же считать количество пользователей по счетчикам. Где они видели пользователей Linux которые используют браузер без AdBlock/uBlock или других аддонов убирающих этот мусор?
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