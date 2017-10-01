01.10.2017 22:18  По данным Net Applications доля Linux среди настольных систем достигла 6.88%

По данным компании Net Applications в сентябре доля настольных систем на базе Linux возросла с 3.37% до 6.88%, впервые обогнав macOS, доля которой возросла с 5.94% до 6.79%. Доля Windows за месяц снизилась с 90.70% до 86.33%. Среди мобильных систем Android занимает 65.21% рынка, iOS - 32.76%, Windows Phone - 0.80%. Рейтинг построен на основе анализа статистики 160 миллионов посещений примерно 40 тысяч web-сайтов на которых установлены счётчики HitsLink Analytics и SharePost.

Изменение доли Linux наблюдается только в показателях Net Applications. По статистике других сервисов доля Linux осталась на прежнем уровне. По данным w3schools.com доля Linux составляет 6%. По статистике посещений Wikipedia доля Linux составляет 1.68%. По данным отечественного web-счётчика OpenStat доля Linux составляет 1.04%, а по данным HotLog - 1.13%.



